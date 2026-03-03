Colombia

Martha Isabel Bolaños fue captada besándose con un misterioso hombre fuera de Colombia: la actriz se pronunció

La vallecaucana compartió una imagen reveladora durante un viaje al extranjero mientras cumplía con su faceta de DJ, acompañada de un hombre del que no quiso revelar su identidad

Guardar
Desde su salida de 'La
Desde su salida de 'La casa de los famosos Colombia', Martha Isabel Bolaños se enfocó en su faceta como DJ de salsa - crédito @marthaisabelii/Instagram

Martha Isabel Bolaños decidió darle un nuevo rumbo a su vida luego de su paso por La casa de los famosos Colombia en 2024. La actriz vallecaucana, reconocida por su faceta como actriz en Yo soy Betty, la fea, Hasta que la plata nos separe o Sin senos no hay paraíso, optó por reinventarse como DJ de salsa, pinchando en distintos eventos desde que culminó su participación en el reality show.

Pese a que su paso por allí y por MasterChef Celebrity la pusieron en boca de los colombianos —ya sea por tratarse de admiradores o detractores—, esto no fue suficiente para volver a encontrar papeles actorales. Aunque se especuló con que su personaje de la Pupuchurra podría tener un regreso en la segunda parte de Betty la fea, la historia continúa, esto finalmente no ocurrió.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Pese a ello, en sus apariciones públicas se caracteriza por expresar su alegría constantemente, algo que también se aprecia a menudo en sus redes sociales. Lo que no es tan usual es que la valluna muestre a sus parejas o pretendientes, pero eso fue lo que sucedió en días recientes mientras se encontraba de viaje por el Sudeste Asiático, luego de una serie de presentaciones como DJ en Australia.

En sus historias de Instagram, Martha subió una imagen tomada durante su paso por Bali, en la que se besaba con un hombre no identificado (debido a que le cubrió el rostro a la hora de publicar la fotografía) provocando toda clase de preguntas y comentarios. Llamativamente, un elefante rodeaba a la pareja con su trompa.

Martha Isabel Bolaños compartió en
Martha Isabel Bolaños compartió en sus redes sociales una foto besándose con un hombre del que se desconoce su identidad, mientras se encontraba en Bali - crédito @laredcaracol/Instagram

Durante el fin de semana, el programa La Red de Caracol Televisión difundió la imagen y decidió preguntarle a la actriz sobre la actualidad de su vida sentimental y la foto en cuestión. Los presentadores leyeron al aire la respuesta que les habría dado Martha: “Lo que pasa en Bali se queda en Bali. Entonces, estoy disfrutando el momento sin expectativa y tal cual la película Comer, rezar y amar. Eso es lo que estoy haciendo”.

Los presentadores afirmaron que compartieron otra foto de la pareja, donde nuevamente el rostro del hombre permanece oculto pero en la que aseguraron “sí se nota el idilio”. Bolaños habría afirmado que prefería limitarse a ese tipo de fotos “porque la gente es muy envidiosa”.

Martha Isabel Bolaños recordó su cita fallida con Christopher Carpentier

La actriz aseguró que el chef chileno quedó tan frustrado que abandonó la única cita que tuvieron dando un portazo al salir - crédito @des_coneva/Instagram

Semanas atrás, durante su paso por Desnúdate Con Eva la actriz se refirió a la cita que tuvo con el chef y exjurado de MasterChef Celebrity, con el que fue vinculada sentimentalmente durante la misma época de las grabaciones, pero sin llegar a hacerse oficial.

Martha, molesta por las palabras del chileno sobre dicha cita en una pasada entrevista en Los 40, dio su versión sobre lo ocurrido, remarcando que fue la única vez que salieron juntos. “Yo salí enfadada de la única cena que tuvimos y lo voy a decir con esta frase: porque no se la di. Así de sencillo, y se lo sostengo aquí en su cara porque eso que él hizo no está nada chévere”, manifestó con firmeza.

La actriz aseguró que el mal resultado de la cita llevó a que rompieran cualquier contacto, y hasta detalló el nivel de molestia de Carpentier. “Pues un caballero no lo hace [dijo en referencia a la frase que soltó Carpentier durante la entrevista]. O sea, desde el día que yo salí con él y se bajó de mi carro, molesto, con tirada de puerta y todo, porque no accedí, ya, para mí es un X”, apuntó.

