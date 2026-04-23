Colombia

La Fiscalía archivó la investigación contra Claudia López por corrupción en el metro de Bogotá: cuál fue la conclusión

La decisión judicial despejó incertezas políticas e inauguró un nuevo escenario para los debates electorales en torno a la movilidad de la capital

Guardar
Claudia López visitó las obras del Metro de Bogotá y destacó su impacto en la reducción de tiempos de viaje - crédito Alcaldía de Bogotá - @ClaudiaLopez/X
El ente investigador determinó la inexistencia de elementos que comprometieran a la exalcaldesa, luego de un análisis de interceptaciones y testimonios allegados al expediente sobre la adjudicación del sistema de transporte capitalino - crédito Alcaldía de Bogotá - @ClaudiaLopez/X

La Fiscalía archivó la investigación contra la exalcaldesa de Bogotá y actual candidata presidencial Claudia López por presunta corrupción y coimas en la construcción del Metro de Bogotá.

Según documentos obtenidos por El Tiempo, la decisión responde a la inexistencia de pruebas que vinculen a López con actos ilícitos relacionados con la adjudicación del principal sistema de transporte de la capital.

La Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia determinó que, tras revisar las interceptaciones y los testimonios allegados al proceso, no existían elementos que confirmaran pagos indebidos ni participación de Claudia López en hechos de corrupción.

Así, el ente acusador decidió el cierre definitivo del expediente mientras no aparezcan nuevas pruebas que ameriten reabrir la causa.

Acusaciones originales y desarrollo del caso

La investigación se inició con interceptaciones telefónicas realizadas en Yopal, Casanare, dentro de un proceso por narcotráfico.

En septiembre de 2023, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia recibió grabaciones obtenidas por la Fiscalía, donde se señalaban supuestos pagos irregulares vinculados a la adjudicación de la primera línea del Metro de Bogotá y la financiación de la campaña electoral de la senadora Angélica Lozano.

Angélica Lozano y Claudia López durante la consulta anticorrupción
La defensa de López había solicitado el archivo, enfatizando la carencia de actos ilícitos consumados y la motivación política detrás de las denuncias hechas por terceros - crédito Álvaro Tavera/Colprensa

El análisis de las comunicaciones interceptadas identificó al exfuncionario José Joaquín Silva Ardila como quien mantenía contactos tanto con colombianos como con ciudadanos chinos para gestionar supuestos pagos relacionados con el proyecto y la campaña de Lozano.

En esas grabaciones se mencionó una cifra de 12.000 millones de pesos aportados en dos partes, la cual fue objeto de investigación detallada por parte de la Fiscalía.

También se hizo referencia a la posible implicación de otros congresistas y personas amparadas por fuero, aunque finalmente no se encontraron pruebas suficientes para sustentar las acusaciones contra los mencionados.

Respuestas de la defensa y desenlace del proceso

La defensa de Claudia López solicitó el archivo del expediente, argumentando que nunca existieron coimas ni actos irregulares y que las acusaciones solo buscaron dañar la buena reputación de la exalcaldesa y frenar el avance del Metro de Bogotá con la filtración de información reservada, según la documentación obtenida por el medio mencionado.

Durante las diligencias ante la Sala de Instrucción, participaron la senadora Angélica Lozano, el ciudadano chino Shang Willian Dong y el exfuncionario Silva Ardila. Este último reconoció, tal como recoge el medio, haber inventado los señalamientos y pidió disculpas por el daño ocasionado a Lozano.

Las autoridades determinaron que no había bases legales para continuar con la indagación relativa a transferencias millonarias mencionadas en grabaciones - crédito Metro de Bogotá/TransMilenio
Las autoridades determinaron que no había bases legales para continuar con la indagación relativa a transferencias millonarias mencionadas en grabaciones - crédito Metro de Bogotá/TransMilenio

La defensa sostuvo que el caso carecía de fundamento y que hubo una motivación deliberada para afectar tanto la obra pública como la imagen de las dos figuras políticas.

Condiciones del archivo de la investigación

En su resolución, la Fiscalía dejó constancia de que el archivo fue adoptado por la inexistencia de delitos comprobados asociados a sobornos o contratos fraudulentos. El proceso se cerrará mientras no surjan nuevos elementos probatorios que permitan reabrir la causa de acuerdo con los términos legales.

El expediente se mantendrá en reserva y solo podrá reactivarse si aparecen pruebas adicionales dentro del marco permitido por la acción penal vigente.

La exalcaldesa Claudia López destaca oportunidad tras anulación del concurso para el metro

La decisión de declarar desierta la licitación internacional para la segunda línea del metro de Bogotá dejó a la ciudad ante un escenario sin precedentes en materia de infraestructura.

La exalcaldesa de Bogotá y actual candidata a la presidencia, Claudia López, consideró que esta resolución constituye una oportunidad estratégica para reforzar la transparencia, perfeccionar el proceso y asegurar la pluralidad de oferentes en un megaproyecto que, según cifras oficiales, está diseñado para movilizar 76.000 pasajeros en cada sentido y reducir a 22 minutos el recorrido entre Suba y el centro de la capital.

