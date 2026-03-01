Colombia

Chet Hanks, hijo de Tom Hanks, denunció que estaba “atrapado” en Medellín tras un viaje sorpresa: “Libérenme”

El actor relató, entre humor y confusión, cómo una decisión improvisada lo dejó temporalmente varado en una ciudad colombiana, donde debió enfrentar trámites migratorios e incomodidades, ya que tuvo que viajar a Bogotá para regularizar su situación

Guardar

El músico relató los momentos de tensión que vive por tener su pasaporte vencido - crédito @chethanx/IG

El actor y músico Chet Hanks, hijo de Tom Hanks y Rita Wilson, informó que se encontraba “literalmente atrapado” en Medellín, Colombia, luego de que un problema migratorio le impidió regresar a Estados Unidos tras una visita al país.

Hanks explicó que el incidente ocurrió después de volar a la ciudad desde Puerto Rico y optar por viajar únicamente con su pasaporte griego, ya que consideraba que su documento estadounidense estaba próximo a expirar.

Ahora puede seguirnos en nuestroWhatsApp Channel y en Facebook

En un video publicado en redes sociales, Chet Hanks indicó que la decisión de utilizar el pasaporte griego respondió a la cercanía de la fecha de vencimiento de su pasaporte estadounidense.

Tom Hanks - Chet Hanks
Tom Hanks - Chet Hanks (Captura: Instagram/Chet Hanks)

Según su propio testimonio, en el aeropuerto de Medellín le informaron que, al salir del país con un pasaporte extranjero, necesitaba una tarjeta de residente permanente —la conocida green card— para reingresar a Estados Unidos, requisito que no aplica a ciudadanos estadounidenses.

En palabras de Hanks: “Me dicen que si uso un pasaporte extranjero, debo tener una green card para regresar a Estados Unidos. Yo no tengo una green card porque soy un ciudadano americano”, explicó en el video difundido en sus cuentas oficiales.

El actor manifestó su incredulidad ante el hecho de ser tratado bajo los mismos parámetros migratorios que un residente extranjero. La incertidumbre sobre cómo resolver la situación fue una constante en su relato. “No tengo idea de qué haré […]. No quiero ir a Bogotá, libérenme”, publicó en tono irónico.

Chet Hanks, hijo de Tom
Chet Hanks, hijo de Tom Hanks, dijo que estaba varado en Colombia por problemas con su pasaporte - crédito @chethanx/IG

Además, detalló que la única solución viable pasaba por realizar el trámite en la embajada de Estados Unidos, institución que se encuentra en Bogotá, lo que implicaba un desplazamiento fuera de Medellín, la ciudad en la que se encontraba al momento de grabar el video.

El viaje y la inesperada complicación migratoria

Chet Hanks expuso la cronología de su periplo internacional antes del incidente. Señaló que estuvo en Puerto Rico participando del cumpleaños de un amigo y, al concluir la visita, decidió volar espontáneamente a Medellín para ver a otro conocido.

“La semana pasada fui a Puerto Rico para el cumpleaños de mi amigo Max, la pasé bien. Luego, estando en Puerto Rico y por irnos todos, pienso: ‘Hmm, solo estoy, ya sabes, a dos o tres horas de Medellín. ¿Por qué no voy a visitar a mi amigo Taylor que vive en Medellín? Al diablo. Sí, suena bien, ¿no?’”, indicó Hanks en su video.

Chet Hanks viajó desde Puerto
Chet Hanks viajó desde Puerto Rico a Colombia a visitar a un amigo - crédito @chethanx/IG

La complicación empezó al preparar el regreso a Estados Unidos. El actor explicó que al momento de presentarse en el aeropuerto internacional, acudió con tiempo suficiente para realizar el procedimiento de registro.

Sin embargo, fue entonces cuando el personal le informó sobre el requerimiento de la green card para quienes viajan con pasaporte extranjero, pasando por alto su condición de ciudadano estadounidense.

“Estoy literalmente atrapado en Colombia [...]. No tengo mi pasaporte estadounidense conmigo, así que literalmente estoy atrapado en Colombia. Estoy atrapado en Medellín”, reiteró Hanks, añadiendo que, pese al imprevisto, reconoce que tanto Medellín como Colombia podrían considerarse lugares agradables para una estadía forzada.

Según el propio testimonio de Chet Hanks, su pasaporte estadounidense “está a punto de expirar”, motivo por el que prefirió no utilizarlo, creyendo que un documento válido de otra nacionalidad sería igualmente aceptado para los trámites de salida y entrada al país.

De acuerdo con el músico,
De acuerdo con el músico, las autoridades migratorias no le permitieron salir por un problema con su pasaporte y nacionalidad - crédito REUTERS/Andrew Kelly

Para regresar a Estados Unidos tras un viaje internacional, las autoridades migratorias exigen a los ciudadanos presentar un pasaporte estadounidense vigente. Viajar con el pasaporte de otra nacionalidad, incluso si se tiene doble ciudadanía, puede derivar en la exigencia de una green card si el documento estadounidense no está disponible.

