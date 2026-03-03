Martha Isabel Bolaños fue captada besándose con un misterioso hombre fuera de Colombia: la actriz se pronunció

Desde su salida de 'La casa de los famosos Colombia', Martha Isabel Bolaños se enfocó en su faceta como DJ de salsa - crédito @marthaisabelii/Instagram

Martha Isabel Bolaños decidió darle un nuevo rumbo a su vida luego de su paso por La casa de los famosos Colombia en 2024. La actriz vallecaucana, reconocida por su faceta como actriz en Yo soy Betty, la fea, Hasta que la plata nos separe o Sin senos no hay paraíso, optó por reinventarse como DJ de salsa, pinchando en distintos eventos desde que culminó su participación en el reality show.

Pese a que su paso por allí y por MasterChef Celebrity la pusieron en boca de los colombianos —ya sea por tratarse de admiradores o detractores—, esto no fue suficiente para volver a encontrar papeles actorales. Aunque se especuló con que su personaje de la Pupuchurra podría tener un regreso en la segunda parte de Betty la fea, la historia continúa, esto finalmente no ocurrió.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Pese a ello, en sus apariciones públicas se caracteriza por expresar su alegría constantemente, algo que también se aprecia a menudo en sus redes sociales. Lo que no es tan usual es que la valluna muestre a sus parejas o pretendientes, pero eso fue lo que sucedió en días recientes mientras se encontraba de viaje por el Sudeste Asiático, luego de una serie de presentaciones como DJ en Australia.

En sus historias de Instagram, Martha subió una imagen tomada durante su paso por Bali, en la que se besaba con un hombre no identificado (debido a que le cubrió el rostro a la hora de publicar la fotografía) provocando toda clase de preguntas y comentarios. Llamativamente, un elefante rodeaba a la pareja con su trompa.

Martha Isabel Bolaños compartió en sus redes sociales una foto besándose con un hombre del que se desconoce su identidad, mientras se encontraba en Bali - crédito @laredcaracol/Instagram

Durante el fin de semana, el programa La Red de Caracol Televisión difundió la imagen y decidió preguntarle a la actriz sobre la actualidad de su vida sentimental y la foto en cuestión. Los presentadores leyeron al aire la respuesta que les habría dado Martha: “Lo que pasa en Bali se queda en Bali. Entonces, estoy disfrutando el momento sin expectativa y tal cual la película Comer, rezar y amar. Eso es lo que estoy haciendo”.

Los presentadores afirmaron que compartieron otra foto de la pareja, donde nuevamente el rostro del hombre permanece oculto pero en la que aseguraron “sí se nota el idilio”. Bolaños habría afirmado que prefería limitarse a ese tipo de fotos “porque la gente es muy envidiosa”.

Martha Isabel Bolaños recordó su cita fallida con Christopher Carpentier

La actriz aseguró que el chef chileno quedó tan frustrado que abandonó la única cita que tuvieron dando un portazo al salir - crédito @des_coneva/Instagram

Semanas atrás, durante su paso por Desnúdate Con Eva la actriz se refirió a la cita que tuvo con el chef y exjurado de MasterChef Celebrity, con el que fue vinculada sentimentalmente durante la misma época de las grabaciones, pero sin llegar a hacerse oficial.

Martha, molesta por las palabras del chileno sobre dicha cita en una pasada entrevista en Los 40, dio su versión sobre lo ocurrido, remarcando que fue la única vez que salieron juntos. “Yo salí enfadada de la única cena que tuvimos y lo voy a decir con esta frase: porque no se la di. Así de sencillo, y se lo sostengo aquí en su cara porque eso que él hizo no está nada chévere”, manifestó con firmeza.

La actriz aseguró que el mal resultado de la cita llevó a que rompieran cualquier contacto, y hasta detalló el nivel de molestia de Carpentier. “Pues un caballero no lo hace [dijo en referencia a la frase que soltó Carpentier durante la entrevista]. O sea, desde el día que yo salí con él y se bajó de mi carro, molesto, con tirada de puerta y todo, porque no accedí, ya, para mí es un X”, apuntó.

La actriz explicó que la cita tuvo lugar en Cali y que tampoco se llevó una buena impresión durante su desarrollo, considerando que no era su tipo. “Cuando llegamos a su lugar, a fuego, a la fuerza, y yo ‘que no, que no y no’. Y no me equivoqué, porque la intuición no falla. A lo mejor este hombre está acostumbrado a que todas las mujeres se lo den, yo no sé”, señaló.

Para terminar, cuando Eva Rey le preguntó a Martha si lo volvería a saludar en caso de encontrarse nuevamente con Carpentier, la actriz respondió “No sé, me da igual”.