Daniela Ospina sorprendió con cuatro vestidos diferentes en su boda religiosa con Gabriel Coronel: estos fueron los diseños

La boda religiosa de Daniela Ospina y Gabriel Coronel reunió en Medellín a familiares y amigos en una celebración extendida por el fin de semana - crédito @daniela_ospina5/Instagram

Daniela Ospina y el músico venezolano Gabriel Coronel celebraron recientemente su boda religiosa en Colombia, una ceremonia que no solo reunió a familiares y amigos de ambos, sino que también captó la atención por los detalles de la celebración, especialmente los distintos vestidos que lució la empresaria y exdeportista durante ese día especial.

A través de una dinámica de preguntas y respuestas en sus redes sociales, Daniela Ospina respondió a la curiosidad de sus seguidores sobre cuántos vestidos usó en la boda.

La empresaria compartió un collage donde mostró los cuatro diseños que eligió para los diferentes momentos de la jornada, explicando el significado y estilo de cada uno.

El primer vestido, según describió la propia Daniela, tenía un “diseño moderno y romántico”, caracterizado por una falda asimétrica, corta en la parte delantera y voluminosa atrás, lo que le aportó un aire fresco y sofisticado al inicio de la ceremonia. Para el segundo cambio, sorprendió a los presentes al lucir un conjunto de dos piezas que rompía con lo tradicional: “un top asimétrico de gasa con drapeados, pantalón de encaje de pierna ancha y un sombrero vaquero”, detalló. Este atuendo le permitió mostrar un lado más original y versátil.

Cada vestido acompañó un momento especial de la jornada, reflejando el significado y el estilo que Daniela quiso imprimir en su celebración - crédito @daniela_ospina5/ Instagram

El tercer vestido fue elegido para los momentos más formales del evento. Daniela optó por un “vestido de gala elegante, cuya falda amplia y satinada con una abertura lateral pronunciada aportó un aire sofisticado, manteniendo una estética de novia clásica”. Este diseño resaltó su figura y le dio un toque de distinción durante la recepción.

Para la etapa final de la celebración, Ospina apostó por un vestido ajustado, confeccionado completamente en encaje, con cuello tipo halter y una falda adornada con flecos o pequeños volantes, ideal para la recepción o el baile. “Fue un diseño pensado para la comodidad y el movimiento en la pista de baile”, explicó en sus redes.

Aunque actualmente la pareja reside en Estados Unidos, ambos eligieron Colombia como el lugar para la boda religiosa. Daniela Ospina explicó que la decisión buscó facilitar la asistencia de sus seres queridos, teniendo en cuenta que ella es colombiana y Gabriel Coronel venezolano. “Colombia era la opción perfecta para reunir a nuestras familias y amigos”, afirmó.

En los momentos más formales, optó por un vestido de gala elegante con falda amplia y abertura lateral, manteniendo una estética de novia clásica - crédito @daniela_ospina5/ Instagram

La boda de Daniela Ospina y Gabriel Coronel se ha convertido en tema de conversación tanto por la emotividad de la ceremonia como por el despliegue de moda y estilo que la empresaria mostró con cada uno de sus vestidos.

Daniela Ospina aclara que su boda con Gabriel Coronel es su única unión religiosa y explica el papel de Salomé en la ceremonia

Daniela Ospina también utilizó sus redes sociales para aclarar algunos de los rumores que circulaban sobre su vida sentimental y su reciente boda religiosa con Gabriel Coronel. En una dinámica de preguntas y respuestas con sus seguidores, la empresaria fue enfática al referirse a la diferencia entre su matrimonio pasado con James Rodríguez y su unión actual con el músico venezolano. “La única vez que me he casado por la iglesia es esta”, afirmó Daniela, despejando así las dudas sobre la naturaleza religiosa de sus compromisos anteriores.

La exdeportista también compartió detalles sobre el papel especial que tuvo su hija Salomé durante la ceremonia. Ospina explicó que designó a la adolescente como su acompañante al altar por motivos personales y familiares, una decisión que generó comentarios y reacciones entre sus seguidores. “Como no estaba papá… ella era la que seguía. Siempre lo sentí así. Al final estuvieron también mamá y hermano”, contó Daniela, haciendo referencia al fallecimiento de su padre en 2019 como una razón clave para elegir a Salomé en ese momento tan simbólico.

La emotiva razón por la que Daniela Ospina eligió a Salomé para llevarla al altar en su boda con Gabriel Coronel - crédito Daniela Ospina / Instagram

Además, la empresaria publicó fotografías junto a sus familiares y mostró cómo la presencia de sus hijos, incluidos Salomé y Lorenzo, fruto de su relación con Gabriel Coronel, le dieron un significado más profundo a la celebración. La boda, que se realizó en Colombia, no solo representó la consolidación de su relación con el actor y cantante, sino también el cumplimiento de un anhelo personal de celebrar su unión de manera oficial y rodeada de sus seres queridos.

“La única vez que me he casado por la iglesia es esta”, reiteró Daniela Ospina, quien con este mensaje cerró el debate y reafirmó la importancia de su familia en cada paso de su vida. La ceremonia se convirtió en tendencia en redes sociales, consolidando el momento como un nuevo comienzo para la empresaria, sus hijos y su pareja.