Estas son las razones por las que pueden suspender el pago de su pensión y por cuánto tiempo

La suspensión no es automática ni arbitraria, pero puede ocurrir por causales específicas previstas en la ley y su duración depende de cada caso

Para miles de jubilados en Colombia, la mesada representa su principal ingreso, por lo que cualquier retraso o interrupción genera inquietud inmediata.- crédito VisualesIA/Adobe Stock

Colpensiones puede suspender el pago de una pensión en casos específicos establecidos por la normativa vigente, ya sea de forma temporal o definitiva, dependiendo de la situación que origine la medida. Para miles de jubilados en Colombia, la mesada representa su principal ingreso, por lo que cualquier retraso o interrupción genera inquietud inmediata.

Aunque no se trata de una práctica frecuente ni discrecional, la entidad está facultada para detener el giro cuando detecta incumplimientos, inconsistencias o situaciones legales que afecten el derecho reconocido, de acuerdo con información recopilada por Caracol Radio. La duración de la suspensión no tiene un plazo único y puede extenderse desde algunos días hasta varios meses.

El tiempo dependerá de la causa que motivó la decisión y de la rapidez con la que el pensionado atienda los requerimientos o se resuelva el proceso administrativo o judicial correspondiente. Por ello, es fundamental mantener actualizados los datos de contacto y revisar periódicamente las comunicaciones oficiales.

La duración de la suspensión no tiene un plazo único y puede extenderse desde algunos días hasta varios meses. crédito VisualesIA

Uno de los motivos más comunes para la suspensión es la falta de acreditación de supervivencia. Esta exigencia aplica especialmente para pensionados que residen en el exterior. Cuando Colpensiones solicita el certificado de supervivencia y este no se entrega dentro del plazo establecido, la entidad puede detener el pago hasta recibir el documento correspondiente.

En estos casos, la medida suele ser temporal. Una vez se verifica que el beneficiario continúa con vida y cumple con el requisito, el pago se reactiva y se cancelan las mesadas pendientes. La duración dependerá del tiempo que el pensionado tarde en presentar la certificación exigida.

Otra causal está relacionada con inconsistencias en la información o presuntas irregularidades. Si durante el trámite inicial o en actualizaciones posteriores se detectan errores documentales, información contradictoria o sospechas de suplantación, la entidad puede ordenar una suspensión preventiva mientras adelanta una investigación administrativa.

El tiempo de esta suspensión depende del proceso de revisión. Si se concluye que no hubo irregularidad, la pensión se restablece y se reanudan los pagos. En cambio, si se confirma un fraude o una falsedad documental, la entidad puede cancelar de manera definitiva el reconocimiento y remitir el caso a las autoridades judiciales.

Si se concluye que no hubo irregularidad, la pensión se restablece y se reanudan los pagos - crédito Colprensa

El fallecimiento del pensionado también implica la interrupción inmediata del pago. En este escenario no se trata de una suspensión temporal, sino de la terminación del derecho individual. No obstante, los familiares que cumplan los requisitos legales, como cónyuge, compañero permanente o hijos con derecho, pueden iniciar el trámite de sustitución pensional o de pensión de sobrevivientes.

Hasta que dicho proceso no sea resuelto y reconocido oficialmente, no se efectuarán pagos a nombre de un nuevo beneficiario. El tiempo de definición dependerá de la radicación completa de los documentos y del análisis que realice la entidad.

En el caso de las pensiones por invalidez, la normativa permite revisiones médicas periódicas para verificar que el beneficiario mantiene el porcentaje de pérdida de capacidad laboral exigido por la ley. Si el pensionado no asiste a la valoración programada o el dictamen determina que ya no cumple con los requisitos, Colpensiones puede suspender o revocar el beneficio.

En el caso de las pensiones por invalidez, la normativa permite revisiones médicas periódicas para verificar que el beneficiario mantiene el porcentaje de pérdida de capacidad laboral exigido por la ley- crédito Freepik

Aquí la duración dependerá de si el interesado atiende el llamado y del resultado final de la evaluación médica. Si se confirma que persisten las condiciones de invalidez, la mesada se reanuda; si no, el derecho puede perderse.

Finalmente, existen situaciones en las que una autoridad judicial ordena la suspensión o modificación del pago. Aunque las pensiones cuentan con protección especial frente a embargos, ciertas decisiones judiciales deben cumplirse. En esos casos, Colpensiones actúa conforme a lo dispuesto por el juez competente.

En todos los escenarios, la recomendación principal es atender oportunamente cualquier requerimiento, conservar copia de los documentos radicados y consultar los canales oficiales para evitar demoras innecesarias en la reactivación del pago.

Juan Carlos Pinzón propone cadena

UAESP habilita ecopuntos móviles en

Policía captura camioneta con 326

Liga BetPlay: así será la

IPS alertan riesgos por traslado
Ejército asestó duro golpe a

Flavia Dos Santos destruye la

Liga BetPlay: así será la

