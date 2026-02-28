Así quedó la placa definitiva de nominados en ‘La casa de los famosos Colombia’: este podría ser el próximo eliminado

La placa de nominados se transforma tras la salvación de Alejandro Estrada por decisión de Alexa Torres - crédito cortesía Canal RCN

La séptima semana de La casa de los famosos Colombia quedó marcada por el uso del poder de salvación de Alexa Torres, quien decidió proteger a Alejandro Estrada y modificar así la placa de nominados.

Durante la gala del viernes 27 de febrero, los presentadores Marcelo Cezán y Carla Giraldo le pidieron a Alexa revelar públicamente a quién salvaría.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La participante explicó: “Voy a salvar a Alejandro Estrada, siento que necesita una oportunidad y que el público siga conociéndolo. Mi decisión es por convicción y porque creo en su proceso aquí adentro”. De esta manera, Estrada, quien había sido nominado por Nicolás Arrieta, quedó fuera de la Placa y a salvo de la próxima eliminación.

Alejandro Estrada fue salvado de la placa por Alexa - crédito cortesía RCN

Tras este cambio, la placa de la séptima semana quedó conformada por siete participantes en riesgo: Lorena Altamirano y Juan Palau, nominados por el público; Manuela Gómez y Valentino Lázaro, seleccionados por la casa y con candado; Yuli Ruíz, nominada también por la casa; Tebi Bernal, elegido por Campanita como líder de la semana; y la propia Alexa Torres, quien está en la Placa por una nominación fulminante.

En el caso de Alexa, la nominación adquirió una condición especial, ya que Campanita utilizó un poder que le impuso un candado, impidiéndole salvarse a sí misma incluso teniendo el poder de salvación.

Durante la transmisión se aclaró: “Alexa, tu nominación está asegurada y no hay posibilidad de que puedas usar tu poder de salvación sobre ti”, señalaron los conductores.

Esta configuración deja a siete concursantes a la espera de la decisión del público, que definirá al próximo eliminado del programa. La jugada de Alexa Torres generó reacciones tanto dentro de la casa como entre los seguidores en redes sociales, quienes debatieron sobre la estrategia y el gesto de apoyo hacia Alejandro Estrada.

Alexa salvó a Alejandro de la placa y cambió el rumbo de la eliminación - crédito cortesía Canal RCN

Por otro lado, en redes sociales se empezaron a conocer algunos detalles y predicciones sobre el famoso que abandonaría la casa en la noche del domingo 1 de marzo.

De acuerdo con el canal de Telegram Encuestas LCDLF Colombia, conocido por difundir tendencias y predicciones entre los televidentes, Alexa Torres lidera el apoyo del público en la Placa con un 36% de las votaciones proyectadas, mientras que Manuela Gómez ocupa el segundo lugar con un 16%.

En contraste, los participantes con menor respaldo serían Tebi Bernal, que alcanza un 8%, Juan Palau con un 6% y Lorena Altamirano, quien apenas suma un 3% y sería la principal candidata a la eliminación según estos datos. Es importante señalar que esta encuesta no es oficial del Canal RCN y los resultados pueden variar según las dinámicas propias del programa.

Lorena sería la nueva eliminada de 'La casa de los famosos 3' - crédito cortesía Canal RCN

Yuli Ruiz se quiebra al hablar de sus sentimientos y revela su vínculo con Alejandro Estrada en ‘La casa de los famosos’

Yuli Ruiz vivió uno de los momentos más emotivos de su paso por La casa de los famosos Colombia 2026 al abrirse sobre sus sentimientos y emociones frente a las cámaras.

La participante, visiblemente afectada, compartió una conversación íntima con Alexa Torrex en la que abordó la soledad, las dificultades de convivencia y los vínculos personales que ha forjado dentro del reality. Entre lágrimas, Yuli confesó cómo la experiencia en la casa ha puesto a prueba su fortaleza emocional y la ha llevado a enfrentar aspectos de sí misma que antes evitaba.

Durante la charla, Ruiz admitió que la soledad es uno de los retos más duros en el encierro. “Aquí la soledad le juega en contra a uno”, expresó, reconociendo que en su vida cotidiana suele distanciarse de quienes le generan malestar, pero en el contexto del reality no puede evadir los conflictos ni los roces con otros participantes.

La participante confesó entre lágrimas que encuentra apoyo y protección en Alejandro Estrada, con quien comparte momentos de cercanía dentro de la casa - crédito cortesía RCN

Uno de los puntos más reveladores de la conversación fue la forma en que Yuli habló sobre su relación con Alejandro Estrada. La participante confesó que ya sentía atracción por él antes de ingresar al programa y que actualmente encuentra en Alejandro un apoyo fundamental. “Un momento donde me siento segura y protegida, cuando Alejo va, se acuesta en mi cama y me abraza”, señaló Ruiz, detallando cómo esos gestos le brindan consuelo en medio de la tensión que vive a diario.

Yuli también explicó que, aunque Alejandro ha tenido momentos de enojo o frustración, ella procura mantener la calma y ser un respaldo emocional para él.