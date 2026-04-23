Colombia

Hombre agredió sexualmente a una mujer embarazada para provocarle un aborto: fue enviado a la cárcel

Tras percatarse del hecho, la comunidad retuvo al sujeto y lo entregó a la policía para su judicialización

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Vista trasera de un hombre con sudadera gris y jeans, esposado por la espalda, de pie en el centro de un juzgado con bancos de madera.
Brayan Andrés Cano Cano fue capturado por vecinos y entregado a la Policía luego de la agresión ocurrida en Medellín - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

La judicialización de Brayan Andrés Cano Cano sacudió a la comunidad de Medellín tras agredir a una mujer embarazada el pasado 16 de abril.

El caso provocó una rápida reacción vecinal y el inicio de un proceso penal que mantiene al acusado en un centro carcelario a la espera de juicio.

Según las autoridades, la mujer transitaba frente a la vivienda del presunto agresor cuando este la habría obligado a ingresar al inmueble utilizando la fuerza física. Dentro de la casa, la situación escaló: el hombre supuestamente la golpeó y buscó someterla sexualmente. La víctima cursaba la novena semana de gestación.

El ataque tuvo consecuencias. Los informes policiales confirmaron que, debido a la brutalidad de la agresión, la mujer sufrió un aborto, el hecho se añadió como un agravante al caso.

Primer plano del torso de una mujer embarazada vestida con un vestido de punto color claro, con sus manos sosteniendo suavemente su vientre. La luz proviene del fondo.
La víctima, que tenía nueve semanas de gestación, sufrió un aborto tras la violencia física del ataque - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Vecinos del sector, al percatarse de la situación, decidieron intervenir. Ellos lograron retener a Cano Cano y lo entregaron directamente a la Policía Nacional, marcando un punto clave para la investigación y el desarrollo judicial de los hechos.

La Fiscalía General de la Nación, por medio de la Unidad de Reacción Inmediata (URI), fue la encargada de presentar el caso ante los tribunales. El ente acusador le imputó el delito de acto sexual violento, aunque el señalado no aceptó responsabilidad alguna durante las audiencias concentradas.

Un juez de control de garantías analizó la gravedad de la acusación y la naturaleza del daño provocado. Tras evaluar el material probatorio y la peligrosidad del procesado, dictó medida de aseguramiento en centro carcelario, lo que significa que Cano Cano permanecerá privado de la libertad mientras avanza el proceso.

El episodio no solo generó indignación por la brutalidad de la agresión, sino que además evidenció la vulnerabilidad de las mujeres, especialmente de aquellas en condición de embarazo, ante este tipo de delitos. La víctima, tras el ataque, recibe atención médica y apoyo psicológico para enfrentar las secuelas físicas y emocionales.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La Fiscalía General de la Nación continúa investigando si se sumarán más cargos relacionados con la pérdida del embarazo - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Fiscalía informó que las investigaciones siguen en curso, con la posibilidad de que se sumen cargos relacionados con la pérdida del embarazo, dependiendo de los hallazgos judiciales y médicos.

Panorama de la violencia sexual en Medellín

El hecho se produce en un contexto preocupante para la ciudad. Al cierre de 2025, el Sistema de Vigilancia en Salud Pública (Sivigila) reportó 3.614 casos de violencia sexual en Medellín hasta noviembre, un aumento del 13% en relación con el año anterior.

Las cifras del Sivigila revelan que el 68% de estos casos corresponde a abusos cometidos contra menores de edad. Además, el 81% de las víctimas fueron mujeres, mientras que el 90% de los agresores identificados eran hombres.

Otro dato que alarma a las autoridades es la relación entre víctima y victimario. En el 40,7% de los casos, el agresor era un familiar de la víctima, mientras que parejas o exparejas estuvieron involucradas en el 19% de los episodios reportados.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Las cifras de Sivigila muestran un incremento del 13% en los casos de violencia sexual en Medellín durante 2025 - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las estadísticas reflejan que la violencia sexual sigue siendo un grave problema social en la capital antioqueña, con un impacto desproporcionado sobre mujeres y menores, y con un alto porcentaje de agresores dentro del entorno cercano de las víctimas.

En Medellín, la atención para víctimas de agresión sexual es prioritaria y abarca aspectos médicos, jurídicos y psicosociales. Se insta a presentarse en urgencias dentro de las primeras 72 horas, facilitando la profilaxis y el acopio de evidencias.

Organismos como CAIVAS, ICBF, Comisarías de Familia y la Línea 123 Mujer respaldan este proceso. CAIVAS, ubicado en la Carrera 44 A 31 - 156, brinda respaldo integral. La Línea 123 Mujer y 123 Social canalizan reportes y emergencias. El ICBF se encarga de los menores, disponible en la línea 141, ofreciendo protección y acompañamiento especializado.

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