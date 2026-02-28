Exalcalde de Yopal Jhon Jairo Torres causó indignación por golpear e insultar a un periodista: “Yo se lo advertí”

El exalcalde de Yopal increpó al periodista por su trabajo. En varias oportunidades, intimidándolo, le indicó que le había hecho advertencias - crédito @jhonjairotorress/IG y captura de pantalla @ColombiaOscura/X

El exalcalde de Yopal Jhon Jairo Torres, que fue condenado en 2017 a 45 meses de prisión por urbanización ilegal y que fue destituido por la Procuraduría General de la Nación en 2019, nuevamente acapara los titulares de la prensa nacional. El exmandatario local golpeó e insultó al periodista Martín Mesa Paredes, del medio de comunicación El Nuevo Oriente.

Los hechos se presentaron el 27 de febrero de 2026, en un establecimiento comercial de Yopal (Casanare). La grabación de lo ocurrido, difundida en redes sociales, muestra cómo el político, conocido como Jhon Calzones, abordó al periodista cuando este se encontraba en una mesa, atendiendo una llamada.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En el primer cruce de palabras entre el comunicador y el exalcalde, antes de que se presentara la primera agresión física, Mesa Paredes intentó evitar el conflicto asegurando que no tiene nada que ver con le exmandatario local y recalcando que estaba ocupado.

El exalcalde Jhon Jairo Torres Torres abordó al periodista Martín Mesa cuando estaba conversando por teléfono en una cafetería - crédito @jhonjairotorress/IG y captura de pantalla @ColombiaOscura/X

Periodista: Yo con usted no tengo nada que ver, Jhon Jairo.

Exalcalde: Yo se lo advertí a usted.

Periodista: Hágame el favor, a mí me respeta, hermano, estoy atendiendo una llamada.

Exalcalde: Yo se lo advertí.

Periodista: No, no, no, hermanito, a mí no me venga con sus...

En ese momento, el exalcalde empujó al comunicador exigiendo que le pusiera atención, y este respondió exigiendo respeto y pidiendo que no lo molestara: “No me joda, hermano. Deje de ser tan bobo, a mí me hace el favor y me respeta”.

El exalcalde Jhon Jairo Torres Torres fue condenado en 2017 por urbanización ilegal - crédito Colprensa

Torres, que tenía una botella de cerveza en la mano y tras su espalda, contestó con insultos: “Póngale cuidado... respéteme, gonorrea”. La discusión continuó y el periodista exigió al exalcalde que no volviera a agredirlo físicamente: “Se lo advierto, yo con usted no tengo ningún problema, señor, retírese de aquí (...) Baboso”.

Posteriormente, el exalcalde volvió a atacar al comunicador, golpeándolo en la cabeza y en la cara.

Indignación generalizada: periodistas y la Flip se pronuncian

Este episodio de violencia causó indignación entre los periodistas de Casanare, que emitió un comunicado en el que rechazó las acciones del exalcalde de Yopal, advirtiendo sobre afectaciones al trabajo periodístico libre e independiente y, por ende, a la democracia y a la transparencia.

Periodistas de Casanare rechazaron las agresiones de Jhon Jairo Torres Torres al periodista Martín Mesa - crédito @ruidiaz_ddhh/X

Aseguraron que estos hechos dejan en evidencia la vulnerabilidad a la que se enfrentan los comunicadores sociales y periodistas que, en cumplimiento de su trabajo, exponen temas de interés público como el desarrollo urbano y urbanizaciones irregulares.

“Constituye no solo una amenaza directa al ejercicio periodístico, sino un atentado contra los principios democráticos que salvaguardan el derecho a la información y a la crítica pública. La violencia contra un periodista —sea en forma de amenazas, coacciones o agresiones físicas— no solo es inaceptable desde todo punto de vista ético y profesional, sino que también representa un riesgo grave para el Estado social de derecho", detalló.

Por otro lado, al Fundación para la Libertad de Prensa (Flip) también condenó la conducta violenta del exmandatario local a través de un comunicado. Según explicó, Torres atacó al periodista por publicar investigaciones relaciondas con sus prácticas políticas y económicas. Posteriormente, el exalcalde se pronunció sobre lo ocurrido, justificando sus acciones y afirmando que, si el comunicador no acata sus advertencias, volverá a golpearlo.

La Flip condenó las agresiones del exalcalde de Yopal contra el periodista - crédito Flip

“Estas declaraciones no solo revictimizan al periodista, sino que constituyen una amenaza directa y refuerzan un mensaje intimidatorio contra la prensa en el departamento”, indició la Flip.

En consecuencia, solicitó a la Fiscalía General de la Nación que se lleven a cabo las investigaciones respectivas y que se activen mecanismos de protección para el periodista.

“Instamos al exalcalde, John Jairo Torres, para que cese de manera inmediata cualquier acto de intimidación o estigmatización contra el periodista. Las personas con relevancia pública y trayectoria política tienen un deber reforzado de respetar el ejercicio periodístico y de tolerar el escrutinio y la crítica, incluso si esta resulta incómoda”, añadió.