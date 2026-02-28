Doña Toche desmonta mitos sobre la visa americana tras celebrar su aprobación

Descire Díaz, la popular Doña Toche, aclara los mitos sobre la visa americana tras celebrar su aprobación - crédito @fajasdesslimoficial/IG

La creadora de contenido Descire Díaz, más conocida en redes sociales como Doña Toche, volvió a ser tendencia luego de publicar un video en el que habló sin rodeos sobre los mitos y verdades que rodean el proceso para obtener la visa americana.

El pronunciamiento llegó justo después de que celebrara públicamente que a ella y a su hija les fue aprobado el permiso para ingresar a Estados Unidos, una noticia que, según contó, estuvo acompañada de rumores y comentarios que solo generan miedo entre quienes inician el trámite.

En su mensaje, Doña Toche cuestionó la cantidad de información falsa que circula alrededor del proceso consular y explicó cómo fue su experiencia para tranquilizar a los interesados en sacar la Visa.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

“Nos aprobaron la visa y la gente murmura una cantidad de cosas que uno dice: ‘¿de dónde sacan tantas tochadas que le meten esa miedo y terror a uno?’ Por favor, miren, sí nos aprobaron las visas, porque ya me estaban diciendo a mí que las visas no las aprobaban, pero yo soy testigo de ello ”, expresó la empresaria, refiriéndose a versiones que hablan de deportaciones automáticas, rechazos masivos o supuestos seguimientos exhaustivos por parte del cónsul.

Doña Toche comparte su experiencia con la visa estadounidense y desmonta los rumores más temidos en redes - crédito @fajasdesslimoficial/IG

Con su estilo directo, aseguró que, pese a que muchos le decían que “ya no estaban aprobando visas”, su caso demuestra que no todo lo que se dice en redes corresponde a la realidad y por eso decidió contarles a sus seguidores.

Uno de los puntos que más llamó la atención fue cuando aclaró el proceso relacionado con los menores de edad, pues según explicó, sí tuvo que llevar a su hija Valentina a la cita y presentarla ante el cónsul, pero desmintió que a la niña le tomaran huellas.

“Hoy te voy a contar mitos y verdades y qué sí es verdad y qué es mentira. Primero que todo, que si tuve que llevar a mi hija Valentina allá y presentarla frente al cónsul, sí la tuve que llevar. ¿Que si a mi hija le tomaron huellas de sus dedos?, no. Simplemente, presenté su pasaporte y llevé esta foto que ustedes saben que le mandaron a tomar a la niña. Esta foto no puede ser una foto mayor a quince días de cuando tiene usted la cita", precisó, buscando aclarar uno de los rumores más repetidos entre padres que inician el trámite.

La creadora de contenido y locutora también se refirió a otro de los grandes temores de los solicitantes: la supuesta información “oculta” que tendría el cónsul.

Doña Toche aconseja cómo llegar tranquilo a la cita de visa para Estados Unidos y muestra que se la aprobaron a ella y su hija - crédito @fajasdesslimoficial/IG

De manera tajante, afirmó que el funcionario no sabe detalles personales como “que si usted ya fue al baño, que si usted cuántas veces hizo deposiciones, que si usted ya pagó el plan del teléfono, que si usted comió o no comió, el cónsul no sabe nada de eso. Que si usted está reportado en el Datacrédito, el cónsul no tiene cómo saber esa información".

“Relájese. El cónsul sabe la información que usted arroja en el formulario del DS”, enfatizó, invitando a los usuarios a relajarse y a no dejarse llevar por versiones exageradas.

En su explicación, Doña Toche también habló del aspecto económico, recordando que el costo del trámite no es reembolsable en caso de negación.

Por eso, recomendó prepararse bien antes de solicitar la visa y entre sus consejos destacó la importancia de viajar en grupo familiar, demostrar estabilidad económica, tener bienes, ingresos claros y, sobre todo, evidenciar arraigo en Colombia.

Incluso sugirió haber salido antes del país y conocer otros destinos, como una forma de demostrar que el solicitante no tiene intención de quedarse de manera irregular en Estados Unidos.

Lo que no te cuentan del trámite de visa según Doña Toche - crédito @fajasdesslimoficial/IG

“Para que usted no pierda un millón de pesos que casi vale el trámite de una sola visa, porque si a usted no le aprueban la visa, pierde esa plata... Por lo menos, si usted va a sacar la visa, vaya en grupo familiar, vaya con su señora, su esposo, sus hijos, que sean casados, que sean un hogar legalmente constituido... Señora, si usted va a sacar la visa, por lo menos salga del país. Pero si usted no conoce ni Soacha, ¿como pa’ qué usted va a pedir una visa? Si usted ni siquiera ha pasado allí, bosa. Vaya a Panamá, vaya a México, vaya a Punta Cana, vaya a Europa. Si usted tiene cómo ir a esos países, usted va a tener plata para ir a Estados Unidos y que usted por allá no se va a quedar. Demuéstrele al cónsul que usted tiene casa, que usted tiene carro, que usted tiene buenos ingresos... ¿Por qué? Porque al cónsul le interesa que usted no se va a ir a quedar allá y que después no lo va a tener que perseguir allá“, puntualizó.