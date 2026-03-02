Según un comparativo de las diferentes encuestas, así está la intención de voto de los colombianos: experto hizo un análisis de los resultados

Iván Cepeda, Abelardo de la Espriella y Claudia López, lideran intención de voto. Paloma Valencia, candidato del Centro Democrático, también parece en el listado - crédito Mauricio Dueñas Castañeda/EFE/Colprensa/Luisa González/REUTERS

Durante la última semana de febrero de 2026, se publicaron las encuestas de Invamer (Noticias Caracol y Blu Radio), Guarumo- EcoAnalítica (El Tiempo), AtlasIntel (Semana), Gad3 (Noticias RCN, La FM y La República) y el Centro Nacional de Consultoría (Cambio), que muestran cómo votarían los colombianos en las elecciones del 8 de marzo y 31 de mayo.

El candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda, lidera la intención de voto en las encuestas. En Invamer, el 37,1% de los encuestados votarían por él. En la encuesta de Gad3, Cepeda encabeza la intención de voto presidencial con 34%. En Guarumo-EcoAnalítica, alcanza el 31,7% de la intención de voto.

En Invamer, el 37,1% de los encuestados votarían por Iván Cepeda - crédito Invamer

La encuesta del Centro Nacional de Consultoría indica que Iván Cepeda, candidato del Pacto Histórico, encabeza la preferencia electoral con el 35,4%. En Atlas Intel, Cepeda registra el 37%.

Juan Falkonerth, analista internacional y consultor político, indicó a Infobae Colombia, que el proyecto del presidente Gustavo Petro y las decisiones del Gobierno nacional han influido en la imagen del candidato Iván Cepeda.

“El proyecto del presidente Gustavo Petro, que se proyecta a través de Iván Cepeda, ha recibido impulso por decisiones del Gobierno nacional. Por ejemplo, el aumento del salario mínimo, que Petro llama salario mínimo vital, es un tema que moviliza y activa las bases, ya que responde a necesidades de la población”, afirmó.

El analista político considera que “la izquierda en Colombia está organizada desde el año pasado, cuando realizaron su consulta interpartidista, lo que permitió a Iván Cepeda consolidar sus bases con anticipación".

Sin embargo, Falkonerth señaló que “el mapa político podría cambiar después de las consultas del próximo 8 de marzo y de las elecciones de Congreso y Cámara”

En la segunda posición está Abelardo de la Espriella. En Invamer, obtuvo un respaldo del 18,9%. En el Centro Nacional de Consultoría registra un 16,7%. En Gad3, la intención de voto es del 26%. En Atlas Intel, alcanza el 34,7% y en Guarumo-EcoAnalítica, el 22,6%.

En el tercer lugar la posición varía entre Claudia López, Paloma Valencia y Sergio Fajardo. En Invamer, el 11,7% de los encuestados apoya a la exalcaldesa de Bogotá. En la encuesta del Centro Nacional de Consultoría, López se ubica en el tercer lugar con 5,2%.

El crecimiento de López, según Juan Falkonerth, se debe a la “estrategia” de la Consulta de Soluciones, lo que pudo poner en centro del debate a la exalcaldesa de Bogotá.

“La estrategia de Claudia López, que no figuraba en los sondeos y estaba quedándose rezagada, consistió en lanzar la Consulta de las Soluciones. Desde el punto de vista político-electoral, la estrategia le permitió reactivarse y participar en debates. Aun así, el verdadero nivel de apoyo se verá tras las consultas, ya que en la mayoría de encuestas empata técnicamente con Paloma Valencia, candidata de la Gran Consulta por Colombia”, afirmó el analista político a Infobae Colombia.

En Gad3, la candidata presidencial del Centro Democrático, Paloma Valencia, registra un 4% de intención de voto. En Guarumo Eco-Analítica, Valencia ocupa el tercer lugar con 10%. En Atlas Intel, Sergio Fajardo figura en el tercer puesto con el 6,9%.

Tabla de intención de voto presidencial según la encuesta Guarumo-EcoAnalítica, mostrando a Cepeda y a De La Espriella como favoritos - crédito Encuesta Guarumo

Consultas interpartidistas

El 8 de marzo se realizarán las elecciones de las consultas (Frente Amplio, Gran Consulta por Colombia y Consulta de las Soluciones), por lo que las encuestas de Invamer, Guarumo-EcoAnalítica, Atlas Intel, Gad3 y el Centro Nacional de Consultoría también midieron la intención de voto.

Invamer registra a Paloma Valencia como la candidata con mayor intención de voto en la Gran Consulta por Colombia, con 41,6%. En la Consulta de las Soluciones, Claudia López aparece como favorita, con 92,9%. En la consulta del Frente por la Vida, Daniel Quintero lidera con 68,1%, seguido por Roy Barreras con 23%.

El Centro Nacional de Consultoría asigna a Paloma Valencia, candidata del Centro Democrático, un 39,8% de intención de voto entre quienes participarían en la consulta.

En Atlas Intel, en la Gran Consulta por Colombia, Valencia encabeza la intención de voto válido con el 44,4%. En la consulta del Frente por la Vida, Daniel Quintero lidera con un 48,5%, seguido por Roy Barreras con un 37,3%.

La encuestadora no reportó resultados para la Consulta de las Soluciones, ya que solo obtuvo 118 respuestas y el margen de error superó el límite permitido por la legislación.

“Daniel Quintero muestra una estrategia digital más clara. Su estilo polémico y el uso de la victimización. narrativa digital y la victimización han fortalecido su liderazgo en las encuestas. Detrás de estas candidaturas hay estructuras políticas muy fuertes. Roy Barreras también cuenta con maquinaria, pero su trayectoria política, caracterizada por la flexibilidad ideológica, le resta apoyo entre ciertos sectores”, señaló el analista.

Gad3 sitúa a Paloma Valencia en el primer lugar de la Gran Consulta por Colombia, con el 17,0%. Claudia López registra un 6,0%. Más atrás se ubican Daniel Quintero y Roy Barreras, ambos con un 4,0%.

Finalmente, la encuesta de Guarumo-EcoAnalítica ubica a Claudia López como ganadora de la Consulta de las Soluciones con el 89,6%. Paloma Valencia lidera en la Gran Consulta por Colombia con el 40,6% y Daniel Quintero encabeza el Frente por la Vida con el 47,6%.

Juan Falkonerth puntualizó a Infobae Colombia “lo más relevante es el alto número de personas indecisas, que podrían inclinar la balanza y generar sorpresas en las elecciones del 8 de marzo".

Por tal motivo, señaló que “muchas personas definirán su voto frente a la urna, lo que puede alterar las proyecciones actuales. Se calcula que entre el 40 y el 45 % de los encuestados aún no ha decidido su voto.