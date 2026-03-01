Chet Hanks, hijo de Tom Hanks, denunció que estaba “atrapado” en Medellín tras un viaje sorpresa: “Libérenme”

El músico relató los momentos de tensión que vive por tener su pasaporte vencido - crédito @chethanx/IG

El actor y músico Chet Hanks, hijo de Tom Hanks y Rita Wilson, informó que se encontraba “literalmente atrapado” en Medellín, Colombia, luego de que un problema migratorio le impidió regresar a Estados Unidos tras una visita al país.

Hanks explicó que el incidente ocurrió después de volar a la ciudad desde Puerto Rico y optar por viajar únicamente con su pasaporte griego, ya que consideraba que su documento estadounidense estaba próximo a expirar.

Ahora puede seguirnos en nuestroWhatsApp Channel y en Facebook

En un video publicado en redes sociales, Chet Hanks indicó que la decisión de utilizar el pasaporte griego respondió a la cercanía de la fecha de vencimiento de su pasaporte estadounidense.

Tom Hanks - Chet Hanks (Captura: Instagram/Chet Hanks)

Según su propio testimonio, en el aeropuerto de Medellín le informaron que, al salir del país con un pasaporte extranjero, necesitaba una tarjeta de residente permanente —la conocida green card— para reingresar a Estados Unidos, requisito que no aplica a ciudadanos estadounidenses.

En palabras de Hanks: “Me dicen que si uso un pasaporte extranjero, debo tener una green card para regresar a Estados Unidos. Yo no tengo una green card porque soy un ciudadano americano”, explicó en el video difundido en sus cuentas oficiales.

El actor manifestó su incredulidad ante el hecho de ser tratado bajo los mismos parámetros migratorios que un residente extranjero. La incertidumbre sobre cómo resolver la situación fue una constante en su relato. “No tengo idea de qué haré […]. No quiero ir a Bogotá, libérenme”, publicó en tono irónico.

Chet Hanks, hijo de Tom Hanks, dijo que estaba varado en Colombia por problemas con su pasaporte - crédito @chethanx/IG

Además, detalló que la única solución viable pasaba por realizar el trámite en la embajada de Estados Unidos, institución que se encuentra en Bogotá, lo que implicaba un desplazamiento fuera de Medellín, la ciudad en la que se encontraba al momento de grabar el video.

El viaje y la inesperada complicación migratoria

Chet Hanks expuso la cronología de su periplo internacional antes del incidente. Señaló que estuvo en Puerto Rico participando del cumpleaños de un amigo y, al concluir la visita, decidió volar espontáneamente a Medellín para ver a otro conocido.

“La semana pasada fui a Puerto Rico para el cumpleaños de mi amigo Max, la pasé bien. Luego, estando en Puerto Rico y por irnos todos, pienso: ‘Hmm, solo estoy, ya sabes, a dos o tres horas de Medellín. ¿Por qué no voy a visitar a mi amigo Taylor que vive en Medellín? Al diablo. Sí, suena bien, ¿no?’”, indicó Hanks en su video.

Chet Hanks viajó desde Puerto Rico a Colombia a visitar a un amigo - crédito @chethanx/IG

La complicación empezó al preparar el regreso a Estados Unidos. El actor explicó que al momento de presentarse en el aeropuerto internacional, acudió con tiempo suficiente para realizar el procedimiento de registro.

Sin embargo, fue entonces cuando el personal le informó sobre el requerimiento de la green card para quienes viajan con pasaporte extranjero, pasando por alto su condición de ciudadano estadounidense.

“Estoy literalmente atrapado en Colombia [...]. No tengo mi pasaporte estadounidense conmigo, así que literalmente estoy atrapado en Colombia. Estoy atrapado en Medellín”, reiteró Hanks, añadiendo que, pese al imprevisto, reconoce que tanto Medellín como Colombia podrían considerarse lugares agradables para una estadía forzada.

Según el propio testimonio de Chet Hanks, su pasaporte estadounidense “está a punto de expirar”, motivo por el que prefirió no utilizarlo, creyendo que un documento válido de otra nacionalidad sería igualmente aceptado para los trámites de salida y entrada al país.

De acuerdo con el músico, las autoridades migratorias no le permitieron salir por un problema con su pasaporte y nacionalidad - crédito REUTERS/Andrew Kelly

Para regresar a Estados Unidos tras un viaje internacional, las autoridades migratorias exigen a los ciudadanos presentar un pasaporte estadounidense vigente. Viajar con el pasaporte de otra nacionalidad, incluso si se tiene doble ciudadanía, puede derivar en la exigencia de una green card si el documento estadounidense no está disponible.

El procedimiento para solucionar este tipo de conflictos migratorios suele requerir la intervención de una embajada o consulado, lo que explica la referencia del actor a la necesidad de trasladarse a Bogotá. Por lo pronto, las autoridades migratorias no se han pronunciado al respecto.

Infobae Colombia intentó comunicarse con Migración Colombia para conocer el estado migratorio del actor Chet Hanks, pero no obtuvo respuesta a la hora de publicar esta nota periodística.