El procedimiento para solucionar este tipo de conflictos migratorios suele requerir la intervención de una embajada o consulado, lo que explica la referencia del actor a la necesidad de trasladarse a Bogotá. Por lo pronto, las autoridades migratorias no se han pronunciado al respecto.

Infobae Colombia intentó comunicarse con Migración Colombia para conocer el estado migratorio del actor Chet Hanks, pero no obtuvo respuesta a la hora de publicar esta nota periodística.

Temas Relacionados

Chet HanksMedellínEmbajada de Estados UnidosGreen CardDoble NacionalidadProblemas MigratoriosHijo de Tom HanksTom HanksColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

Más Noticias

Colombia vs. Canadá - EN VIVO: siga aquí el partido de la fecha 1 de la SheBelieves Cup, Linda Caicedo será titular en la Tricolor

La selección Colombia con Linda Caicedo entre sus convocadas juega el primero de tres partidos amistosos que se llevarán a cabo durante la fecha FIFA de marzo

Colombia vs. Canadá - EN

Se investiga atentado contra una adolescente en Bucaramanga: mientras esperaba un domicilio recibió varios impactos de bala

Las autoridades reportaron que dos hombres, quienes portaban vestimentas de mensajería, abordaron a la víctima logrando darse a la fuga después del hecho

Se investiga atentado contra una

Entrenador de Cristiano Ronaldo en Arabia dio detalles de la lesión que sufrió el portugués en el úlitmo partido con Al Nassr

El astro portugués habría acordado con el equipo catarí ser titular en los partidos de la Superliga de Catar y no ser tenido en cuenta para los duelos de la Champions Asiática para evitar la sobrecarga muscular

Entrenador de Cristiano Ronaldo en

Condenan a 44 años de prisión a implicado en el asesinato del líder social José Luis Hernández por el robo de una cadena de oro en Yopal, Casanare

Según la Fiscalía, la víctima fue abordada y atacada por hombres armados que intentaron quitarle una cadena de oro

Condenan a 44 años de

Wilson Ruiz reprochó al Gobierno Petro por su inacción frente a amenaza de muerte en su contra: “Adopten las medidas”

El exministro de Justicia aseguró que, pese a haber denunciado desde el 26 de febrero las amenazas, solo ha recibido una comunicación de la Fiscalía y varias solicitudes de profundización de información por parte del Gobierno

Wilson Ruiz reprochó al Gobierno
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Se aplaza la llegada del

Se aplaza la llegada del Clan del Golfo a las zonas de ubicación en Chocó y Córdoba

Eduardo Zapateiro arremetió contra el ministro de Defensa y lo señaló por falta de estrategia militar nocturna tras ataque del ELN en Bolívar

Cayó alias Nene Pimpón, señalado por el Ejército como transportador de drogas de grupos armados ilegales en La Guajira

Violento ataque del ELN con drones explosivos dejó 14 soldados heridos en Montecristo, sur de Bolívar

Tras combates con el ELN, Ejército abatió a uno de sus presuntos integrantes en Tame, Arauca: incautaron material bélico

ENTRETENIMIENTO

Martín Moreno, ‘ex’ de Laura

Martín Moreno, ‘ex’ de Laura G, y La Suprema hablaron sobre cómo están en Dubái tras los bombardeos: “Que todo vuelva a la normalidad”

Juliana Calderón, hermana de Yina, respondió si ya le pasó el luto por su exnovio: “Eso solo me importa a mí”

Martha Rojas, mamá de Epa Colombia, volvió a pedir justicia por la empresaria: “Por qué tanta maldad”

La actriz Caterin Escobar pidió que dejen de llamarla solo “la novia de Yepes” y protagonizó divertido momento junto a Mario Alberto Yepes

Karina García respondió al dilema de apoyar o no a los participantes de ‘La casa de los famosos Colombia’

Deportes

Colombia vs. Canadá - EN

Colombia vs. Canadá - EN VIVO: siga aquí el partido de la fecha 1 de la SheBelieves Cup, Linda Caicedo será titular en la Tricolor

Esto es lo que le hace falta al Bayern Múnich de Luis Díaz para ser campeón en la Bundesliga de Alemania

El secreto detrás del liderato de Internacional de Bogotá en la Liga BetPlay I-2026: el entorno deportivo e institucional idóneo

Un presunto hincha del Junior que intentó robar bandera a aficionados del América fue golpeado dentro del estadio durante un partido

Así fue el terrible accidente de David Alonso en el primer GP de Moto2 en 2026: impactó contra dos motos y fue retirado en camilla