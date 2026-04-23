Néstor Lorenzo viajará a Estados Unidos, preocupado por los pocos minutos de juego de James Rodríguez en Minnesota

James Rodríguez con la camiseta del Minnesota United acumula apenas 105 minutos en cuatro partidos - crédito Imagen ilustrativa Infobae / Reuters y AFP

Néstor Lorenzo, seleccionador nacional de la Selección Colombia, prepara un viaje a Estados Unidos con el objetivo de mantener una conversación directa con James Rodríguez, cuya falta de minutos en el Minnesota United ha encendido las alarmas en el cuerpo técnico a menos de dos meses del debut colombiano en el Grupo K de la Copa del Mundo. El volante cucuteño, considerado pieza fija para el equipo dirigido por el entrenador argentino, afronta una situación adversa en la Major League Soccer.

La visita inminente de Néstor Lorenzo tiene como objetivo principal esclarecer el estado actual del capitán colombiano y medir sus posibilidades reales de ser incluido en la lista de jugadores que afrontarán la Copa del Mundo, según lo expresado por la periodista Liche Durán en el progama 6AM W de Caracol Radio.

El mediocampista fue convocado a la Selección Colombia durante la fecha FIFA de marzo, donde fue titular ante Croacia y Francia. Sin embargo, tras el amistoso frente a los galos, tuvo que ser hospitalizado en Minnesota por una deshidratación severa provocada por una virosis estomacal. Esa complicación médica le impidió disputar los partidos ante Los Ángeles Galaxy y San Diego. La reaparición de James ocurrió recientemente en el encuentro frente a Portland Timbers, aunque la cantidad de minutos sobre el campo volvió a ser mínima, de cuatro minutos.

James Rodríguez solo fue titular ante Sacramento Republics en el partido de la tercera ronda de la US Open Cup - crédito Darren Yamashita-Imagn Images

Desde su llegada en febrero de 2024 al club estadounidense, James no ha logrado consolidarse en la plantilla titular. La suma total de minutos disputados en la liga principal apenas alcanza 40, distribuidos en tres partidos, a lo largo de casi tres meses de competencia. En la US Open Cup, el mediocampista colombiano fue titular en un único encuentro y solo acumuló 66 minutos en el campo, una cifra que contrasta con las expectativas generadas por su fichaje.

El entrenador de Minnesota United, Cameron Knowles, hasta ahora ha evitado explicar públicamente las razones de la escasa participación del colombiano. A pesar de tener el alta médica, el miércoles 22 de abril, James fue suplente en la victoria frente a Dallas (1-0), estuvo realizando ejercicios de calentamiento durante gran parte del encuentro y finalmente no ingresó por decisión técnica.