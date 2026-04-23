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Viajar a Disney será más caro para los colombianos: así quedaran los precios, en pesos, de las entradas en el 2027

La confirmación de nuevos precios para el acceso a los parques de Orlando establece que la visita requerirá una mayor inversión, especialmente durante las temporadas de alta demanda, modificando las condiciones para quienes planeen viajar desde Colombia

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El aumento de tarifas eleva el costo de Disney World para turistas colombianos en 2027 - crédito Reuters
El aumento de tarifas eleva el costo de Disney World para turistas colombianos en 2027 - crédito Reuters

El sueño de visitar los parques de Disney en Orlando tendrá un nuevo costo para los colombianos a partir de 2027. La compañía confirmó un incremento en sus tarifas que impactará directamente a los turistas internacionales, en especial en temporadas de alta demanda, donde los precios alcanzarán cifras récord.

De acuerdo con la información oficial, la entrada de un solo día en Walt Disney World alcanzará hasta USD 219, es decir 781.326 pesos colombianos aproximadamente y por persona durante el fin de semana del Día del Presidente en 2027, lo que representa uno de los valores más altos en la historia de los parques temáticos en Estados Unidos.

Este aumento marca una diferencia frente a 2026, cuando el precio máximo llegó a USD 209, es decir 745.600 pesos colombianos aproximadamente, consolidando una tendencia al alza que no parece detenerse.

El ajuste responde a un sistema de tarifas dinámicas que prioriza las fechas de mayor afluencia y en este escenario, el parque Magic Kingdom se posiciona como el más costoso debido a su popularidad, mientras que Animal Kingdom aparece como la opción más económica, seguido por Epcot y Hollywood Studios.

Los visitantes internacionales enfrentarán nuevas alzas en boletos y servicios en parques Disney de Estados Unidos - crédito Reuters
Los visitantes internacionales enfrentarán nuevas alzas en boletos y servicios en parques Disney de Estados Unidos - crédito Reuters

La estrategia de precios no es exclusiva de Florida, pues en la costa oeste, Disneyland ya maneja tarifas de hasta USD 224 por día (799.200 pesos colombianos) lo que ha generado expectativas de nuevos incrementos para 2027 y este panorama refleja una política global de la compañía para maximizar ingresos en temporadas de alta demanda.

Pero el costo de entrada no es el único gasto que deberán considerar los visitantes, ya que uno de los cambios más relevantes en la experiencia es la implementación del sistema Lightning Lanes, que reemplazó el antiguo Fastpass.

A diferencia del modelo anterior, este servicio requiere un pago adicional para acceder más rápido a las atracciones.

El paquete más completo dentro de esta modalidad es el Premier Pass, cuyo precio ronda los USD 500 (cerca de 1.784.070 pesos colombianos) por persona. Este acceso premium permite reducir significativamente los tiempos de espera, convirtiéndose en una opción casi obligatoria para quienes buscan aprovechar al máximo su visita en días de alta concurrencia.

Los parques de Disney en Orlando serán más caros desde 2027 - crédito Infobae EEUU
Los parques de Disney en Orlando serán más caros desde 2027 - crédito Infobae EEUU

En cuanto a hospedaje, Disney ha mantenido incentivos para atraer turistas en temporadas bajas. Entre ellos, descuentos de hasta el 30% en hoteles, comidas gratuitas para niños y paquetes especiales de varios días. Sin embargo, estos beneficios suelen implicar recortes en otras ventajas, como el acceso prioritario a atracciones, lo que ha generado opiniones divididas entre los visitantes.

Los pases anuales también registraron incrementos importantes. El plan más alto, Inspire Key, subió USD 150, o sea 535.125 pesos colombianos, fijándose en USD 1.899, es decir 6.774.682 pesos colombianos al valor del dólar actual, mientras que Believe Key aumentó USD 100, 356.750 pesos colombianos, lo que confirma que el encarecimiento no se limita a los boletos diarios, sino que impacta todos los niveles de acceso.

A pesar de los costos, la compañía continúa apostando por la renovación de sus parques. Para 2027, Animal Kingdom inaugurará el área Tropical Americas, que incluirá una atracción inspirada en Encanto y una experiencia basada en Indiana Jones. Este proyecto llega tras la eliminación de DinoLand USA, una decisión que no ha estado exenta de críticas.

En plataformas digitales, algunos usuarios han manifestado su inconformidad con estos cambios y uno de los comentarios más destacados señala que la eliminación de DinoLand es “el mayor error que Disney ha cometido últimamente en sus parques temáticos”, reflejando el descontento de quienes valoraban esta zona como una experiencia única.

Una visita a Disney desde Colombia exigirá más presupuesto en 2027 - crédito Reuters
Una visita a Disney desde Colombia exigirá más presupuesto en 2027 - crédito Reuters

Según la Themed Entertainment Association, parques como Magic Kingdom y Disneyland siguen liderando la asistencia mundial, superando los 17 millones de visitantes anuales. Este éxito, sin embargo, plantea un desafío para la compañía: equilibrar la rentabilidad con la accesibilidad.

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