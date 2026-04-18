“Aproximadamente un 15 % del territorio nacional continúa afectado”: alerta por minas antipersonal en Colombia

Persisten zonas en riesgo pese a avances en desminado, mientras disminuye la cooperación internacional - crédito Colprensa

Colombia mantiene cerca del 15 % de su territorio afectado por minas antipersonal, según cifras oficiales. El riesgo persiste en varias regiones del país, según información obtenida por Blu Radio.

En lo corrido de 2026 se han registrado 15 accidentes con 18 víctimas sobrevivientes. Las autoridades advierten que aún hay zonas sin intervención completa, según información obtenida.

La reducción de cooperación internacional complica los esfuerzos de desminado y atención a víctimas. El llamado es a mantener el apoyo.

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En lo corrido de 2026 se han registrado 15 accidentes con 18 víctimas sobrevivientes. Las autoridades advierten que aún hay zonas sin intervención completa - crédito Colprensa

Persisten zonas en riesgo por minas antipersonal

Las minas antipersonal continúan representando una amenaza en Colombia, pese a los avances alcanzados en los procesos de desminado humanitario. Desde 1990 se han registrado cerca de 2.600 víctimas, una cifra que evidencia el impacto prolongado de estos artefactos en distintas regiones del país.

Durante 2026, se han reportado 15 accidentes con 18 víctimas, todas sobrevivientes, lo que confirma que el riesgo sigue vigente en territorios donde aún no se ha logrado la descontaminación total.

“Actualmente se estima que aproximadamente un 15 % del territorio nacional continúa afectado por las minas antipersonal”, explicó Mauricio Silva, coordinador del Grupo de Acción Integral contra Minas Antipersona, citado por Blu Radio.

Los departamentos más afectados incluyen Antioquia, Chocó, Nariño, Cauca, Norte de Santander y Guaviare, zonas donde persisten condiciones de riesgo para comunidades y Fuerza Pública.

Los departamentos más afectados incluyen Antioquia, Chocó, Nariño, Cauca, Norte de Santander y Guaviare, zonas donde persisten condiciones de riesgo para comunidades y Fuerza Pública | Foto: Colprensa.

Este panorama refleja que, aunque el país ha avanzado en la eliminación de estos artefactos, aún existen áreas donde la presencia de minas limita el desarrollo y pone en peligro la vida de los habitantes.

Impacto en víctimas y desafíos del desminado

Las consecuencias de las minas antipersonal se reflejan en historias como la de Jean Carlos Gutiérrez, militar que resultó gravemente herido durante una operación en 2015.

“Durante el cumplimiento de una misión… la pérdida de mis dos piernas por debajo de la rodilla y reconstrucción de mi mano derecha”, relató, citado por ese medio de comunicación.

Su testimonio evidencia el impacto físico y emocional que enfrentan las víctimas, así como los retos en su proceso de recuperación y reintegración. También hizo un llamado a fortalecer el apoyo institucional para quienes están expuestos a estos riesgos.

Pese a estas dificultades, las autoridades han destacado avances en la intervención de más de 280 municipios, con presencia activa en 16 departamentos y operaciones en al menos 67 municipios afectados - crédito Colprensa

A esta situación se suma la reducción de la cooperación internacional, que ha afectado la disponibilidad de recursos para el desminado y la atención a víctimas. Desde el Servicio de Acción contra las Minas de las Naciones Unidas se ha advertido que la inversión ha disminuido debido a la priorización de otros conflictos globales.

“Desafortunadamente… la inversión en cooperación internacional para la acción contra minas ha disminuido bastante”, indicó Catalina Velázquez, de UNMAS Colombia, citado por ese medio de comunicación.

Pese a estas dificultades, las autoridades han destacado avances en la intervención de más de 280 municipios, con presencia activa en 16 departamentos y operaciones en al menos 67 municipios afectados. Estas acciones buscan reducir el riesgo y avanzar en la liberación del territorio.

Desde organizaciones sociales, el desminado también es visto como una herramienta clave para el desarrollo y la reconciliación, al permitir que comunidades accedan a proyectos de infraestructura y mejores condiciones de vida.

El reto sigue siendo amplio, ya que aún hay territorios que requieren intervención sostenida, recursos y coordinación institucional para garantizar que las comunidades puedan habitar espacios libres de este tipo de amenazas.