Colombia

Adulto mayor irrumpe en dispensario de medicamentos en Sogamoso en medio de crisis por entregas de la Nueva EPS

Un adulto mayor ingresó por la fuerza a un punto de entrega de medicamentos en Sogamoso, en medio de las medidas adoptadas para controlar la atención a usuarios de la Nueva EPS

- crédito Nueva EPS
- crédito Nueva EPS

Un adulto mayor protagonizó un incidente en un punto de dispensación de medicamentos en Sogamoso, Boyacá, luego de ingresar por la fuerza para exigir atención cuando el establecimiento ya había cerrado, según información obtenida por Semana. El hecho quedó registrado en cámaras de seguridad y generó reacciones de las autoridades locales.

El episodio ocurrió en una sede de Discolmets, ubicada en la carrera 14 con calle 15 A, donde el usuario llegó alrededor de las 7:00 p. m. del jueves 26 de febrero para reclamar sus medicamentos. De acuerdo con el reporte oficial, el ingreso forzado provocó la caída de una funcionaria del lugar, quien sufrió un golpe en la cabeza y tuvo que ser trasladada en ambulancia a una clínica para recibir atención médica, citado por Semana.

Las autoridades locales rechazaron lo sucedido y recordaron que el municipio adoptó medidas especiales para organizar la entrega de medicamentos ante la alta demanda de usuarios de la Nueva EPS. La situación se presenta en medio de dificultades en el suministro y largas filas registradas en diferentes ciudades del país.

Más de 600.000 usuarios se
Más de 600.000 usuarios se han visto afectados por la crisis - crédito Suministrada a Infobae Colombia

Desde la Secretaría de Salud de Sogamoso se hizo un llamado a la ciudadanía para mantener la calma y respetar al personal que trabaja en los puntos de dispensación. La secretaria Lucy Esperanza Rodríguez señaló que se entiende la preocupación de los usuarios por la falta de medicamentos, pero insistió en que no se deben presentar agresiones contra quienes realizan la atención diaria.

Días antes del incidente, la Alcaldía había anunciado la implementación de una medida de “pico y cédula” para intentar mejorar la organización en la entrega de medicamentos. La estrategia busca distribuir el flujo de usuarios y evitar aglomeraciones en los puntos de atención.

Según la administración municipal, en los días pares se atiende a los ciudadanos cuyo documento termina en números pares, mientras que en los días impares se recibe a quienes tienen dígitos impares. Además, se estableció la entrega de 400 fichas diarias para controlar el número de personas atendidas.

- crédito Nueva EPS
- crédito Nueva EPS

El caso ocurrido en Sogamoso refleja las tensiones que se han generado en distintas regiones del país frente a las dificultades en la entrega de medicamentos.

Usuarios y familiares han manifestado preocupación por demoras, escasez y cambios en los procesos de dispensación que afectan a pacientes con tratamientos permanentes.

En los últimos días también se conocieron otros hechos relacionados con la crisis del sistema. Entre ellos, el caso de una mujer adulta que falleció mientras esperaba medicamentos para su hijo en un dispensario de Cúcuta y la muerte de un menor con hemofilia que, según reportes conocidos públicamente, no habría recibido oportunamente sus tratamientos.

- crédito Leonardo Duque
- crédito Leonardo Duque

Las autoridades de salud han reiterado que continúan evaluando medidas para mejorar la atención y garantizar el acceso a medicamentos, mientras los usuarios siguen enfrentando dificultades en varios puntos del país.

La Nueva EPS cambió al prestador que atendía a pacientes con hemofilia

Por medio de un comunicado, la Nueva EPS, actualmente intervenida por la Superintendencia Nacional de Salud, informó que se determinó el cambio del prestador Integral Solutions, que se vio envuelta en un escándalo por la muerte de un niño diagnosticado con hemofilia.

“NUEVA EPS realizó una revisión inmediata de la situación y activó las acciones necesarias para garantizar la continuidad de los tratamientos y servicios requeridos por todos los usuarios, priorizando su seguridad y la prestación oportuna de los servicios de salud”, detalló la empresa prestadora de salud en la comunicación oficial.

La asignación de nuevos prestadores para los pacientes con hemofilia se determinó según su ubicación geográfica - crédito Mauricio Dueñas Castañeda/EFE

En ese sentido, con el cambio de prestador establecido, 176 pacientes de la cohorte de hemofilia que eran atendidos por Integral Solutions ahora reciben la prestación de servicios en salud en otras instituciones, las cuales les fueron asignadas según su ubicación geográfica:

  1. La IPS Salud Vital asumirá la atención de los usuarios en Huila y Caquetá
  2. Integral IPS atenderá a los pacientes de Boyacá, Casanare, Cauca, Nariño, Putumayo, Santander y Tolima.
  3. La Unidad Hemato Oncológica Especializada IPS SAS brindará atención en salud en Arauca.
  4. Neurum, nuevo aliado de la Nueva EPS, se encargará de prestar servicios de salud en Medellín, Cali y Risaralda

