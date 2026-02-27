Colombia

Shakira y Beéle revelaron adelanto de su próxima colaboración: así sonará la canción

Los artistas barranquilleros presentaron un adelanto de su próximo sencillo, caracterizado por un ritmo bailable. Seguidores anticipan que la canción podría postularse como candidata para el tema oficial del próximo Mundial

El adelanto del tema, compartido en Instagram, destaca por su ritmo bailable y ha generado gran expectativa entre sus seguidores - crédito @beele / TikTok

Shakira y Beéle eligieron recientemente el Barrio Abajo de Barranquilla como escenario para la grabación de un videoclip que reunió a vecinos, comparsas y autoridades locales en pleno corazón de la ciudad.

La producción, realizada en el contexto de la temporada de Carnaval, incluyó la participación de agrupaciones emblemáticas como Rumbón Normalista, Son Kalimba y el Congo Grande, así como del Rey Momo 2026, Adolfo Maury.

El rodaje también abarcó locaciones como el Gran Malecón y el centro de eventos Puerta de Oro, integrando símbolos y personajes tradicionales del folclore barranquillero.

La presencia de los dos artistas generó gran expectativa en la ciudad y fue destacada por el alcalde Alejandro Char, quien visitó el set y resaltó el impacto cultural del proyecto. Sin embargo, no se conocían los detalles del proyecto.

Fue hasta la madrugada del 27 de febrero, los cantantes barranquilleros compartieron en sus cuentas de Instagram un video de poco más de 20 segundos que muestra un adelanto de su próxima colaboración. En el clip, grabado aparentemente en el estudio, ambos artistas aparecen interpretando un tema con un ritmo bailable que rápidamente captó la atención de sus seguidores.

La colaboración entre Shakira y Beéle comienza a tomar forma tras la publicación de un clip en el que ambos artistas presentan parte de su nueva canción, cuya grabación tuvo lugar en Barranquilla - crédito @beele @shakira/ Instagram

La publicación generó una oleada de comentarios y especulaciones en redes sociales, donde muchos usuarios señalaron que la canción podría ser candidata a convertirse en el tema oficial del próximo Mundial, aunque hasta ahora esa posibilidad solo responde a conjeturas de los fans.

Tanto Shakira como Beéle evitaron revelar detalles adicionales sobre el proyecto. Hasta el momento no se ha dado a conocer el nombre oficial ni la fecha de lanzamiento del sencillo. Sin embargo, en la descripción del video, Beéle escribió “anda!!”, lo que fue interpretado por varios seguidores como una pista sobre el posible título de la canción. La expectativa en torno a la colaboración sigue creciendo mientras ambos artistas mantienen en reserva la información sobre el estreno.

En el fragmento de la canción se alcanza a escuchar unos segundos de la letra que tendrá la canción: “Que fluya si me critican, que fluya, no me da ni pena, que fluya en la vida ajena”.

El joven cantante dejó ver queya estpa reunido con la artista para las grabaciones de un nuevo video musical - crédito @beele/IG

“Les presento la canción del MUNDIAL”, “To’ lo bonito queda… ❤️‍🔥”, “Y si me critican, que fluya 🌊”, “Que ganas de ir a Barranquilla y bailar lo nuevo de Shakira y Beele”, “Tiene un ritmo a sabor a caribe colombiano Bullerengue😍 buenísimo!!!!”, “BARRANQUILLA COMO TE AMO”, “Va a ser un hit 😍 que hermosa la letra ❤️”, dicen algunas de las reacciones de los seguidores en redes sociales.

Shakira y Beéle sellan su colaboración en Barranquilla con un tatuaje improvisado durante la grabación de su nuevo videoclip

Durante las jornadas de grabación de su nuevo videoclip en Barranquilla, Shakira y Beéle protagonizaron un momento que se volvió viral en redes sociales.

En medio de un receso del rodaje, ambos artistas compartieron un video en las historias de Instagram de Beéle donde se los ve dentro de uno de los vehículos utilizados como camerino. Allí, Shakira tomó un marcador y fue la encargada de dibujarle un tatuaje improvisado en el brazo derecho a su colega barranquillero.

“Aún no supero que @beele me haya hecho tatuarle el brazo a las 6 de la mañana con mi nombre!! Creo que encontré una segunda profesión”, escribió Shakira como reacción al post.

Aprovechando un descanso de las grabaciones del videoclip conjunto realizado en Barranquilla, la cantante sorprendió al someterse a la tarea - crédito @beele/Instagram

La cantante, con evidente complicidad, preguntó si el dibujo había quedado bien, a lo que Beéle respondió con tranquilidad: “Sí, sí, sí. Yo ahora lo tinto un poquitico”. La sonrisa de Shakira durante el instante delató la cercanía entre ambos.

La expectativa en torno al encuentro entre ambos artistas creció tras la difusión de videos en distintas locaciones emblemáticas de la ciudad, como el Barrio Abajo y el Malecón sobre el río Magdalena, donde se encuentra la escultura dedicada a Shakira. La Alcaldía de Barranquilla fue la primera en confirmar la visita y los rodajes, aunque hasta ahora no se han revelado detalles oficiales sobre la colaboración.

