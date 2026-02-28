Miguel Uribe Londoño cuestionó si las críticas del presidente de Fedegán a su hijo fallecido reflejan postura oficial del gremio

Miguel Uribe Londoño, padre del fallecido precandidato, rechaza cualquier irregularidad en la financiación y defiende la transparencia de los recursos utilizados - crédito montaje Infobae/Colprensa

La polémica en torno a unas recientes declaraciones de José Félix Lafaurie, presidente de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán), ha generado una respuesta directa del candidato presidencial Miguel Uribe Londoño, que manifestó su inquietud sobre el impacto que podrían tener estos dichos hacia la memoria de su hijo Miguel Uribe Turbay.

Uribe Londoño afirmó de manera contundente en una carta dirigida a la Federación que le “resulta inaceptable que, después de su asesinato físico, el señor Lafaurie pretenda su asesinato moral, basado en mentiras y falsedades”.

El candidato presidencial, Miguel Uribe Londoño, se fue en contra de José Félix Lafaurie por declaraciones en contra de su hijo, el fallecido senador Miguel Uribe Turbay - crédito Miguyel Uribe Londoño

El aspirante a la presidencia de al República interrogó abiertamente la legitimidad de las palabras de Lafaurie al insistir: “¿Son dichas declaraciones una postura individual o representan la posición oficial de su gremio?”. Al emitir esta pregunta, buscó esclarecer si se trata de una opinión personal o si las afirmaciones reflejan el sentir de Fedegán.

La misiva, dirigida a la Junta Directiva de Fedegán, también abordó la importancia de la responsabilidad institucional. “Resulta aún más preocupante que quien encarna la vocería de miles de productores y trabajadores del sector ganadero adopte un tono que no honra la responsabilidad que su investidura exige”, subrayó Uribe.

Finalmente, en el pronunciamiento reiteró el carácter íntegro de Miguel Uribe Turbay, de quien sostuvo: “Miguel Uribe Turbay fue un hombre íntegro, un político intachable y un servidor público ejemplar, que tuvo un solo propósito durante su vida: servir y transformar a Colombia”.

Presidente de Fedegán sobre presuntos dineros ilegales en la campaña de Miguel Uribe Turbay

El reciente cruce de declaraciones entre José Félix Lafaurie y Miguel Uribe Londoño ha reavivado el debate sobre la transparencia en la financiación de campañas políticas en Colombia. Las acusaciones sobre supuestos excesos económicos en la campaña del fallecido Miguel Uribe Turbay han provocado una ola de respuestas desde el entorno familiar y político del precandidato.

El padre del precandidato fallecido reaccionó con firmeza ante los señalamientos de Lafaurie, quien sugirió que la campaña de Uribe Turbay se habría financiado “a plata y a manos llenas”.

“No sé a cuál plata se refiere Lafaurie, pero solo le pido que deje descansar a mi hijo”, solicitó Uribe Londoño en una de sus intervenciones más contundentes, en declaraciones entregadas a La FM.

La defensa no solo se centró en la integridad de su hijo, sino también en la necesidad de frenar acusaciones que, según su percepción, carecen de fundamento y afectan la memoria del joven político. Según el exsenador, el ataque se basa en “mentiras” y no en hechos comprobados.

Ante estas acusaciones, Uribe Londoño fue tajante al exigir pruebas. “Miguel Uribe no hizo nada mal hecho. Miguel Uribe hizo una campaña limpia, honesta, honorable”, recalcó, rechazando cualquier insinuación de irregularidad en la financiación. Además, dejó claro que los fondos de la campaña provinieron de patrocinadores familiares y que “todo fue perfectamente transparente”.

Cuestionando las expresiones de Lafaurie, el exsenador expresó: “Yo no sé qué llama las manos llenas. Me sorprendió mucho esa expresión. ¿Qué quiere decir con las manos llenas?”. Agregó que “no hay ningún dinero mal habido” vinculado a la campaña de su hijo.

Una bandera y una tarjeta que dice "Senador Miguel Uribe, te esperamos" se ven el escaño del senador Miguel Uribe Turbay, del partido opositor Centro Democrático, víctima de un atentado durante un acto de campaña, en el Congreso de Colombia, en Bogotá, Colombia, 9 de junio, 2025 - crédito Luisa González/Reuters

Uno de los nombres mencionados por Lafaurie fue el del estratega Lester Toledo, a quien relacionó con el equipo de Uribe Turbay. Uribe Londoño respondió: “Ni Lester estaba en Bogotá, ni Lester estaba en mi campaña, ni nosotros teníamos campaña”, según relató al medio de comunicación, desestimando cualquier nexo con el consultor externo.

Sobre la selección interna que concluyó con la designación de Paloma Valencia como candidata, Uribe Londoño negó haber tenido rol alguno. “No tengo nada que ver con eso”, insistió, y pidió que cualquier acusación se dirija únicamente hacia quienes participaron directamente en la decisión.