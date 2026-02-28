ROA, figura en ascenso del trap latino, anunció presentación en Bogotá: conoza fecha, lugar y precios

ROA, ganador de los Premios Lo Nuestro 2026, anuncia su concierto en el Teatro Royal Center de Bogotá para el 15 de mayo - crédito @roapr__/Instagram

El calendario de conciertos en Colombia sigue dando sorpresas durante 2026, esta vez anunciando la llegada al país de una de las figuras en ascenso del trap latino, recientemente reconocida por la industria musical.

Se trata de ROA, artista puertorriqueño y reciente ganador en los Premios Lo Nuestro al galardón que lo reconoce como el Artista Revelación Masculino 2026, quien consolidó su proyección continental gracias a una serie de colaboraciones estratégicas con figuras de peso en el género urbano.

La cita será en el Teatro Royal Center de Bogotá el 15 de mayo de 2026, como parte del ROA LATAM TOUR, que logró posicionar al artista puertorriqueño en el radar de plataformas de streaming, promotores de música urbana y el público, congregados por una propuesta de trap caracterizada por beats potentes, una narrativa lírica donde priman las líricas personales, y una identidad visual desarrollada, en parte, gracias a su pasado vinculado al modelaje.

La gira de ROA incluye éxitos del trap latino y colaboraciones claves con figuras como Anuel AA, Omar Courtz y De La Rose - crédito cortesía Breakfast Live

“Esta fecha es demasiado especial para mí. El ROA LATAM TOUR no es solo una gira, es el resultado de todo el camino que hemos construido juntos. Cada canción, cada letra y cada escenario han sido parte de esta historia que seguimos escribiendo", expresó el cantante en un comunicado dirigido a su fanaticada en el país.

“Quiero que esta noche la vivamos como lo que es: una celebración. Vamos a cantar los temas que han marcado etapas, los que escuchas cuando estás arriba, los que te acompañan cuando estás pensando de más… y también lo nuevo que representa la evolución de mi música y de lo que soy hoy. Este tour está hecho para sentirlo de cerca, para mirarnos, para que la energía fluya sin filtros. El Royal Center va a ser testigo de una noche intensa, real y llena de vibra. Gracias por hacer que este sueño siga creciendo. Bogotá, prepárense porque vamos a romperla juntos. Nos vemos en tarima“, añadió el puertorriqueño.

El evento ofrecerá dos tipos de entradas con precios diferenciados para el público, según la información divulgada por los organizadores.

Las entradas para el concierto de ROA en Bogotá están disponibles en Tuboleta, con zona VIP y sector preferencial y precios diferenciados - crédito cortesía Breakfast Live

Según dio a conocer la productora Breakfast Live, las entradas estarán disponibles a través de Tuboleta en dos localidades. Por un lado, la localidad más cercana al escenario, la zona VIP, contará con un valor de $197.000, más el costo por servicio. En cuanto al sector preferencial en el que podrán asistir menores de edad, el precio será de $157.000 más el adicional correspondiente al servicio. Estos precios permanecerán fijos hasta agotar el aforo.

El ascenso de ROA en el panorama musical latinoamericano

El puertorriqueño estructuró su ascenso mediante la publicación de tres EPs: Private Suite Vol. 1, Private Suite Vol. 2 y Private Suite Vol. 3, proyectos conceptuales que recopiló en una sola compilación editada a finales de 2025 en plataformas digitales.

La agenda de colaboraciones —determinante en la expansión transnacional del artista— incluyó su unión con figuras del calibre de Anuel AA, Omar Courtz y De La Rose, que le sirvieron para ir ganando visibilidad. De hecho, fue uno de los elegidos para participar del remix de YOGURCITO, el éxito de Blessd que sonó con fuerza en plataformas digitales durante 2025.

El artista puertorriqueño fue reconocido como Artista Revelación Masculino en los Premios Lo Nuestro 2026 - crédito cortesía Universal Music

En la pasada gala de los Premios Lo Nuestro, ROA se llevó el galardón al Artista Revelación del Año Masculino, superando a figuras como Alleh y Yorghaki, Santos Bravos, o los colombianos Juan Duque y Hamilton, ratificando su creciente influencia en el panorama musical latinoamericano.

Tras agotar en tiempo récord sus dos primeros conciertos consecutivos en su ciudad natal en el Coca-Cola Music Hall de Puerto Rico, ROA fue reconocido como el Artista Latino en Ascenso de febrero por parte de la revista Billboard, en reconocimiento a los grandes logros y destacados hitos en listas que ha alcanzado en cuestión de meses.

El concierto en Bogotá prevé una puesta en escena intensa y de cercanía, con un repertorio focalizado en los temas ME GUSTAS CC, ETA - RMX, FANTASÍA, PPC y TATE QUIETA.