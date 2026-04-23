La Fiscalía archivó la investigación contra Claudia López por corrupción en el metro de Bogotá: cuál fue la conclusión

El ente investigador determinó la inexistencia de elementos que comprometieran a la exalcaldesa, luego de un análisis de interceptaciones y testimonios allegados al expediente sobre la adjudicación del sistema de transporte capitalino - crédito Alcaldía de Bogotá - @ClaudiaLopez/X

La Fiscalía archivó la investigación contra la exalcaldesa de Bogotá y actual candidata presidencial Claudia López por presunta corrupción y coimas en la construcción del Metro de Bogotá.

Según documentos obtenidos por El Tiempo, la decisión responde a la inexistencia de pruebas que vinculen a López con actos ilícitos relacionados con la adjudicación del principal sistema de transporte de la capital.

La Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia determinó que, tras revisar las interceptaciones y los testimonios allegados al proceso, no existían elementos que confirmaran pagos indebidos ni participación de Claudia López en hechos de corrupción.

Así, el ente acusador decidió el cierre definitivo del expediente mientras no aparezcan nuevas pruebas que ameriten reabrir la causa.

Acusaciones originales y desarrollo del caso

La investigación se inició con interceptaciones telefónicas realizadas en Yopal, Casanare, dentro de un proceso por narcotráfico.

En septiembre de 2023, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia recibió grabaciones obtenidas por la Fiscalía, donde se señalaban supuestos pagos irregulares vinculados a la adjudicación de la primera línea del Metro de Bogotá y la financiación de la campaña electoral de la senadora Angélica Lozano.

La defensa de López había solicitado el archivo, enfatizando la carencia de actos ilícitos consumados y la motivación política detrás de las denuncias hechas por terceros - crédito Álvaro Tavera/Colprensa

El análisis de las comunicaciones interceptadas identificó al exfuncionario José Joaquín Silva Ardila como quien mantenía contactos tanto con colombianos como con ciudadanos chinos para gestionar supuestos pagos relacionados con el proyecto y la campaña de Lozano.

En esas grabaciones se mencionó una cifra de 12.000 millones de pesos aportados en dos partes, la cual fue objeto de investigación detallada por parte de la Fiscalía.

También se hizo referencia a la posible implicación de otros congresistas y personas amparadas por fuero, aunque finalmente no se encontraron pruebas suficientes para sustentar las acusaciones contra los mencionados.

Respuestas de la defensa y desenlace del proceso

La defensa de Claudia López solicitó el archivo del expediente, argumentando que nunca existieron coimas ni actos irregulares y que las acusaciones solo buscaron dañar la buena reputación de la exalcaldesa y frenar el avance del Metro de Bogotá con la filtración de información reservada, según la documentación obtenida por el medio mencionado.

Durante las diligencias ante la Sala de Instrucción, participaron la senadora Angélica Lozano, el ciudadano chino Shang Willian Dong y el exfuncionario Silva Ardila. Este último reconoció, tal como recoge el medio, haber inventado los señalamientos y pidió disculpas por el daño ocasionado a Lozano.

Las autoridades determinaron que no había bases legales para continuar con la indagación relativa a transferencias millonarias mencionadas en grabaciones - crédito Metro de Bogotá/TransMilenio

La defensa sostuvo que el caso carecía de fundamento y que hubo una motivación deliberada para afectar tanto la obra pública como la imagen de las dos figuras políticas.

Condiciones del archivo de la investigación

En su resolución, la Fiscalía dejó constancia de que el archivo fue adoptado por la inexistencia de delitos comprobados asociados a sobornos o contratos fraudulentos. El proceso se cerrará mientras no surjan nuevos elementos probatorios que permitan reabrir la causa de acuerdo con los términos legales.

El expediente se mantendrá en reserva y solo podrá reactivarse si aparecen pruebas adicionales dentro del marco permitido por la acción penal vigente.

La exalcaldesa Claudia López destaca oportunidad tras anulación del concurso para el metro

La decisión de declarar desierta la licitación internacional para la segunda línea del metro de Bogotá dejó a la ciudad ante un escenario sin precedentes en materia de infraestructura.

La exalcaldesa de Bogotá y actual candidata a la presidencia, Claudia López, consideró que esta resolución constituye una oportunidad estratégica para reforzar la transparencia, perfeccionar el proceso y asegurar la pluralidad de oferentes en un megaproyecto que, según cifras oficiales, está diseñado para movilizar 76.000 pasajeros en cada sentido y reducir a 22 minutos el recorrido entre Suba y el centro de la capital.

La candidata presidencial Claudia López defendió su gestión como alcaldesa de Bogotá frente al metro y aprovechó para lanzar pullas al alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán - crédito suministrada

La noticia, confirmada el 20 de enero por la administración distrital, interviene de manera crucial en el futuro de una obra valorada como vital para la movilidad urbana, de acuerdo con la reconstrucción de los hechos realizada por el medio Infobae.