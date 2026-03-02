La cantante vallenata Natalia Curvelo tuvo fuerte accidente de tránsito: imágenes preocuparon a sus seguidores

Natalia Curvelo, cantante vallenata, tuvo un aparatoso accidente de tránsito en una carretera del país - crédito @nataliacurveelo/Instagram

La madrugada del domingo estuvo marcada por un grave incidente en las carreteras del Cesar: la cantante vallenata Natalia Curvelo y su equipo protagonizaron un accidente vial que dejó su camioneta destruida, pero sin víctimas de gravedad.

El suceso ocurrió cuando el vehículo, una camioneta Toyota, colisionó con vacas que irrumpieron en la vía. A través de sus redes sociales, Curvelo compartió la anécdota y dejó entrever la falta de mecanismos para que este tipo de situaciones no se presente.

El choque se produjo en el trayecto entre Bosconia y Cuatro Vientos, cerca de las 3:00 a. m., momento en que la visibilidad resulta especialmente limitada.

Según los reportes preliminares, la cantante regresaba de una presentación en El Banco, Magdalena, cuando la presencia inesperada de ganado en la carretera hizo imposible que el conductor evitara el impacto.

El accidente puso en evidencia la frecuencia con la que los semovientes sueltos se convierten en un peligro latente para los conductores.

De acuerdo con información de la propia cantante, ella y su equipo fueron trasladados a la Clínica Regional de Especialistas Sinais Vitais en Bosconia, donde recibieron atención médica inmediata.

El personal de salud informó que la artista sufrió golpes leves en un brazo y la rodilla izquierda, mientras los demás ocupantes salieron ilesos.

Natalia Curvelo: agradecimiento y llamado a la responsabilidad ganadera

Horas después del incidente, Curvelo compartió un mensaje a través de sus redes sociales, agradeciendo el apoyo recibido tras el accidente. En una fotografía publicada, la cantante aparece abrazando a su hijo y destaca que se siente afortunada de estar bien, calificando el episodio como una “segunda oportunidad de vida”.

La artista aprovechó su pronunciamiento para instar a los propietarios de fincas y ganaderos a mantener a sus animales bajo control, subrayando el riesgo que implica el ganado suelto especialmente en horarios nocturnos.

“Esto puede representar un peligro para los conductores, especialmente en zonas rurales y durante la noche”, enfatizó Curvelo. El llamado apunta a la prevención de futuros siniestros viales que, como en este caso, pueden poner en peligro vidas humanas.

Agenda artística y recuperación tras el siniestro

A pesar del impacto y los daños materiales en el vehículo, el equipo de la cantante aseguró que Curvelo continúa con su agenda sin restricciones.

En un comunicado oficial, la organización musical expresó: “Queremos dar un parte de tranquilidad informando que Natalia y su equipo de trabajo se encuentran fuera de peligro”. Además, reiteraron el agradecimiento a seguidores y medios por la preocupación manifestada durante las horas posteriores al accidente.

El comunicado menciona el compromiso de la artista con su público y la importancia de la seguridad vial en rutas frecuentadas tanto por viajeros como por el gremio ganadero.

Con la recuperación en marcha, Natalia Curvelo se prepara para retomar su actividad artística, mientras persiste la reflexión sobre la convivencia segura en las carreteras rurales del país.

Por qué la bajaron del concierto de Alejandro Sanz

Una polémica la sacudió por estos días tras conocerse que dos artistas vallenatas, que habían sido seleccionadas para participar como invitadas en el concierto de Alejandro Sanz en Bogotá, quedaron por fuera del espectáculo sin previo aviso.

Natalia fue invitada al programa de Javier Ceriani, donde reveló lo que pasó después de haber sido notificada como invitada por el español.

La revelación no solo causó sorpresa por la exclusión de las artistas, sino también por la forma en la que se habría manejado la situación. Incluso las colombianas contaron lo que ellas habían escuchado sobre el tema, pero aseguraron que no pensaron que se fueran a quedar por fuera.

Laura: No sabíamos nada. Simplemente dijeron que no y nos enteramos de los motivos fue gracias a los medios, nos enteramos por los medios.

Natalia: Sí, gracias a los medios, y la verdad sí tenían las especulaciones de que las razones eran, pues por la señora.