Alcaldesa de Bogotá, Claudia López, en el patio taller del Metro de Bogotá
La candidata presidencial Claudia López defendió su gestión como alcaldesa de Bogotá frente al metro y aprovechó para lanzar pullas al alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán - crédito suministrada

La noticia, confirmada el 20 de enero por la administración distrital, interviene de manera crucial en el futuro de una obra valorada como vital para la movilidad urbana, de acuerdo con la reconstrucción de los hechos realizada por el medio Infobae.

Temas Relacionados

Metro de BogotáClaudia LópezObra PúblicaColombia-Noticias

Más Noticias

Pasto vs. Santa Fe Liga BetPlay EN VIVO - siga aquí el minuto a minuto del partido clave del León para clasificar a las finales de la Liga BetPlay

El cuadro Cardenal tendrá una dura visita en la capital de Nariño, buscando los tres puntos que le permitan acercarse al grupo de los 8

Pasto vs. Santa Fe Liga BetPlay EN VIVO - siga aquí el minuto a minuto del partido clave del León para clasificar a las finales de la Liga BetPlay

Petro respondió a quienes lo llamaron mentiroso por afirmar que México subió el salario mínimo en un 153%: “Solo tienes que mirar internet”

El presidente de la República señaló que hubo una malinterpretación de los datos, invitando a sus opositores a informarse

Petro respondió a quienes lo llamaron mentiroso por afirmar que México subió el salario mínimo en un 153%: “Solo tienes que mirar internet”

Eduardo Pimentel de nuevo criticó el arbitraje tras inconveniente con el VAR en el partido de Chico contra Medellín: “Se hacen los pendejos”

El máximo accionista del equipo de Boyacá aseguró que pese a ser uno de los equipo que cumple con el Fair Play Financiero, es usado como comodín por el arbitraje

Eduardo Pimentel de nuevo criticó el arbitraje tras inconveniente con el VAR en el partido de Chico contra Medellín: “Se hacen los pendejos”

Escasez de gas y aumento en los recibos de luz en Colombia: esto es lo que alerta informe de la Anif

Según el informe, si no se toman medidas rápidas, habría más presión sobre las tarifas de energía, la inflación y el gasto de las familias

Escasez de gas y aumento en los recibos de luz en Colombia: esto es lo que alerta informe de la Anif

Gustavo Petro le respondió a Sergio Fajardo y negó apoyo a Abelardo de la Espriella: “No me calumnie”

El mandatario reaccionó a señalamientos del candiato y elevó el tono del cruce político en plena antesala electoral, en medio de nuevas tensiones entre candidatos y el Gobierno

Gustavo Petro le respondió a Sergio Fajardo y negó apoyo a Abelardo de la Espriella: “No me calumnie”
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

El fracaso del diálogo en Magdalena: Alta Consejería para la Paz advierte mayor poder de los grupos ilegales en la Sierra Nevada

El fracaso del diálogo en Magdalena: Alta Consejería para la Paz advierte mayor poder de los grupos ilegales en la Sierra Nevada

Testigos señalaron al coronel (r) Guzmán Ramírez de estar implicado en ejecuciones extrajudiciales en Antioquia

Hallan a los dos jóvenes que faltaban en Jamundí y se confirma lo peor: los cuatro secuestrados fueron asesinados

Masacres en Colombia aumentaron un 32% en 2026, según el Ministerio de Defensa: van 94 víctimas en tres meses

Crisis en Briceño: piden suspender diálogos de paz tras ataques con drones y desplazamientos masivos

ENTRETENIMIENTO

‘La casa de los famosos’ se llenó de besos: Juanda Caribe y Mariana Zapata, y Alexa Torrex y Tebi sorprendieron con románticos acercamientos

‘La casa de los famosos’ se llenó de besos: Juanda Caribe y Mariana Zapata, y Alexa Torrex y Tebi sorprendieron con románticos acercamientos

Daniela Ospina sorprendió con cuatro vestidos diferentes en su boda religiosa con Gabriel Coronel: estos fueron los diseños

Alcalde del Valle de Aburrá realizó propuesta para salvar fecha del ‘Tropitour’ de Karol G en Medellín

Julio César Herrera reveló el detrás de cámara de la escena más difícil y la frase más famosa de ‘Yo soy Betty, la fea’

Majida Issa se pronunció sobre ataque a la producción de ‘Sin senos sí hay paraíso’ y cuestionó la publicación del video de las cámaras de seguridad: “Pido respeto”

Deportes

Pasto vs. Santa Fe Liga BetPlay EN VIVO - siga aquí el minuto a minuto del partido clave del León para clasificar a las finales de la Liga BetPlay

Pasto vs. Santa Fe Liga BetPlay EN VIVO - siga aquí el minuto a minuto del partido clave del León para clasificar a las finales de la Liga BetPlay

Eduardo Pimentel de nuevo criticó el arbitraje tras inconveniente con el VAR en el partido de Chico contra Medellín: “Se hacen los pendejos”

Millonarios FC vs. Deportes Tolima - EN VIVO: siga aquí el partido que define el futuro del Embajador en el primer semestre de la Liga BetPlay 2026

Figura de la selección portuguesa Bruno Fernandes, rival de Colombia en el Mundial de 2026, no saldría del Manchester United pese al interés del fútbol árabe

Néstor Lorenzo viajará a Estados Unidos, preocupado por los pocos minutos de juego de James Rodríguez en Minnesota