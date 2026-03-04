Colombia

A hincha de Nacional lo mataron por $8.000 pese a que prometió pagar la deuda

Las autoridades examinan las circunstancias que rodearon el ataque mortal que tiene en alerta a los habitantes del popular sector de la ciudad

El conflicto desencadenó un desenlace
El conflicto desencadenó un desenlace inesperado y dejó un vacío en la comunidad de Llanaditas - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Una discusión por una deuda de $8.000 acabó con el asesinato de Juan Carlos Gallego Arrubla durante la jornada del domingo 1 de marzo de 2026 en el barrio Llanaditas, ubicado en la comuna Villa Hermosa, en Medellín.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, que fue difundido por medios locales, la víctima, de 37 años, recibió múltiples heridas de arma blanca a plena luz del día, pues el reloj marcaba las 4:43 p. m. cuando el ciudadano fue atacado en la calle 62 con carrera 18C.

El caso se encuentra en investigación por parte de las autoridades, que buscan determinar las circunstancias y responsabilidades del ataque que ocasionó la muerte de esta persona, reconocida entre los habitantes del sector.

Una discusión cotidiana escaló y
Una discusión cotidiana escaló y terminó en una tragedia - crédito Margarito Pérez / Cuartoscuro

El reporte, publicado por Q’hubo Medellín, indicó que Juan Carlos fue trasladado a la Clínica El Rosario, donde falleció minutos después debido a la gravedad de las lesiones, pese a los esfuerzos médicos.

Testigos informaron que la brutal riña se originó en el momento en el que el presunto agresor llegó para reclamar el pago de una deuda que la víctima mantenía con un familiar suyo. Durante el intercambio de palabras, Juan Carlos expresó que saldaría la deuda el día siguiente, luego de su jornada laboral.

En ese punto, la conversación se tornó violenta y el atacante decidió dirigirse a su vivienda, donde tomó un cuchillo y regresó para apuñalarlo en varias ocasiones, sin importar su promesa de pagar la deuda por un mínimo valor.

Después de intentar refugiarse en su casa, el ciudadano fue auxiliado por familiares y vecinos antes de ser llevado de urgencia al hospital al confirmar la gravedad del ataque.

Del mismo modo, se reveló que Juan Carlos era conocido en el sector por haber residido siempre en Llanaditas, además de ser hincha de Atlético Nacional y trabajar en oficios varios para mantener a su familia y a su hijo.

Cabe mencionar que la ciudad acababa de registrar en febrero de 2026 el mes con menos muertes violentas. En contraste, marzo inició con dos homicidios, entre ellos, el de Juan Carlos, vinculado a disputas de convivencia en el vecindario.

Las autoridades investigan este y
Las autoridades investigan este y otros crímenes para llevar los responsables ante la justicia - crédito Colprensa

Febrero registró el número de homicidios más bajo en cinco décadas

Las cifras consolidaron un avance en materia de seguridad que autoridades y expertos califican como histórico. De acuerdo con cifras del Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia (Sisc), el segundo mes de 2026 cerró con 11 asesinatos, lo que representa una reducción del 42% frente a los 19 casos reportados en febrero de 2025.

El balance, que fue divulgado por el alcalde Federico Gutiérrez y recogido por los medios locales, destacó la transformación de una de las ciudades que en décadas recientes encabezó las tasas de violencia a nivel mundial.

Ante los resultados del primer bimestre de 2026, las autoridades están a la expectativa de conseguir los índices de violencia letal más bajos de la última década. Aunque el alcalde Gutiérrez advirtió que estos datos deben verificarse en los meses siguientes y pidió prudencia.

“Termina febrero y cerramos con el mes menos violento de los últimos 50 años. Una ciudad que fue la más violenta del mundo hace unas pocas décadas demuestra que sí es posible una transformación, no solamente física, sino también social. Vamos por más”, expresó el mandatario de la ciudad.

Pese a las cifras registradas
Pese a las cifras registradas en febrero, los hechos ocurridos en los inicios de marzo preocuparon a las autoridades - crédito Colprensa

El informe del Sisc, con corte al 28 de febrero de 2026, reveló que la comuna 10, conocida como La Candelaria, encabezó el número de homicidios en la ciudad con 8 casos. La modalidad que predominó en estos crímenes ha sido el uso de arma de fuego, con 20 casos contabilizados en lo que va del año. Le siguen los homicidios cometidos con arma blanca, que suman 12 en el mismo periodo.

