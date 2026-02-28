Transferencias por Bre-B marcan récord en Colombia: más de $74 billones fueron movilizados en seis meses

Bre-B, impulsado por el Banco de la República, habilita pagos y transferencias en tiempo real entre entidades financieras en Colombia - crédito Banco de la República

A casi seis meses del lanzamiento de Bre-B, el sistema de pagos inmediatos administrado por el Banco de la República, Colombia ha experimentado una transformación en la forma de realizar transferencias bancarias.

De acuerdo con cifras del Banco de la República citadas por Valora Analitik, el volumen de operaciones y el monto de dinero transferido a través de Bre-B ha crecido de manera acelerada, aunque el efectivo sigue siendo predominante en la mayoría de los pagos cotidianos.

Desde su entrada en operación, el 6 de octubre de 2025, Bre-B ha alcanzado casi 100 millones de llaves registradas y ha movilizado $74 billones en 474 millones de operaciones.

Esto representa un ticket promedio de $157.000 por transferencia. En los primeros días de funcionamiento, el sistema no superaba los $500.000 millones diarios en montos movilizados, pero hacia diciembre de 2025 comenzó a gestionar entre $0,5 billones y $1 billón al día, mostrando una rápida adopción entre los usuarios del sistema financiero, según detalló Valora Analitik.

En lo corrido de 2026 y con corte al 26 de febrero, se han transferido $31,9 billones a través de Bre-B en 205,9 millones de operaciones. La mayoría de estas transferencias (39,5 %) se ubicaron en el rango de $10.000 a $50.000, lo que indica que el sistema se ha consolidado como una herramienta útil para pagos cotidianos y de bajo valor, aunque también se han registrado operaciones de mayor monto, según datos del Banco de la República recogidos por Valora Analitik.

Según el Banco de la República, más de 150 entidades financieras ya están vinculadas a Bre-B, lo que refuerza la apuesta del sector por fortalecer el ecosistema digital y reducir la dependencia del efectivo, además de 34 millones de clientes registrados.

Caída en los servicios de Bancolombia podría afectar operaciones de Bre-B y reactivar discusión sobre regulación en la banca digital

La reciente caída de los servicios digitales de Bancolombia, ocurrida entre el 22 y el 23 de febrero, puso en evidencia los desafíos que enfrenta el sistema de pagos inmediatos Bre-B ante incidentes de disponibilidad tecnológica en grandes entidades. Durante más de 30 horas, millones de usuarios en Colombia no pudieron acceder a plataformas digitales, transferencias y pagos, lo que afectó tanto operaciones cotidianas como la confianza en el ecosistema financiero digital.

La situación generó una fuerte reacción en el sector, especialmente por parte de Marcela Torres Córdoba, gerente general de Nu Colombia.

A través de sus redes sociales, Torres calificó como “inaceptable que una entidad se caiga por días, y por extensión tumbe el sistema”, haciendo referencia al impacto que la caída de Bancolombia tuvo sobre Bre-B, el sistema administrado por el Banco de la República que permite transferencias inmediatas entre diferentes bancos. “Ayer quise pagar unas galletas por Bre-B y estaba caído (…) hoy intenté hacer otra transferencia y sigue sin funcionar”, relató, evidenciando cómo usuarios y empresas se vieron afectados por la indisponibilidad.

Bancolombia explicó que las fallas se debieron a un mantenimiento tecnológico que “no salió como esperábamos”, y aseguró que el dinero y la información de los clientes estuvieron protegidos en todo momento. Sin embargo, la interrupción prolongada llevó a que canales digitales y físicos del banco permanecieran fuera de servicio temporalmente, lo que derivó en quejas, memes y reclamos en redes sociales.

El incidente abrió un debate sobre la resiliencia de la infraestructura financiera en Colombia y la necesidad de reglas claras para proteger a los consumidores. Marcela Torres propuso que el sector establezca “acuerdos de niveles de servicio (SLA) uniformes para todos los rieles” y que existan consecuencias si estos no se cumplen. “Así se protege al consumidor y se refuerza la confianza en Bre-B. Urgente”, subrayó.

Expertos coinciden en que la interoperabilidad y la inmediatez, pilares de la transformación digital y de sistemas como Bre-B, requieren no solo avances tecnológicos, sino también compromisos estrictos de disponibilidad y calidad de servicio por parte de todos los bancos participantes.