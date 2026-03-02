Esposa de Luis Alfonso respondió las críticas en redes que la señalan de querer controlar al cantante: “Yo soy muy ‘detodito’”

La esposa del cantante aseguró que tiene un trabajo y devenga un sueldo por la labor que desempeña en la empresa - crédito @sexy70809/TikTok

Luisa Fernanda Pulgarín, esposa del cantante Luis Alfonso, respondió públicamente a quienes la acusan de vigilar cada uno de los conciertos del artista por motivos sentimentales y señalándola de sentir celos de las mujeres que se acercan al cantante.

A través de su canal de TikTok y en medio de especulaciones que la califican de “insegura”, explicó que su presencia en los eventos de “El Señorazo” forma parte central de su labor profesional dentro de la empresa familiar. “Yo hago mi trabajo y por eso tengo mi salario”, afirmó Pulgarín, señalando que, lejos de limitarse a acompañar a su esposo, administra aspectos clave de la gestión artística y empresarial.

Consultada en la transmisión, detalló sus funciones: “Sí tengo un sueldo, pues porque hago mi trabajo como cualquier colaborador de la empresa, de nosotros. Entonces, claro que sí tengo un sueldo. Yo hago de todo, la verdad. Yo soy muy de todito en la empresa, en la casa, en todo. Yo hago, yo me le mido a lo que sea, pero pues en la empresa soy encargada de vestuario y de redes sociales”.

Esta declaración precisa el rol multifuncional que ocupa, que va desde la administración de indumentaria hasta la coordinación digital de la imagen pública del cantante y desvirtuando que no tiene un trabajo que le genera ingresos.

La aclaración surge tras semanas de comentarios persistentes en redes sociales, donde usuarios la señalaban de controlar los movimientos de Luis Alfonso movida por celos.

El tema se intensificó luego de un incidente viral relacionado con la interacción entre Luis Alfonso y la artista Pau, sobre el cual Luisa Fernanda aseguró no haber sentido molestia.

Según expresó en la transmisión: “¿Soy celosa? La verdad, no. ¿Me dio rabia lo de Luis y Pau? Para nada. Miren, es que por eso les digo, las redes sociales sirven muchas veces para crear discordias innecesarias. Y en ese momento, primero, yo estaba ahí, segundo, fue algo que hizo con todas las personas que estábamos ahí, lo hizo con doña Arelis, con Franzi, con Jessi. A todos les dio del chicharrón, pero obviamente no falta la persona malintencionada que quiso sacarlo de contexto”.

La versión de Luisa Fernanda ofrece una respuesta directa: ella asiste a las presentaciones de Luis Alfonso porque cumple labores empresariales remuneradas, no por inseguridad.

Su tarea incluye la gestión de vestuario, el manejo de redes sociales y la supervisión general del entorno del artista, lo que le otorga un papel decisivo en el funcionamiento de la empresa.

La figura de Luisa Fernanda redefine el rol de pareja en el entorno artístico

Entre seguidores y detractores, su explicación dividió opiniones: algunos celebran la participación integral de la esposa en la administración del éxito de Luis Alfonso y atribuyen a esta colaboración el crecimiento sostenido del proyecto artístico.

Otros insisten en que la fórmula responde, en parte, a estrategias para restringir la interacción de modelos y admiradoras. En palabras de Luisa Fernanda al canal de TikTok: “Eso va también en quién es uno, la seguridad que uno tiene”.

Mientras tanto, cada uno continúa en sus proyectos y enfocado en la carrera musical del llamado “Señorazo”, por los diferentes lugares donde recorre la gira Luis Alfonso.

Las reacciones de los seguidores del artista y la relación que sostiene con Pulgarín, no tardaron en aparecer y, rápidamente, dejaron algunos comentarios en redes sociales: “Mija no aclareces que oscurece, todos sabemos que tienes miedo”; “sigo sin entender cómo una mujer como ella va a ser insegura de qué”; “díganle que necesitamos contexto jajaja”; “se te ve a leguas que tienes miedito”, entre otros.