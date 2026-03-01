Colombia

Jenny López compartió la preocupación que vive junto a Jhonny Rivera tras su boda: “Quedé con un dolor horrible”

Un inconveniente presentado después de su matrimonio motivó a la cantante a expresar inquietudes respecto a la necesidad de una operación, debido a las recomendaciones médicas relacionadas con su estado actual de salud

La cantante contó que un mal movimiento le generó repercusiones inesperadas y alarmantes en su cuerpo - crédito @dos.corazones96/TikTok

Tras meses de espera y preparativos, el cantante de música popular Jhonny Rivera se casó con la también cantante Jenny López el pasado 22 de febrero en una ceremonia que tuvo lugar en el corregimiento de Arabia, Risaralda.

La ceremonia, considerada como una de las más importantes de 2026 en el ámbito de la farándula colombiana, reunió a cerca de 350 invitados entre familiares, amigos y algunas celebridades entre las que se incluyeron creadores de contenido como La Liendra, Dani Duke y Yeferson Cossio.

Transcurridos varios días desde que la pareja dio el sí en el altar, de a pocos se van conociendo novedades e historias de los recien casados, siendo Jenny la que generó más revuelo en las últimas horas al señalar que venía lidiando con un problema de salud importante.

Esto sucedió durante una transmisión en vivo realizada en su cuenta de Instagram. Inicialmente le preguntaron a la mujer si se sentía incómoda con sus prótesis mamarias, a lo que ella respondió negativamente. “No, ni me duelen. Y fue una cirugía muy tranquila”, dijo.

Jhonny Rivera y Jenny López
Jhonny Rivera y Jenny López se casaron en Arabia, corregimiento en el que nació el cantante de regional colombiano - crédito @jhonnyrivera/IG

Sin embargo, sus prótesis si estarían pasando por dificultades desde incluso antes del matrimonio. Según contó López, previo a su matrimonio, sufrió un incidente durante una sesión de entrenamiento en su casa. Bajo la supervisión de una entrenadora profesional, realizó un ejercicio incorrectamente, lo que le provocó un intenso dolor y una inflamación en la zona izquierda de su pecho.

“Yo estuve entrenando con una persona de manera particular y una vez hice una fuerza súper mal hecha y quedé con un dolor horrible al lado izquierdo del pecho. Se me inflamó el seno, se hinchó, se subió, o sea, fue una cosa horrible. Al parecer, tengo el seno contracturado, y lo más probable es que me tocaría entrar a quirófano para cambiarme el implante y evitar que haya problemas futuros”, explicó la cantante.

Por lo pronto, Jenny manifestó que se mantiene a la expectativa de lo que los doctores le digan, pues según dijo hay situaciones en las que las prótesis no generan inconvenientes en el cuerpo incluso si está contracturado.

Cabe señalar que la contractura capsular constituye una de las complicaciones más habituales en personas con implantes mamarios. Este problema ocurre cuando el tejido cicatriza en exceso alrededor de la prótesis, lo que provoca un endurecimiento y una compresión del implante.

Los efectos de esta condición incluyen dolor persistente, cambio en la posición del implante, inflamación, sensación de firmeza y, en ocasiones, deformidad visible del pecho afectado. Por lo general, la solución recomendada frente a estos síntomas es someterse a una cirugía para la sustitución del implante, a fin de evitar riesgos mayores para la salud.

Jhonny Rivera contó detalles de la ausencia de varios cantantes de regional colombiano en su boda

El cantante habló de las ausencias en la boda, el por qué compartió tan poco contenido del evento en redes sociales, y la ausencia de algunos creadores de contenido - crédito @jhonnyrivera/Instagram

El pereirano hizo una dinámica de preguntas y respuestas en su cuenta de Instagram, en la que despejó las dudas alrededor del motivo de la ausencia de colegas como Pipe Bueno, Jessi Uribe o Luis Alfonso. Uno a uno, el ínterprete de Soy Soltero enumeró los motivos de las ausencias de cada uno.

“Pipe tenía un retiro espiritual más que entendible. Luis Alfonso tuvo un problema de salud, algo de última hora en su familia. Jessi Uribe tenía un viaje planeado con anticipación y él sí me había dicho desde el principio: ‘Papi, tengo tiquetes comprados, eso si me lo pierdo’. Luis Alberto Posada entiendo que también fue algo de salud y el Charrito Negro, no sé, realmente no sé lo del Charrito, pero todos estaban invitados”, dijo al respecto.

