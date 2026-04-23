Colombia

Juan Daniel Oviedo se pronunció tras el baile de la fórmula vicepresidencial de Abelardo de la Espriella: “Nos mataste con los prohibidos”

El exdirector del Dane y fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia hizo un comentario burlesco de José Manuel Restrepo tras aparecer en un video bailando carranga

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Video de José Manuel Restrepo bailando recibe reacción de Juan Daniel Oviedo - crédito @JDOviedoAr/X
Video de José Manuel Restrepo bailando recibe reacción de Juan Daniel Oviedo - crédito @JDOviedoAr/X

Juan Daniel Oviedo, exdirector del Dane y actual fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia, reaccionó en redes al video donde José Manuel Restrepo, compañero de fórmula del abogado Abelardo de la Espriella en la contienda presidencial, aparece bailando carranga durante un acto de campaña.

En la publicación, Oviedo resaltó el ambiente de camaradería y espontaneidad que se viven en las campañas electorales, pero también opinó en tono burlesco sobre el baile de Restrepo.

El mensaje de Oviedo incluyó una expresión de entusiasmo dirigida a Restrepo: “¡Esoooo, querido José Manuel! De eso se trata: de disfrutarnos la campaña”, acompañado de un comentario sobre la coreografía: “Nos mataste con los prohibidos… acá va el rayo del sabor para ayudarte con la sincronización. ¡Con toda!”.

La publicación despertó diversas reacciones en la red social, generando comentarios sobre el tono distendido del encuentro.

Juan Daniel Oviedo se pronunció tras baile de José Manuel Restrepo - crédito @JDOviedoAr/X
Juan Daniel Oviedo se pronunció tras baile de José Manuel Restrepo - crédito @JDOviedoAr/X

En el video editado y presentado por Oviedo, aparece un rayo sobre Restrepo, mientras se escucha de fondo la popular frase del exdirector del Dane: “Periodicazo”.

El video de José Manuel Restrepo, fórmula vicepresidencial de Abelardo De la Espriella, bailando durante un acto político, generó respuestas variadas en la red social X. Distintos usuarios plasmaron reacciones que fueron desde el elogio hasta la burla, reflejando la diversidad de opiniones presentes en el debate electoral.

Uno de los usuarios escribió: “Qué agradable sujeto es el Dr. Restrepo y por el baile, pues eso es genético en los rolos, nada que hacer”, destacando una mirada positiva y la manera de bailar de Restrepo.

Otro comentario tomó un tono irónico: “Parece que le estuviera dando un ataque de epilepsia”, empleando una comparación crítica sobre el estilo del candidato.

En tanto, un tercer usuario optó por la sátira: “Y hasta los zapatos de payaso los tiene jajajajaja y el Marikita de vereda de Oviedo todo lo que haga, diga o exprese la extrema derecha es de gozársela (sic)”, sumando un matiz de confrontación política.

Juan Daniel Oviedo aplaudió de modo burlesco la actitud distendida de José Manuel Restrepo bailando carranga - crédito @JDOviedoAr/X

Baile de José Manuel Restrepo junto a Abelardo de la Espriella se volvió viral y desató comentarios en redes: “Las desventajas de ser cachaco”

La confirmación de José Manuel Restrepo como fórmula vicepresidencial del abogado Abelardo de la Espriella para las elecciones del 31 de mayo en Colombia marcó el inicio de una agenda pública intensa.

El exministro y economista ha participado en diversos espacios mediáticos para dar a conocer los lineamientos de la propuesta política del abogado.

En uno de estos encuentros el pasado mes de marzo de 2026 para Tropicana, ambos candidatos aceptaron el reto de bailar salsa, lanzado por dos periodistas. La escena fue ampliamente compartida en redes sociales y se volvió tendencia, principalmente por las reacciones sobre el estilo de baile de Restrepo.

Los usuarios destacaron la diferencia entre la destreza de De la Espriella en la pista y las dificultades de su compañero.

Entre los comentarios más repetidos se leyeron frases como: “Ojalá no ayude en la política de esa forma a Abelardo”, “Buena fórmula, pero mal bailador, tiene que mejorar” y “Lo que tiene de buen docente y académico es proporcional a lo mal que baila”.

Daniel Samper en X
El columnista se burló de la forma de bailar del exministro Restrepo - crédito @DanielSamperO/X

El asunto trascendió el entorno digital cuando el columnista Daniel Samper Ospina sumó humor señalando: “Dime que eres bogotano y aprendiste a bailar en los años ochenta sin decirme que eres bogotano y aprendiste a bailar en los años 80... José Manuel Restrepo hace su estreno formal”.

El propio José Manuel Restrepo respondió a las bromas con autocrítica: “Las desventajas de ser cachaco. Necesito una buena profesora caleña”, mostrando receptividad ante las burlas.

Aprovechando la atención generada, el exministro subrayó su compromiso con la campaña: “Eso sí, llegaremos a gobernar con todos los conocimientos, experiencia y ánimo de apoyo a los más vulnerables y ya para ese momento no habrá tiempo para bailar”.

El episodio, lejos de ser solo una anécdota, permitió a la dupla proyectar cercanía y humor, al tiempo que reiteraron su disposición para abordar los desafíos del país si resultan elegidos en las urnas.

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