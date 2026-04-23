El registrador afirmó que el código fuente del software de las próximas elecciones no se le entregará ni al presidente Petro: “Los riesgos son altísimos”

Las autoridades electorales implementaron un esquema donde partidos, organismos de control y acompañamiento internacional podrán analizar el programa informático en condiciones estrictas, con el fin de preservar la integridad y evitar vulnerabilidades técnicas - crédito Ángela Riaño/Infobae Colombia

La Registraduría Nacional del Estado Civil anunció que no entregará el código fuente del software electoral ni siquiera por solicitud del presidente de la República, Gustavo Petro.

La decisión forma parte del plan de auditoría y transparencia que se implementará para las elecciones presidenciales del 31 de mayo en Colombia, según informó el registrador, Hernán Penagos durante una rueda de prensa.

En la presentación del plan, el registrador nacional, Hernán Penagos, señaló que es la primera vez que Colombia realiza una auditoría internacional sobre el proceso electoral y los sistemas informáticos utilizados.

“Este plan general de auditorías tiene varias características. La primera de ellas: es primera vez en la historia de Colombia que se va a llevar a cabo auditoría internacional, no solamente al proceso electoral propiamente dicho, sino a los software que hacen parte de ese proceso electoral”, explicó Penagos.

La entidad convocó a expertos y representantes políticos a un proceso de revisión presencial y acotada del software, priorizando la transparencia y la prevención de riesgos para la seguridad informática del sistema democrático - crédito Ángela Riaño/Infobae Colombia

El plan contempla cuatro componentes principales: la auditoría internacional, la auditoría a los software y al código fuente por parte de auditores de los partidos y observadores, simulacros y pruebas de carga y estrés de los sistemas.

“Este robusto plan de auditorías no se trata únicamente de la exposición del código fuente. Este plan de auditoría tiene cuatro componentes muy precisos, muy claros, que, insisto, son la auditoría internacional, la auditoría a los software y al código fuente, los simulacros y las pruebas de cargas y estrés”, indicó el funcionario.

En cuanto a la transparencia, Penagos informó que la exposición del código fuente se realizará durante dos semanas, el doble que en procesos anteriores, y estará disponible para auditores de los partidos, organismos de control y observadores internacionales.

“En esta oportunidad, la exposición del código fuente va a pasar de tres días a dos semanas. Serán dos semanas el tiempo en que se llevará a cabo el proceso de exposición y disposición del código fuente, para que los auditores de los partidos tengan el plazo suficiente para verificar la fiabilidad de cada uno de estos software”, precisó.

Así mismo, el funcionario fue enfático al responder sobre la posibilidad de entregar el código fuente a personas ajenas al proceso de auditoría, incluso a la máxima autoridad del país. “El código fuente, como les he dicho, se va a exponer durante dos semanas. Y aquí quiero hacer un paralelo entre la diferencia de entregar el código fuente, es decir, proveérselo a cualquier ciudadano, y exponerlo en nuestras salas de auditoría. Entregar el código fuente genera serias dificultades. La primera, la posibilidad de suplantación y replicación de software. Es decir, que actores maliciosos o malintencionados quieran suplantarlo, derivando obviamente en el conocimiento de la esencia y en la posibilidad de desinformar y establecer códigos fraudulentos”, sostuvo Penagos.

El registrador Hernán Penagos afirma que liberar el código fuente podría facilitar ataques informáticos y amenazas por parte de actores maliciosos - crédito Ángela Riaño/Infobae Colombia

El registrador advirtió que la entrega irrestricta del código fuente “genera riesgos porque permite que malintencionados diseñen ataques a la lógica de ese código fuente, generando alteraciones frente al mismo. Eso también produce evasión a los controles de seguridad que se implementan desde la gerencia de informática y también permite que esos actores busquen vulnerabilidades para luego poder modificarlo y alterarlo”.

Añadió: “La entrega del código fuente, eh, no se lleva a cabo en ninguna nación democrática. En Latinoamérica, a nadie se le ocurre entregar o solicitar ese código fuente. Los riesgos en materia de vulnerabilidad y de ataques a ese código son altísimos”.

El funcionario reiteró que la exposición del código fuente estará limitada a un entorno controlado y a presencia de auditores, partidos políticos y observadores. “Pueden acceder al 100%, y esto es muy importante, el 100% del código de todas las líneas se va a correr en las salas de auditoría para que los auditores puedan verificarlo y estarán acompañados de equipo de la gerencia de informática, que podrán resolver las dudas que tengan”, afirmó.

La Registraduría Nacional convocó al Gobierno nacional, incluyendo al Ministerio del Interior y al Ministerio de las TIC, a participar en la revisión técnica del software electoral dentro de las fechas de exposición.

“Si desde el Gobierno, el Ministerio del Interior, el Ministerio de las TIC´s, quieren enviar equipos técnicos a participar de la disposición y exposición del código fuente que se llevará a cabo por dos semanas, aquí son bienvenidos. Podemos claramente mostrarles cada una de esas líneas y exponerles la arquitectura de ese código fuente”, declaró Penagos.

La Registraduría enfatiza que la verificación del software por los auditores partidarios permitirá constatar la fiabilidad y la lógica de los sistemas en las próximas elecciones - crédito Registraduría Nacional del Estado Civil

Para las elecciones presidenciales del 31 de mayo, el proceso contará con la mayor presencia de organizaciones y observadores internacionales, según el registrador. “En las elecciones de primera vuelta del 31 de mayo, el número de organizaciones y observadores electorales que van a asistir será el más alto de toda la historia de Colombia”, afirmó.

Penagos insistió en que las organizaciones políticas y la sociedad civil participen y acompañen todas las etapas de la auditoría. “Aquí lo que nos corresponde es unirnos como nación para que estas elecciones transiten sin mayores dificultades. Frente al tema de las auditorías, simplemente destaco lo que algunas circunstancias. Los auditores de los partidos, al finalizar estas dos semanas de auditoría, van a poder, primero, verificar el funcionamiento interno y externo de ese sistema y la lógica de programación, es decir, cómo está construido y de qué manera va a correr el día de las elecciones para la tranquilidad de todos”, concluyó el registrador nacional.