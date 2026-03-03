Superintendencia de Sociedades abrió convocatoria nacional 2026 para auxiliares de la justicia: así puede participar

Las notificaciones, resultados y novedades del proceso 2026 serán comunicados oficialmente a través de la página web y el correo electrónico registrado por el aspirante - crédito magen Ilustrativa Infobae

La Superintendencia de Sociedades abrió oficialmente la convocatoria nacional 2026 para la inscripción en la lista de auxiliares de la justicia, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 1116 de 2006 y la normatividad reglamentaria vigente.

El proceso, dirigido a profesionales y personas jurídicas de todo el país, busca seleccionar candidatos para ocupar los cargos de promotor, liquidador y agente interventor en procesos de insolvencia empresarial y otras actuaciones judiciales.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Los interesados deberán completar su inscripción dentro de este plazo, utilizando exclusivamente el formulario electrónico habilitado en la página web oficial de la entidad (www.supersociedades.gov.co), en la sección Delegaturas – Procedimientos de Insolvencia – Auxiliares de Justicia – Convocatorias – Convocatoria Ordinaria 2026.

Proceso de inscripción: pasos y condiciones para participar

Para participar, el aspirante debe diligenciar y radicar en su totalidad el formulario electrónico de inscripción. La generación del número de radicado constituye la única prueba de inscripción válida. Si al finalizar el proceso no se obtiene este radicado, la inscripción se considerará incompleta y el candidato no podrá continuar en las siguientes etapas.

La Superintendencia de Sociedades inició la convocatoria nacional 2026 para inscripción en la lista de auxiliares de la justicia - crédito Superintendencia de Sociedades

La guía detallada para el diligenciamiento del formulario estará disponible en el portal de auxiliares de la justicia de la Superintendencia, y es responsabilidad exclusiva del interesado seguir los pasos exactos indicados. El proceso aplica tanto para personas naturales como jurídicas: en el caso de estas últimas, el representante legal debe diligenciar la información de la entidad y de las personas naturales que actuarán a su nombre.

Al inscribirse, el aspirante acepta de manera expresa las condiciones de la convocatoria y autoriza a la Superintendencia a comunicarse a través del correo electrónico registrado. Cualquier actualización de datos de contacto debe ser reportada de inmediato al Grupo de Registro de Especialistas. Además, el registro de un correo electrónico válido es requisito obligatorio.

La sola inscripción no garantiza la inclusión en la nueva lista de auxiliares de la justicia; los candidatos deberán superar las etapas posteriores, que pueden incluir la presentación de un examen habilitante para quienes aspiren a un cargo adicional distinto al que ya se encuentren inscritos.

La convocatoria está dirigida a profesionales y personas jurídicas interesadas en ejercer como promotores, liquidadores y agentes interventores en procesos de insolvencia - crédito Superintendencia de Sociedades

Documentos requeridos para la postulación

Quienes deseen postularse como promotores, liquidadores o agentes interventores deberán anexar al formulario electrónico los documentos que acrediten el cumplimiento de los requisitos mínimos. Entre ellos se encuentran:

Fotografía reciente

Copia del documento de identidad

Relación de jurisdicciones en las que actuará el aspirante

Declaración sobre conflictos de interés

Formato de autorización para consulta de antecedentes crediticios

Certificado de antecedentes profesionales, expedido por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, la Junta Central de Contadores, o la entidad competente según la profesión

Copia del título profesional y/o acta de grado en áreas como ciencias económicas, administrativas, jurídicas, financieras, contables o de ingeniería, conforme a la Resolución vigente

Matrícula o tarjeta profesional, si la ley lo exige

Certificaciones de experiencia profesional para acreditar los requisitos generales y específicos establecidos en el Decreto único Reglamentario 1074 de 2015

Certificaciones de experiencia sectorial, según corresponda

Formato de infraestructura técnica y administrativa que acredite el nivel requerido

Hojas de vida, diplomas, tarjetas profesionales y certificados de vigencia del grupo de profesionales y técnicos que prestarán servicios en el cargo

Cualquier otro documento exigido por la normativa vigente

Todos los documentos deberán ser auténticos y estar actualizados, y la veracidad de la información suministrada es responsabilidad exclusiva del aspirante.

Los aspirantes deben inscribirse entre el 2 de marzo y el 1 de abril de 2026 a través del formulario electrónico disponible en la web oficial de la entidad - crédito Superintendencia de Sociedades

Cambios de jurisdicción y actualización de datos

Si un auxiliar de la justicia desea cambiar de jurisdicción o domicilio registrado, deberá solicitarlo por escrito al Grupo de Registro de Especialistas, dado que el formulario electrónico no está habilitado para esta gestión. Las actualizaciones realizadas serán válidas a partir de la entrada en vigencia de la nueva lista de auxiliares, conforme lo estipula la Resolución vigente.

Admisión, examen y recursos

La inscripción en la convocatoria no implica la admisión automática en la lista. Los aspirantes admitidos serán convocados a la presentación de un examen habilitante, en caso de postularse a un cargo adicional. Aquellos no admitidos por no cumplir con los requisitos mínimos podrán interponer los recursos legales correspondientes dentro de los diez días hábiles siguientes a la publicación de la lista de admitidos en la página web de la Superintendencia.

Para acceder a la lista de auxiliares de la justicia, los candidatos deben superar varias etapas, incluyendo requisitos documentales y, en ciertos casos, un examen habilitante - crédito Superintendencia de Sociedades

Notificaciones y medios oficiales de información

Durante todo el proceso, la página web de la Superintendencia de Sociedades será el canal oficial para la publicación de información, novedades y resultados. Adicionalmente, la entidad podrá remitir comunicaciones al correo electrónico que el aspirante registre en el formulario. Se considerará válida toda notificación enviada por este medio.

La convocatoria estará abierta hasta el 1 de abril de 2026 a las 4:59 p. m. Las postulaciones se reciben únicamente a través del portal oficial y solo serán válidas con el número de radicado generado al finalizar el trámite digital.