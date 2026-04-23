Paloma Valencia compartió en redes el borrador del que sería su primer decreto de ser electa presidenta: “Los prófugos, a la cárcel”

créditos @palomavalencial/IG | Catalina Olaya/Colprensa

La senadora y aspirante presidencial por el Centro Democrático Paloma Valencia, publicó en su cuenta de X el texto que, según afirmó, sería su primer decreto en caso de asumir la presidencia de Colombia el 7 de agosto de 2026.

En el mensaje, la hoy congresista anuncia que contrario a lo que ha hecho el presidente Gustavo Petro en su gobierno con la llamada Paz Total, en el suyo dará inicio “La Seguridad Total”.

“Se reactivan las órdenes de captura contra los criminales del cartel de la ‘paz total’. Los prófugos, a la cárcel. Los que delinquen desde adentro, a máxima seguridad y a trabajar. Llega la seguridad total”.

Valencia propone revocar beneficios a Gestores de Paz y endurecer la política de seguridad

La candidata a la presidencia de Colombia en su primer decreto presidencial le quitaría presuntamente los beneficios a los gestores de paz de Petro - crédito @PalomaValenciaL/X

En el documento simulado como Decreto 0001 de 2026, la candidata detalla que su primera acción como presidenta sería revocar todas las designaciones de los gestores de paz y los beneficios judiciales otorgados a cabecillas de estructuras armadas al margen de la ley durante la implementación de la política de Paz Total por parte del gobierno anterior.

El decreto establece que: “Se revocan todas las resoluciones, decretos o actos administrativos expedidos por el Gobierno anterior mediante los cuales se designó a personas como ‘Gestores de Paz’ o se les otorgaron beneficios equivalentes”.

El texto argumenta que la política de anunciada al inicio del gobierno Petro ha generado graves cuestionamientos desde distintos sectores, incluyendo la opinión pública, las víctimas y el Congreso, por permitir que líderes de grupos armados recibieran beneficios legales.

El presidente Petro sostiene que la figura de gestores de paz busca reiniciar el Pacto de Ralito y avanzar en la reconciliación nacional - crédito Colprensa

Adicionalmente, el borrador del documento cita la sentencia C-525 de 2023, que dejó sin fuerza la suspensión generalizada de órdenes de captura para quienes no hubieran garantizado su sometimiento a la justicia.

En el decreto también se instruye a las autoridades a coordinar, en un plazo máximo de 24 horas, la reactivación de las capturas y el cumplimiento estricto de las medidas judiciales.

Valencia sostiene que su prioridad será garantizar el orden público, la seguridad y el respeto a las víctimas, priorizando penas efectivas sobre procesos de negociación que no logren resultados tangibles de desmovilización y reintegración.

Contexto y repercusiones de la propuesta

La propuesta de Paloma Valencia se enmarca en el debate nacional sobre la efectividad y las consecuencias de la política de “Paz Total”, promovida por el actual gobierno como mecanismo para negociar con grupos armados ilegales.

Federico Gutiérrez relacionó la 'Paz Total' de Petro con pactos con criminales - crédito @FicoGutierrez/X

El decreto difundido por Valencia representa una ruptura frontal con esa estrategia, proponiendo el regreso a una línea más estricta de persecución judicial y carcelaria.

El texto señala que las autoridades deberán informar de inmediato a la Fiscalía y despachos judiciales sobre la revocatoria de beneficios, y que el decreto tendría vigencia inmediata a partir de su publicación oficial. Con este anuncio, la senadora busca marcar distancia frente al enfoque de diálogo del gobierno actual y centrar su campaña en el fortalecimiento de la seguridad y el orden público.

Así le fue calculando los precios de la canasta básica

Un reciente episodio mediático puso en el centro del debate el conocimiento de los aspirantes presidenciales sobre el costo real de la canasta familiar en Colombia. Paloma Valencia, candidata del Centro Democrático, fue invitada a la emisora Tropicana, donde le consultaron por el precio de dos productos básicos: la cubeta de 30 huevos tamaño doble A y la libra de carne.

La senadora respondió que la cubeta de huevos cuesta 23.000 pesos, cifra que generó risas entre los presentadores y comentarios en redes sociales. Para la libra de carne, estimó un valor de “unos 17 o 18 mil pesos”, aunque matizó que depende del tipo y el lugar de compra.

Así le fue calculando el precio de la carne y los huevos - crédito Cristián Bayona, Colprensa

Su respuesta desató una lluvia de opiniones en plataformas digitales, donde algunos señalaron que esos precios corresponden a supermercados de cadena y no reflejan los valores de tiendas de barrio.

Durante el diálogo, Valencia admitió no conocer con exactitud los precios actuales porque su esposo es quien realiza el mercado, dado el tiempo que le consume la campaña. Este tipo de preguntas se ha hecho habitual luego de que en 2021 el entonces ministro de Hacienda generó polémica al subestimar el costo de los huevos.