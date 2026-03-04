Colombia

Así puede saber si tiene sobrepeso u obesidad, según la explicación de una experta: “Debe medir su índice de masa corporal”

La cantidad de grasa acumulada en el cuerpo puede derivar en distintas afecciones de salud

La grasa abdominal es un
La grasa abdominal es un factor determinante para saber si se tiene obesidad o sobrepeso - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una acumulación excesiva de grasa corporal puede marcar el inicio de complicaciones médicas que afectan la vida diaria. Más allá del aspecto físico, el sobrepeso y la obesidad representan un desafío para la salud integral, un hecho que la médica endocrinóloga Pilar Ruiz recalcó desde su experiencia en el tratamiento de estas afecciones.

La especialista explicó que el exceso de peso se define a partir de parámetros concretos, siendo el índice de masa corporal (IMC) el principal referente. “Ese número nos clasifica en grupos. Hablamos de peso normal cuando está entre 18 y 25, sobrepeso entre 25 y 29,9 y obesidad cuando está por encima de 30”, detalló Ruiz.

Un IMC superior a 40 se considera obesidad grado tres, también llamada mórbida, lo que implica un nivel de riesgo elevado. Sin embargo, la experta subrayó que ningún dato numérico por sí solo puede describir la complejidad de este problema. “Como toda definición numérica, no es absoluta”, comentó, y señaló que el porcentaje de grasa corporal es clave para entender el verdadero impacto en la salud.

La medición de la grasa abdominal, a través del perímetro de la cintura, cobra especial importancia. Ruiz advirtió: “Cuando tenemos más peso en grasa a nivel del abdomen, eso enferma más”. Este tipo de grasa se asocia con mayores complicaciones metabólicas.

El sobrepeso y la obesidad no son meras condiciones estéticas. Según Ruiz, el problema central radica en la inflamación provocada por el exceso de tejido graso. “El tejido graso está diseñado como fuente de energía, pero cuando tenemos más porcentaje, eso se vuelve inflamación”, precisó.

