Funcionaria de Transmilenio fue atacada con agua caliente en la cara por ciudadana que intentaba colarse en el sistema: la mujer fue capturada

La víctima sufrió quemaduras en el rostro y su evolución médica será decisiva para el proceso judicial contra la agresora - crédito X TransMilenio

Un nuevo episodio de violencia en el sistema Transmilenio reavivó el debate sobre la seguridad en los portales. Una funcionaria de seguridad resultó gravemente herida tras ser atacada con una sustancia química en la estación San Mateo, en Soacha (Cundinamarca).

La víctima sufrió quemaduras en el rostro, su estado de salud y el impacto de las lesiones serán determinantes para definir las consecuencias legales que enfrentará la agresora,

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El incidente ocurrió cuando la vigilante detuvo a una joven que intentaba ingresar al sistema sin pagar. En ese momento, la atacante roció el rostro de la trabajadora con un agente cuyo contenido exacto aún es motivo de análisis por parte de los laboratorios de la Policía Nacional.

Las autoridades presumen que se trata de un producto corrosivo, dada la gravedad de las lesiones registradas.

Una joven de 21 años fue capturada tras agredir con una sustancia química a una funcionaria de seguridad en TransMilenio San Mateo, en Soacha - crédito Policía Soacha

Las autoridades capturaron a la mujer de 21 años en el lugar de los hechos y un juez dictó medida en su contra de aseguramiento en centro carcelario, mientras avanza la investigación por lesiones personales con agentes químicos.

Las investigaciones en curso buscan determinar la composición de la sustancia y el alcance real del daño causado. La evolución médica de la víctima se considera un factor clave en la valoración judicial del caso, especialmente para establecer las responsabilidades penales de la detenida.

Este caso reactiva el debate sobre la seguridad en el sistema TransMilenio y la protección del personal. La reiteración de ataques evidencia la vulnerabilidad de quienes trabajan en las estaciones y portales, especialmente en zonas donde la evasión del pago es frecuente.

¿Que dijo Transmilenio?

Los análisis forenses serán clave para establecer la gravedad del daño y la responsabilidad penal de la agresora en el caso de Soacha - crédito Secretaría de Seguridad

Un vigilante de TransMilenio fue agredido por colados en el portal Américas

Un vigilante del portal Américas resultó agredido por un grupo de vendedores informales que forzaron su ingreso sin pagar pasaje, según confirmó TransMilenio.

El incidente quedó registrado en video y circuló rápidamente por redes sociales, donde las imágenes muestran cómo la confrontación se desató cuando el trabajador cuestionó a un hombre y su grupo por haber ingresado de forma irregular.

Varios individuos atacaron físicamente al vigilante en cuestión de segundos, en una escena que generó la reacción inmediata de algunos pasajeros y la intervención de otro guardia que acudió en su auxilio.

Desde la empresa, se informó que los agresores pertenecen a un grupo de vendedores informales que suele evadir el pago del pasaje. Según el testimonio recogido por El Tiempo, la agresión ocurrió cuando el vigilante realizaba labores de control y exigía que se respetaran las normas de ingreso: “La respuesta fue violenta”, indicaron voceros de TransMilenio.

Hace menos de un mes, vigilantes de TransMilenio enfrentaron agresiones con armas blancas al intentar evitar el ingreso irregular de jóvenes al sistema - crédito Juan David Quintero

La compañía añadió que el trabajador recibió varios golpes durante el altercado, aunque se encuentra fuera de peligro bajo observación médica. Inmediatamente después del ataque, se activaron los protocolos internos para asegurar la atención y el acompañamiento psicológico y médico del empleado agredido.

El video generó una ola de rechazo entre los usuarios habituales del sistema, quienes manifestaron su preocupación por la frecuencia con la que ocurren episodios similares en portales y estaciones con gran flujo de pasajeros.

El temor por la reiteración de agresiones a personal de seguridad evidencia una percepción creciente de vulnerabilidad, especialmente en zonas donde la presencia de vendedores informales y el ingreso irregular desafían de manera constante la autoridad de los trabajadores del sistema.

En foros y redes sociales, varios ciudadanos señalaron que la falta de controles efectivos y la sobrecarga de usuarios en horas pico aumentan el riesgo para los empleados encargados de velar por el cumplimiento de las normas.

TransMilenio aseguró que activó sus protocolos habituales para casos de agresión, garantizando atención médica y seguimiento al trabajador afectado. La situación reaviva el debate sobre la protección del personal de vigilancia en el sistema, una problemática que se agrava en puntos neurálgicos como el portal Américas, donde confluyen miles de personas cada día.