Si usted no sabe por quién votar al Senado, este test digital le sugiere candidatos afines: cómo funciona

En medio de una oferta electoral con más de mil aspirantes, una plataforma digital creada desde la academia permite contrastar sus opiniones con las de los candidatos y recibir coincidencias programáticas como punto de partida para decidir el voto

Con 1.124 aspirantes al Senado en 2026, herramientas digitales como Populus buscan facilitar una decisión informada antes de marcar el tarjetón. - crédito Montaje Jesúe Áviles/Infobae Colombia

Elegir a los integrantes del Senado en Colombia no es una tarea sencilla. A diferencia de otras corporaciones públicas, esta cámara se elige en circunscripción nacional, lo que significa que el votante se enfrenta a un abanico de nombres provenientes de todo el país.

Para 2026, 1.124 personas aspiran a una curul, una cifra que, para muchos ciudadanos, convierte el momento de marcar el tarjetón en una decisión abrumadora.

En ese contexto surge Populus Senado 2026, una plataforma digital que busca ofrecer orientación inicial a quienes no saben por dónde empezar. El instrumento fue desarrollado por KeepUp en alianza con Congreso Visible y el laboratorio GPD, iniciativa vinculada a la Universidad de los Andes.

El funcionamiento es sencillo: el usuario responde un cuestionario breve sobre temas de interés público —como impuestos, salud, educación, seguridad o empleo— y, al finalizar, recibe tres candidaturas que presentan mayor cercanía con sus respuestas. El ejercicio tarda alrededor de tres minutos y está disponible en línea.

La iniciativa fue desarrollada por Congreso Visible, proyecto académico de la Universidad de los Andes, en alianza con plataformas tecnológicas.- crédito Congreso Visible

Más que indicar por quién votar, la intención es facilitar una comparación entre las preferencias del ciudadano y las posturas de quienes compiten por un escaño. En una contienda con más de mil opciones, el objetivo es reducir la incertidumbre inicial y promover una búsqueda más informada.

Beatriz Helena Gil, coordinadora de Congreso Visible, advierte que el desinterés y la falta de información siguen siendo uno de los principales obstáculos en las elecciones legislativas. “Infortunadamente los colombianos no nos informamos sobre la importancia de elegir un buen congresista. De hecho, muchos no se acuerdan por quién votaron hace cuatro años”, señala.

Para la académica, el problema no radica únicamente en la cantidad de aspirantes, sino en la poca conciencia sobre el impacto que tiene el Congreso en la vida cotidiana. “Es difícil porque se suele desconocer el peso real que tienen en el país, pero si tenemos en cuenta que por el Congreso pasan todos los debates de la vida nacional —las decisiones sobre impuestos, salud, educación, seguridad o trabajo— entendemos que elegir bien es fundamental”, explica.

El test en línea cruza las respuestas del usuario sobre temas públicos con las posturas de los candidatos y presenta tres coincidencias programáticas- crédito Registraduría Nacional del Estado Civil

El Senado tramita reformas tributarias, leyes en materia laboral, cambios estructurales en el sistema de salud y normas que afectan directamente el bolsillo de los ciudadanos. Sin embargo, la atención pública suele concentrarse más en las elecciones presidenciales, dejando en segundo plano la composición del Legislativo.

Populus, que ya había tenido una primera versión en 2022, se plantea como una herramienta pedagógica. Sus impulsores insisten en que el resultado no constituye una recomendación definitiva ni sustituye la responsabilidad individual de investigar a fondo cada candidatura.

“No es un mandato, es una presentación de opciones. La tarea que le queda al ciudadano es averiguar un poco más quiénes son esas personas que le salieron y definir si realmente alguna de ellas le representa sus intereses y sus preocupaciones”, enfatiza Gil.

Especialistas advierten que el Senado define debates clave sobre impuestos, salud y educación, por lo que recomiendan informarse antes de votar- crédito EFE/ Luis Eduardo Noriega Arboleda

Tras conocer los tres nombres sugeridos, el siguiente paso es revisar trayectorias, propuestas y antecedentes. La plataforma pretende, en esencia, acortar la distancia entre el votante y la información disponible, ofreciendo un punto de partida personalizado en medio de una oferta extensa.

Además, la plataforma permite visualizar el nivel de coincidencia porcentual entre las respuestas del usuario y cada candidatura, e incluye enlaces para consultar perfiles públicos y propuestas. Sus creadores recomiendan realizar el test con tiempo suficiente antes de la jornada electoral.

En un escenario con 1.124 aspirantes y un tarjetón que puede resultar intimidante, contar con un filtro inicial puede marcar la diferencia entre votar al azar y hacerlo con mayor criterio. La decisión final seguirá siendo individual, pero herramientas como esta buscan que el proceso comience con saber cuáles son las prioridades como votantes y quiénes, según sus posturas, se acercan más a ellas.

