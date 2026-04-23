Alcalde del Valle de Aburrá realizó propuesta para salvar fecha del ‘Tropitour’ de Karol G en Medellín

Una vista aérea cinematográfica del Estadio Metropolitano Ciudad de Itagüí transformado para el masivo concierto de Karol G, con pantallas LED mostrando flores tropicales y el logo 'Viajando por el mundo Tropitour' bajo un atardecer montañoso de Medellín. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La ausencia de Medellín en la gira Viajando Por El Mundo Tropitour de Karol G ha generado una oleada de reacciones entre los seguidores de la Bichota y propuestas alternativas en el Valle de Aburrá.

Inicialmente, hay quienes pedían que se llevara a cabo en un escenario alterno como el Arena Primavera de Sabaneta, que terminaría su construcción a finales de 2026 y desarrollara una residencia. Otros, menos optimistas, que hiciera el cierre de la gira en el Atanasio Girardot a finales de 2027 cuando su remodelación concluyera.

Y es que de acuerdo con el comunicado de la paisa, la causa principal de que la ciudad no figure en la lista inicial de conciertos radica en las remodelaciones programadas para el Estadio Atanasio Girardot, que comenzarán a finales de julio de 2026 y se extenderán hasta diciembre de 2027.

El equipo de Karol G confirmó que la remodelación impide la realización de conciertos en Medellín por ahora - crédito @karolgtour/Instagram

Estas obras comprenden mejoras en la fachada, la cubierta y un aumento de la capacidad de silletería de 45.200 a 66.000 espectadores. El objetivo es modernizar el que se considera uno de los escenarios deportivos y de entretenimiento más relevantes de Colombia.

Por esta razón, el estadio estará fuera de servicio para eventos masivos, justo cuando la artista tiene previsto presentarse en Bogotá el 4 de diciembre de 2026, en el estadio El Campín.

En respuesta a esta situación, la Alcaldía de Itagüí envió una propuesta pública a través de sus redes sociales, respaldada por el alcalde Diego Torres, en la que ofreció el escenario deportivo como sede alterna para el Tropitour.

El mensaje afirma: “Ponemos a disposición de la artista, su equipo de producción y los empresarios, nuestro Estadio Metropolitano Ciudad de Itagüí (Ditaires), un escenario que cuenta con las condiciones técnicas y logísticas para recibir espectáculos de talla internacional”.

Alcaldía de Itagüi alza la mano para convertirse en sede del Tropitour de Karol G - crédito @AlcaldiaItagui/X

La administración municipal, además, utilizó el hashtag #ItagüíEnElTropitour para invitar a la comunidad antioqueña a apoyar la posibilidad de que la gira de Karol G pase por el municipio.

En su comunicado, la Alcaldía agregó que en el pasado, la ciudad ya ha recibido espectáculos de nivel internacional, por lo que no descartan que se tenga en cuenta el ofrecimiento.

“Nuestra ciudad ya ha sido sede de eventos de gran magnitud, demostrando una capacidad operativa impecable en la gestión de flujos de personas y logística de eventos masivos (...) Somos hoy un modelo nacional en seguridad ciudadana. Contamos con una infraestructura tecnológica y un pie de fuerza coordinado que garantiza la tranquilidad de los asistentes de principio a fin”.

La propuesta de Itagüí destaca el impacto positivo que tendría en la economía local, especialmente en sectores como el hotelero, gastronómico y de transporte, que han experimentado un crecimiento sostenido.

La entidad argumentó que cuentan con los recursos necesarios para llevar a cabo este show de la Bichota - crédito @AlcaldiaItagui/X

“Eventos de esta categoría impulsan nuestra economía local, dinamizando el sector hotelero, gastronómico y de transporte, sectores en los que Itagüí ha mostrado un crecimiento sostenido (...) Nuestra ubicación estratégica en el Valle de Aburrá facilita el acceso para todos los fanáticos que esperan con ansias el regreso de Karol G a su tierra”, concluye el comunicado.

Así las cosas, los seguidores de la intérprete de temas como Mañana será bonito, Papasito y Viajando por el mundo están a la espera de que la cantante confirme si tiene en cuenta el ofrecimiento de la administración municipal del Valle de Aburrá y así iniciar con la logística para las entradas.

Comentarios como: “Tenemos opciones, por escenario no es, creo que ella se está haciendo desear”; “los paisas no nos dejamos, encontramos o encontramos escenario de eso no cabe duda”; “díganle a Carolina que no pase por alto su ciudad, de verdad la queremos ver”; “insisto en que ella está preparando algo grande en Medellín”, entre otros.