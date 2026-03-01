Capturado alias Carlos Muleta, cabecilla de Los Costeños, en operativo en Atlántico

Autoridades del Atlántico logran detención de alias Carlos Muletas tras ofrecer recompensa - crédito Policía Nacional

La Policía Nacional detuvo a alias Carlos Muleta, señalado cabecilla de la organización criminal Los Costeños, en un operativo que representa un avance en la lucha contra la delincuencia en el Atlántico.

Según las autoridades, el capturado lideraba un grupo de al menos 400 personas dedicadas a actividades como extorsión, sicariato y microtráfico, delitos que afectan de manera significativa la seguridad en Barranquilla y otros municipios del departamento.

La noticia fue confirmada por el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, quien destacó la importancia de la acción policial a través de un mensaje en la red social X.

“En el Atlántico vamos de frente contra la criminalidad. No vamos a ceder ni un centímetro frente a estas organizaciones. Esperamos que la justicia actúe con firmeza, sin vicios ni dilaciones, y que estos delincuentes permanezcan tras las rejas”, señaló el mandatario local, reiterando el compromiso institucional para enfrentar a las estructuras que generan violencia.

Gobernador del Atlántico habló de la captura del cabecilla de Los Costeños tras estrategia conjunta - crédito @veranodelarosa/X

Las investigaciones de la Policía vinculan a alias Carlos Muleta con el homicidio de Ener Claudina Núñez Radillo, ocurrido el 29 de agosto de 2024 en el barrio La Paz, así como con un intento de asesinato contra Leonel Alonso Correa Ramos, registrado el 2 de septiembre del mismo año.

Los seguimientos y labores de inteligencia permitieron ubicar al señalado jefe criminal, cuya captura se produjo pocas horas después de que se ofreciera una recompensa para quienes aportaran información clave sobre su paradero.

El gobernador Verano explicó que la aprehensión de alias Carlos Muleta fue posible gracias a la colaboración ciudadana y a la recompensa ofrecida por las autoridades, recursos destinados a fortalecer la estrategia de bloqueo contra las redes delictivas que operan en la región.

Esta política busca incentivar la denuncia y obstaculizar el accionar de grupos dedicados a actividades ilícitas.

Imagen de referencia. Policía capturó a jefe armado de Los Costeños responsable de extorsión y sicariato en el área metropolitana - crédito Policía Nacional

La detención del presunto cabecilla fue recibida como un mensaje de determinación institucional ante el avance de la criminalidad y la exigencia de la comunidad para recuperar la tranquilidad en el Atlántico.

Las autoridades continúan con las investigaciones para desmantelar completamente a Los Costeños y llevar a la justicia a todos sus integrantes.

Operativos del Gaula desarticularon red de extorsionistas en Barranquilla y Malambo

La Policía Nacional, a través de unidades del Gaula, realizaron tres operativos en Barranquilla y Malambo, logrando la captura en flagrancia de cuatro personas presuntamente vinculadas a organizaciones dedicadas a la extorsión.

Estas acciones fortalecen la seguridad en la región y afectan directamente las finanzas de los grupos delincuenciales que operan en el área metropolitana.

Durante el primer procedimiento efectuado en Barranquilla, fue detenido Anderson Boscan Jiménez, conocido como alias Colt, señalado de realizar cobros extorsivos en el barrio Chiquinquirá y presuntamente al servicio del grupo Los Costeños.

Imagen de referencia. Cuatro capturados por extorsión tras acciones coordinadas de la Policía Nacional en el Atlántico - crédito Policía Nacional

Según las investigaciones, Boscan Jiménez exigía pagos a un hotel del sector. Al momento de la captura, las autoridades incautaron un teléfono celular y 300 mil pesos en efectivo. El informe policial indica que el capturado tiene antecedentes por porte, tráfico y fabricación de armas de fuego.

Una segunda operación, parte del denominado “Plan Cazador”, permitió la captura de Brayan Jiménez Vélez, alias Brayita, y Carlos Polo Miranda, alias el Ratica, acusados de integrar una estructura dedicada al cobro de extorsiones en el barrio Pasadena.

Ambos sujetos fueron sorprendidos con 500 mil pesos presuntamente provenientes de un pago extorsivo. Según la Policía, estos individuos presentan anotaciones judiciales por delitos como homicidio, porte de armas, hurto calificado y lesiones personales.

En un tercer caso, en el barrio Centro de Malambo, fue detenido Handerson Cortéz Camargo, alias el flaco, quien habría intimidado a víctimas mediante mensajes enviados por aplicaciones de mensajería, adjuntando imágenes y videos de lugares frecuentados para generar temor. Durante el operativo, la Policía incautó 500 mil pesos y un equipo celular.

El brigadier general Miguel Camelo, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, afirmó que continuarán las operaciones contra la extorsión y reiteró el llamado a denunciar estos hechos, garantizando absoluta reserva.