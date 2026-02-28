Murió Jairo Prado, hijo de la exgobernadora Clara Luz Roldán, en confusas circunstancias en Valle del Cauca

Reportan el fallecimiento del abogado Jairo Prado, hijo de la exgobernadora del Valle del Cauca, Clara Luz Roldán - crédito @jairopradoroldan/IG

En las últimas horas se confirmó el fallecimiento del abogado y notario Jairo Prado, hijo de la exgobernadora del Valle del Cauca Clara Luz Roldán.

La noticia, que causó profundo impacto en los círculos políticos y sociales del departamento, fue reportada inicialmente por personas cercanas a la familia y luego replicada por distintas voces públicas.

De acuerdo con la información preliminar, el deceso de Prado se habría producido en su finca ubicada en el corregimiento de Rozo, jurisdicción del municipio de Palmira, en el Valle del Cauca y hasta el momento, las autoridades competentes adelantan las investigaciones correspondientes para esclarecer las circunstancias de la muerte.

Aunque no se han entregado detalles oficiales, versiones conocidas y compartidas por varios medios locales, indican que se habría tratado de un accidente y que cuando ocurrió varias personas cercanas intentaron auxiliarlo, sin embargo, finalmente falleció en el lugar.

Clara Luz Roldán recibe un emotivo abrazo de solidaridad tras la inesperada muerte de su hijo Jairo Prado - crédito @jairopradoroldan/IG

Jairo Prado era abogado de profesión y se desempeñaba como notario; nació en el municipio de Zarzal y su nombre era conocido en distintos escenarios jurídicos del departamento.

La noticia de su muerte se conoció rápidamente y dio paso a múltiples mensajes de condolencia dirigidos a su madre y a toda su familia, en medio de un ambiente de consternación general.

Tras confirmarse el fallecimiento, diversas figuras públicas expresaron su solidaridad con Clara Luz Roldán, como por ejemplo, la actual gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro Torres, la cual publicó un emotivo mensaje en sus redes sociales.

“Hoy mi corazón está contigo, Clara Luz Roldán. No hay palabras que alcancen para nombrar un dolor tan profundo como la pérdida de un hijo. Jairo deja una huella imborrable; su luz y su recuerdo vivirán siempre en nuestros corazones. Que Dios te conceda fortaleza y paz, y que el amor que te rodea sea refugio en medio de esta tristeza”.

El mundo político y social del Valle del Cauca se une para despedir a Jairo Prado, hijo de Clara Luz Roldán - crédito @@DilianFrancisca/IG

También se pronunció el político Roy Barreras, quien escribió en sus plataformas digitales: “Inmenso dolor por la muerte de Jairo Roldán. Toda mi solidaridad a Clara Luz Roldan y toda su familia. No imagino dolor más grande que perder a un hijo. Toda mi fortaleza y oración está con ustedes”.

A este mensaje se sumaron distintas voces del ámbito regional como el diputado de la Asamblea del Valle del Cauca, Carlos Felipe López López, expresó: “Con profundo pesar recibo la noticia del fallecimiento de Jairo Prado Roldán, hijo de la codirectora del Partido de La U, Clara Luz Roldán. En estos momentos de inmenso dolor, elevo una oración por el eterno descanso de su alma y acompaño con todo mi cariño y solidaridad a su familia y seres queridos”. Posteriormente agregó: “Jairo vivirá siempre en el corazón de quienes tuvimos la fortuna de conocerlo. Descansa en paz”.

Por su parte, el concejal Roberto Ortiz también envió un mensaje de acompañamiento: “Estimada Clara Luz, en esta noche de dolor profundo, te abrazo con el alma entera, entre lágrimas y plegarias. Jairo, luz de bondad y sonrisa eterna, dejó huellas imborrables en tantos corazones”, escribió, añadiendo palabras de fe y fortaleza para la familia.

Mientras avanzan las investigaciones oficiales para esclarecer lo ocurrido, el Valle del Cauca permanece atento a cualquier información adicional y a información sobre si se le hará una despedida pública con varias personalidades del mundo político.

El impacto del adiós a Jairo Prado sacude al Valle - crédito @jairopradoroldan/IG

La muerte de Jairo Prado deja un profundo vacío entre sus allegados y en quienes lo conocieron, al tiempo que genera una ola de solidaridad hacia Clara Luz Roldán y su familia en uno de los momentos más difíciles de su vida. Hasta el momento la exgobernadora no se ha pronunciado al respecto y se espera que dé más detalles al respecto de la situación a través de un comunicado publicado en sus redes sociales.