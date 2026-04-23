Colombia

Jorge Colmenares reveló el sueño que tuvo su madre con Luis Andrés Colmenares: “Resucitaba, me abrazaba y luego se iba”

Hermano de Luis Colmenares recordó detalles que Oneida Escobar tuvo un sueño con su hijo Luis Andrés la noche anterior a la citación definitiva

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Jorge Colmenares
Oneida Escobar, madre de Luis Andrés Colmenares, informó su sueño premonitorio la víspera de la sentencia de la Corte Suprema - crédito Juan Páez/Colprensa

El desenlace judicial sobre la muerte de Luis Andrés Colmenares puso fin, en Colombia, a uno de los procesos más extensos y seguidos de la historia reciente. La Corte Suprema de Justicia confirmó la absolución de Laura Moreno, cerrando cualquier posibilidad de condena nacional para los implicados.

La familia Colmenares, lejos de resignarse, anticipó que evalúa nuevas rutas legales. Consideran interponer una acción de tutela sobre la sentencia o recurrir a instancias internacionales para buscar la reapertura del caso.

Durante una entrevista con La Kalle, Jorge Andrés Colmenares compartió detalles personales sobre la vivencia familiar en torno al proceso y los sueños de su madre, Oneida Escobar, en los que, asegura, se manifestó su hermano Luis antes de cada momento decisivo.

Los sueños y la conexión materna

Jorge Andrés relató que la madre de Luis Andrés Colmenares soñó con su hijo la víspera de la cita definitiva en la Corte Suprema. “He creído mucho en la conexión que se tienen los hijos con las madres, ¿no?”, comenzó su relato, convencido de que el vínculo familiar trasciende lo físico.

Según Jorge Colmenares, los presuntos miembros del Clan del Golfo exigen pagos mensuales para “protección” tras contactar al abogado Luis Alonso Colmenares - crédito Colprensa
La serie de Netflix sobre el caso Colmenares perpetuó estigmas culturales, según denuncia la familia por representaciones falsas - crédito Colprensa

Recordó durante la entrevista cómo, tiempo atrás, su madre había soñado que la prueba clave estaba en el cuerpo de su hijo. “Muchas veces se burlaron de mi mamá porque ella llegó y le dijo al fiscal: ‘Oiga, soñé que mi hijo me decía que la prueba está en mi cuerpo. Revisemos eso’”, afirmó Jorge Andrés. Esa revelación fue determinante para que las autoridades decidieran exhumar el cuerpo de Luis Andrés y encontraran “las doce heridas en el rostro”.

Jorge Andrés también lamentó la forma en que estos episodios fueron tratados públicamente y en la ficción, señalando que incluso en la serie de Netflix sobre el caso, “intentan plasmar que mi familia, por ser de La Guajira, hace brujería y nos comunicamos con los espíritus. Es más, muestran que mi abuelo estaba muerto y se comunicaba con nosotros. Mi pobre abuelo sigue vivo”.

El hermano de Luis Andrés compartió a La Kalle que, justo la mañana anterior al fallo, su madre volvió a soñar con Luis. “‘Jorge, hace rato no me pasaba, pero mira que soñé con Luis’”, recordó que le dijo su madre durante el desayuno. En el sueño, su hermano “resucitaba, me abrazaba y luego se iba”.

Horas después, la familia recibió la llamada de la Corte Suprema citándolos para recibir el fallo definitivo. “Es decir, seis horas antes estaba mi mamá soñando con mi hermano”, destacó Jorge Andrés, interpretando ese hecho como una muestra de la conexión especial entre madre e hijo.

La Corte Suprema de Justicia confirmó la absolución de Laura Moreno tras 16 años de investigación en el caso Colmenares.
La Corte Suprema de Justicia confirmó la absolución de Laura Moreno tras 16 años de investigación en el caso Colmenares.

Ante la pregunta sobre la paz espiritual de su hermano, Jorge Andrés fue claro: “Yo sí creo. Yo sí creo y, y le he pedido mucho a Dios para que eso suceda”.

Homenajes, memoria y trascendencia

En el parque El Virrey de Bogotá, una placa recuerda a Luis Andrés Colmenares. Jorge Andrés invitó a quienes buscan consuelo o agradecimiento a visitar ese lugar, donde, según contó, varias personas han dejado pequeñas placas “en agradecimiento de, de distintas cosas que en espíritu y en tranquilidad le piden a mi hermano, no estando en vida”.

La tumba de Luis Andrés en Villanueva, La Guajira, también ha adquirido un significado especial para quienes lo consideran un mártir.

“No lo quiero ver así, pero pues muchas personas sí lo están viendo así”, reconoció Jorge Andrés. Mencionó que la bóveda se ha convertido en un sitio de peregrinación, donde los visitantes dejan rosarios y objetos religiosos, y que el fenómeno ha llevado a que las familias del pueblo inviertan más en sus propias bóvedas.

Parque El Virrey
El parque El Virrey en Bogotá exhibe una placa conmemorativa de Luis Andrés Colmenares, donde ciudadanos agradecen favores atribuidos a su memoria - crédito Parque El Virrey

En palabras de Jorge Andrés: “Yo creo que él logró lo que siempre soñó y él le decía a mi mamá: ‘A mí me van a conocer y a mí me van a conocer en todo lado’. Y mira, que pues terminó volviéndose un nombre muy conocido y además que nuestro apellido es poco usual”.

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