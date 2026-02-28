Colombia

Video: así quedó San Juan de Urabá, Antioquia, tras erupción de volcán de lodo; vías agrietadas, sin energía y riesgo hídrico

El fenómeno natural ocasionó daños en caminos rurales, acumulación de lodo y llamas visibles durante la noche, lo que provocó la evacuación de residentes y limitó el acceso a corregimientos cercanos

Habitantes de la zona se acercaron a observar los estragos de la erupción de volcán de lodo de San Juan de Urabá - crédito ElJach/Facebook

Las consecuencias de la erupción del volcán de lodo en San Juan de Urabá (Antioquia) siguen siendo evidentes a más de dos días de registrarse la reacción natural. Decenas de familias permanecen incomunicadas debido a los daños registrados en las carreteras rurales.

El evento, registrado durante la noche y visible en varios puntos del Urabá antioqueño, provocó interrupciones en servicios esenciales, la evacuación de viviendas, y el aislamiento de dos corregimientos afectados por grietas y acumulaciones de lodo en las vías.

Y es que, en imágenes capturadas durante el evento, se mostraron llamaradas que iluminaron el cielo del Urabá antioqueño, mientras la comunidad enfrentaba las consecuencias de la explosión.

Columna de fuego y grietas
Columna de fuego y grietas en San Juan de Urabá, Antioquia, no fueron una erupción volcánica. - crédito @UNGRD/X

Entre los residentes impactados, Alberto Duque, que vive cerca del volcán, relató, citado por Blu Radio: “A mí no me quemó, afortunadamente, porque estaba dentro de la casa. Cuando yo me di cuenta, ya el bombazo había pasado, pero donde estoy afuera, seguro que me llevo mi quemón, porque eso pegó duro allá. Eso se escuchó un rugido maluco, entonces, yo no presté atención. Cuando bajó una camioneta, me dijo, paisa, paisa, venga, que lo llevamos, que es el volcán que está haciendo erosión”.

Por su parte, otro testigo describió el momento como un fenómeno aterrador por la intensidad de la llamarada y la extensión del lodo: “Se aclaró mucho el cielo, parecían grandes crepúsculos iluminando toda la zona, pero como uno no sabía qué era lo que estaba sucediendo. Fue muy impresionante, un zumbido, como un temblor de tierra primero, y explotó. Prácticamente, estaba muy arrastrado. Esto acá estaba aislado. Con la erupción de este volcán, aquí quedó todo sellado”, citó el mencionado medio.

Tras las labores de emergencia se identificó que las rutas hacia Siete Vueltas y San Juancito quedaron bloqueadas por grandes fisuras en el terreno y extensos depósitos de lodo, lo que interrumpió la circulación y dificultó el acceso de los equipos de respuesta.

Según Julio González, comandante del Cuerpo de Bomberos, también se reportaron daños directos en la infraestructura hídrica, incluyendo el tanque que abastece a sectores como San Juancito y calle Larga.

“Con gran cantidad de lodo en la vía y grandes llamas. También hubo afectaciones en el tanque de almacenamiento que surte San Juancito y calle Larga, avertamiento en la vía”.

Una alerta fue activada para que la población evite recorrer las vías dañadas, luego de que la erupción produjera fracturas en la carretera, pérdida de animales y afectación de vegetación, según reportes oficiales preliminares - crédito @ColombiaOscura / X

Debido a la magnitud del evento, el suministro de agua potable se encuentra en riesgo inminente de agotarse, por lo que solicitaron atención urgente de entidades gubernamentales para evitar que la comunidad quede sin acceso al líquido. Además, la zona afectada permanece sin servicio de energía eléctrica, ya que el fuego sigue presente debido a la alta concentración de gases y solo podrá ser extinguido de manera natural antes de que se restauren los servicios.

Entre tanto, el Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Antioquia (Dagran) reportó tres viviendas afectadas y la evacuación preventiva de habitantes en la zona de influencia, mientras que Corpourabá señaló que la actividad disminuirá una vez que los gases se incineren por completo.

El flujo de lodo ha cubierto aproximadamente tres hectáreas de terreno, lo que ha provocado la suspensión de la planta de tratamiento de agua potable y la evacuación de viviendas cercanas. Las autoridades llamaron a la comunidad a mantenerse informada por canales oficiales ante la persistencia del riesgo en la zona.

El incendio producido por gases
El incendio producido por gases como metano mantiene sin energía eléctrica a la región, a la espera de que el fuego se extinga naturalmente - crédito Fotomontaje Infobae (ElJach/Facebook)

SGC explicó qué provocó la erupción de lodo en San Juan de Urabá

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) explicó que este tipo de erupciones se diferencian de las volcánicas magmáticas, ya que la actividad está relacionada con la liberación de lodos y gases, principalmente metano.

La entidad informó que existen más de 100 volcanes de lodo en el país, distribuidos en departamentos como Atlántico, Córdoba, Sucre, Bolívar y Antioquia, y destacó la dificultad de implementar un sistema de monitoreo para cada uno debido a su número y dispersión.

