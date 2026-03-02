Colombia

Petro arremetió contra la Registraduría por aviso en puestos en el exterior sobre las consultas presidenciales: “Busca aumentar votos”

Con un fuerte comentario, el mandatario señaló que el interés del órgano electoral, según él, es que exista una masiva participación en los tres procesos de selección de candidatos a los comicios del 31 de mayo, pese a que hay un grueso de la población que no estaría interesado en participar de esta escogencia

El presidente Gustavo Petro ha lanzado toda clase de críticas sobre la transparencia de los comicios que se llevarán a cabo en el país - crédito Registraduría Nacional del Estado Civil - Luisa Gonzalez/REUTERS

En nuevas críticas a la Registraduría Nacional del Estado Civil, el presidente de la República, Gustavo Petro, acusó el lunes 2 de marzo al órgano electoral de impulsar una “propaganda exagerada” en los puestos de votación en el exterior para fomentar la participación en las consultas presidenciales: en las que se escogerán tres candidatos con miras a la primera vuelta, a efectuarse el 31 de mayo, entre los sectores de centro-derecha, centro y la izquierda progresista.

Según Petro, estas acciones buscan aumentar el caudal de votos en un proceso que considera restringido, ya que varios candidatos habrían sido excluidos de manera arbitraria por el Consejo Nacional Electoral (CNE), entre ellos el senador Iván Cepeda. Con ello, agravó las diferencias con las autoridades encargadas de los comicios, a las que ha cuestionado, incluso, por el manejo de la información de los votantes, a través del software contratado para tal fin.

Con este mensaje, el presidente de la República, Gustavo Petro, criticó pedagogía de las consultas presidenciales - crédito @petrogustavo/X

“Propaganda exagerada de la registraduría en los puestos de votación internacional. Busca aumentar votos por las consultas. Hay millones conmigo que no queremos votar por las consultas presidenciales porque el Consejo Nacional Electoral excluyó arbitrariamente candidatos. El voto fundamental es el del Congreso y también votar en doble casilla anula el voto”, publicó Petro en la red social X, junto a una imagen de un puesto de votación en el exterior.

En respuesta a su publicación en esta plataforma digital, un usuario, identificado como Diego Maldonado, entregó su explicación del porqué de esta pedagogía. “Presidente, es porque es la primera vez que se utiliza ese tarjetón, antes habían varios de varias consultas, puede que la gente piense que puede votar por varias consultas. No me parece grave”, replicó el ciudadano, en alusión al cambio en la dinámica electoral y al uso inédito del tarjetón único.

La molestia de Petro con las consultas está relacionada con la manera en que el CNE determinó, en una votación de 6-4, la exclusión de Cepeda del proceso, debido a que consideró que la consulta del Pacto Histórico del 26 de octubre fue, en realidad, un proceso interpartidista, por lo que el congresista no podía participar de un proceso de similares características, a diferencia de lo ocurrido con el acusado exalcalde de Medellín Daniel Quintero, que sí fue habilitado.

Este es el aviso que dispuso la Registraduría en los puestos de votación para advertir a los votantes que solo tendrán que marcar una casilla en el tarjetón de las consultas interpartidistas y que causó la molestia de Gustavo Petro - crédito @petrogustavo/X

Petro insiste en que el sistema favorece el fraude y carece de controles

Las denuncias del jefe de Estado, que ha sido reiterativo en sus señalamientos al trabajo de la Registraduría, lo que en su momento ameritó una fuerte reacción del registrador nacional Hernán Penagos, se sumó a las informaciones sobre la creación deliberada de mesas “fantasma”, supuestamente detectadas en los comicios de 2022. Según Petro, “el preconteo fue alterado y pusieron a ganar a (Rodolfo) Hernández cuando yo llevaba amplia ventaja”.

“Eso se hace porque las llamadas de los jurados de las mesas que van a Registraduría no llegan a Registraduría sino a la empresa privada contratada, que cuenta con edificios llenos de contratistas con cláusula de confidencialidad y formularios en blanco”, agregó el presidente, que sostuvo que en ese proceso aparecían votos en registros inexistentes en intervalos regulares, lo que a su juicio demostraría que la arquitectura técnica permite el fraude a gran escala.

Así quedó la tarjeta electoral de las consultas de precandidatos a la Presidencia, previstas para el 8 de marzo de 2026 - crédito @Registraduria/X

Del mismo modo, el jefe de Estado indicó problemas técnicos graves en el sistema electoral. El jefe de Estado denunció públicamente la existencia de “algoritmos opacos”, que según él permanecen bajo el control de contratistas privados vinculados a la firma Thomas Greg & Sons, sin que exista auditoría independiente. “El software de preconteo y escrutinio no es transparente y carece de auditorías independientes”, sostuvo, al denunciar la ausencia de controles externos.

