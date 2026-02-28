Córdoba, Argentina, quiere entrar en los destinos más visitados por los colombianos: esta es su oferta turística

Brasil, Panamá, República Dominicana y Perú registraron un crecimiento destacado en la llegada de turistas colombianos durante 2025 - crédito Ilustrativa Infobae

Del 25 al 27 de febrero de 2026 se llevó a cabo la 41° versión de la Vitrina Turística de la Asociación Colombiana de Agencias de Viaje y Turismo (Anato), espacio que sirve como principal escenario de negocios, promoción y alianzas de la industria turística en el continente.

Durante 2025 este sector aportó cerca de USD11.000 millones en divisas, consolidándose como una de las principales fuentes de ingresos para el país. Además, el sector turístico sostiene más de 1,2 millones de empleos, equivalentes al 5,4% del total de la fuerza laboral nacional.

Pero Colombia no solo atrae turismo, también lo exporta. En 2025, las salidas al exterior alcanzaron los 5,8 millones, lo que representó un incremento del 4,3% respecto a 2024.

Aunque Estados Unidos se mantuvo como el principal destino, con 1,7 millones de viajeros, equivalente al 29,2% del total y España ocupó el segundo lugar, con 812.000 salidas y un aumento del 5,7%, se observó un notable incremento en los viajes hacia destinos de América Latina y el Caribe, especialmente hacia Brasil, Panamá, República Dominicana y Perú, que reportaron alzas de 49,8%, 21,8%, 16,5% y 21,6%, respectivamente, según Anato.

A ese mercado quiere entrar Argentina, y desde sus ciudades principales ya se están haciendo esfuerzos para incentivar el turismo desde y hacia colombia.

Precisamente, en medio del evento realizado en Bogotá, Avianca y la Agencia Córdoba Turismo firmaron un acuerdo para la promoción turística de Córdoba (Argentina). El objetivo: fortalecer el posicionamiento del destino a nivel internacional e impulsar la demanda de viajeros en mercados estratégicos.

A propósito, Darío Capitani, presidente de la Agencia, explicó cuáles son los alcances de este acuerdo y en qué beneficiaría a los colombianos.

“Se trata de una alianza estratégica orientada a promocionar el destino Córdoba en el mercado colombiano y, al mismo tiempo, mantener, fortalecer y hacer crecer la ruta aérea directa entre Bogotá y Córdoba”, señaló a Infobae Colombia.

Esta alianza permitirá lograr estrategias de trabajo con operadores turísticos y estrategias comerciales que apuntan a fortalecer la visibilidad de Córdoba en Colombia y viceversa. “Todo esto contribuye a consolidarnos como un destino internacional competitivo”, agregó.

Cabe señalar que desde junio de 2025, la aerolínea opera siete frecuencias conectan directamente a Córdoba con Bogotá y la red global de Avianca.

Solamente en 2025, Avianca transportó más de 690.000 pasajeros desde y hacia Argentina con un crecimiento de 49% en comparación con 2024. Asimismo, la compañía operó más de 4.100 vuelos, con un incremento de 62%.

“Es una ruta que no solo se mantiene, sino que viene creciendo y que tiene una proyección clara de fortalecimiento. Para nosotros, es una alianza pensada para facilitar, estimular y consolidar el flujo turístico en ambos sentidos”, apuntó a este medio.

Colombia como destino para los cordobeses

Desde la percepción de Capitani, Colombia es uno de los destinos más dinámicos y atractivos de Latinoamérica, al destacar el crecimiento y posicionamiento del país con una propuesta turística “diversa, moderna y sostenible”.

“Tiene una enorme riqueza cultural, natural y gastronómica. Ciudades como Cartagena de Indias, Medellín y Bogotá combinan patrimonio, innovación y experiencias auténticas que la hacen sumamente competitiva en el escenario internacional. Desde nuestra mirada institucional, Colombia es un socio estratégico, no solo por su potencial turístico sino por la calidad de su oferta y su crecimiento sostenido en el sector”, afirmó a este medio.

Como nicho de mercado, resaltó que “Colombia es un mercado prioritario para Córdoba. Observamos un segmento de viajeros que está expandiéndose, con interés creciente por destinos culturales, naturales y gastronómicos dentro de Sudamérica. Córdoba ofrece una propuesta complementaria a lo que el turista colombiano ya conoce: identidad cultural fuerte, naturaleza serrana, experiencias rurales, turismo activo y una gastronomía con sello propio”.

Destinos que los colombianos deberían conocer al visitar Córdoba, Argentina

Las recomendaciones de Capitani para el turista colombiano se centran en los principales atractivos escénicos y naturales de la provincia argentina.

La Ruta Escénica Cumbres de Achala, que según el ejecutivo, cruza el corazón de las Sierras Grandes y une Punilla con Traslasierra, ofreciendo vistas panorámicas del centro del país.

También mencionó las Sierras de Pocho, que se caracterizan por sus paisajes agrestes y la presencia de la Reserva Natural Chancaní, el Macizo Los Gigantes y el Valle de Calamuchita, una región donde confluyen aldeas de montaña, bosques y ríos de aguas claras.

En el noreste provincial, el Mar de Ansenuza “que es el corazón del Parque Nacional Ansenuza, se consolida como uno de los grandes íconos naturales de la Argentina. Su biodiversidad lo posiciona como uno de los principales destinos de avistaje de aves de Sudamérica, una propuesta diferencial para los que valoran el ecoturismo y el contacto directo con la naturaleza”, resaltó Capitani.

El turismo religioso es otra de las ofertas que destacó el ejecutivo: “El Camino de Brochero propone 15 circuitos que recorren la vida y obra de José Gabriel del Rosario Brochero, integrando la fe, historia y paisaje serrano. Es una experiencia que combina espiritualidad y territorio, con infraestructura y señalización ya desarrolladas para acompañar el crecimiento de peregrinos y visitantes”.

Por último, hace referencia al desarrollo del enoturismo, con rutas del vino distribuidas en distintos valles productivos. “Combinan visitas a bodegas, degustaciones y gastronomía regional en escenarios serranos. Es una experiencia que integra identidad productiva, paisaje y hospitalidad cordobesa”, finalizó Capitani.