La actriz explicó que la cita tuvo lugar en Cali y que tampoco se llevó una buena impresión durante su desarrollo, considerando que no era su tipo. “Cuando llegamos a su lugar, a fuego, a la fuerza, y yo ‘que no, que no y no’. Y no me equivoqué, porque la intuición no falla. A lo mejor este hombre está acostumbrado a que todas las mujeres se lo den, yo no sé”, señaló.

Para terminar, cuando Eva Rey le preguntó a Martha si lo volvería a saludar en caso de encontrarse nuevamente con Carpentier, la actriz respondió “No sé, me da igual”.

Temas Relacionados

Martha Isabel BolañosDesconocidoBesoFarándula colombianaColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

Más Noticias

Rata fue “secuestrado” por sus seguidores tras su exitoso paso por el ‘Desafío Siglo XXI’

La respuesta de los fanáticos del concurso ha sido masiva, pues le demuestran su cariño a cada uno de los finalistas que lo dejaron todo en su paso por el programa

Rata fue “secuestrado” por sus

Resultados Chontico Noche: último sorteo del martes 3 de marzo

Esta lotería, considerada una de las más tradicionales de Colombia, dio a conocer la combinación ganadora del sorteo nocturno

Resultados Chontico Noche: último sorteo

Frisby España abrirá cinco restaurantes, pese a pleito judicial con la marca colombiana: qué sigue en el proceso

La controversial marca, señalada de suplantar a la tradicional compañía colombiana de pollo, anunció la apertura de establecimientos en cuatro ciudades españolas

Frisby España abrirá cinco restaurantes,

VIDEO| Luis Javier Suárez sigue en racha: gol decisivo ante Porto en la semifinal de la Copa de Portugal

El delantero colombiano fue protagonista en el clásico lusitano al convertir desde el punto penal en el segundo tiempo

VIDEO| Luis Javier Suárez sigue

Luz verde para el desarrollo de dos proyectos viales en el norte de Cundinamarca que facilitará el tránsito entre municipios cercanos a Bogotá

Las obras incorporan planes específicos para la protección de cuerpos de agua y restauración de coberturas vegetales nativas

Luz verde para el desarrollo
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ejército asestó duro golpe a

Ejército asestó duro golpe a estructura criminal en Nariño: dos capturas, arsenal incautado y destrucción de explosivos

Estación de gasolina en Ituango sufrió ataque con dron de las disidencias: dueño se habría negado a pagar extorsión

Se aplaza la llegada del Clan del Golfo a las zonas de ubicación en Chocó y Córdoba

Eduardo Zapateiro arremetió contra el ministro de Defensa y lo señaló por falta de estrategia militar nocturna tras ataque del ELN en Bolívar

Cayó alias Nene Pimpón, señalado por el Ejército como transportador de drogas de grupos armados ilegales en La Guajira

ENTRETENIMIENTO

Rata fue “secuestrado” por sus

Rata fue “secuestrado” por sus seguidores tras su exitoso paso por el ‘Desafío Siglo XXI’

Disney avanza en la construcción de una zona temática sobre ‘Encanto’ en uno de sus parques: “La experiencia será inolvidable”

El nuevo himno para la selección Colombia unió a los grandes de la música popular en otro tributo a Yeison Jiménez

Carlos Vives, Emilia, Wisin y Xavi estrenaron oficialmente “Somos Más”: un mensaje de unidad de cara al Mundial 2026

Karol G será la protagonista de un espectáculo láser al ritmo de todos sus grandes éxitos: conozca fecha, lugar y precios

Deportes

La selección Colombia de baloncesto

La selección Colombia de baloncesto sufrió una dura derrota ante Brasil en el clasificatorio al Mundial de Catar 2027

VIDEO| Luis Javier Suárez sigue en racha: gol decisivo ante Porto en la semifinal de la Copa de Portugal

Nacional vs. Millonarios: historia y claves de la rivalidad más importante del fútbol colombiano

Hora y dónde ver O’Higgins vs. Deportes Tolima: primera prueba para el Pijao en tercera fase previa de Copa Libertadores

Liga de Naciones: este es el calendario y la sede de los partidos de Colombia Femenina