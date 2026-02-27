Se reveló la primera foto en libertad del candidato al Senado Andrés Fernando Vásquez, que había desaparecido en el Cesar

Las autoridades mantienen abiertas varias líneas de investigación para esclarecer las razones del secuestro temporal del aspirante conservador en Pelaya, mientras familiares y funcionarios acompañan su traslado a Aguachica para ampliar su declaración - crédito Andrés Vásquez / Facebook / @PedroSanchezCol / X

La noche del jueves, el candidato al Senado por el Partido Conservador Andrés Fernando Vásquez recuperó la libertad tras ser retenido por personas armadas en Pelaya, Cesar.

Vásquez fue trasladado posteriormente a Aguachica, donde rendiría declaración para ayudar a esclarecer el caso. Hasta el momento, no se ha establecido si el móvil estuvo relacionado con su actividad política o con asuntos judiciales particulares, lo que mantiene la incertidumbre.

La fotografía divulgada por el ministro de defensa, Pedro Sánchez, en su cuenta oficial de X, muestra el instante del reencuentro familiar. En el centro de la imagen, Andrés Fernando Vásquez abraza de forma enérgica a su padre, un hombre de cabello canoso y camiseta de rayas azules y blancas. Ambos exhiben señales de alivio y agotamiento tras horas de incertidumbre.

Junto a ellos, un miembro de la Policía Nacional vestido con uniforme azul oscuro y detalles verde neón, observa la situación y brinda seguridad al candidato. El momento tiene lugar en una residencia modesta, iluminada por un destello de cámara.

Las investigaciones judiciales analizan si el episodio estuvo motivado por cuestiones políticas o personales, en un contexto de inseguridad marcado por la presencia de grupos armados ilegales en la región del Cesar - crédito @PedroSanchezCol / X

Los hechos ocurrieron el 26 de febrero, cuando Vásquez informó que fue interceptado por un hombre en motocicleta.

Según el informe policial, la víctima fue llevada a una residencia desconocida en el área urbana de Pelaya. El documento detalla: “De acuerdo a la información aportada por la víctima, señala que fue retenido por un sujeto a bordo de una motocicleta y llevado, al parecer, a una residencia desconocida en el área urbana de Pelaya”.

Las autoridades, junto a la familia del afectado, desplegaron protocolos de búsqueda durante varias horas hasta que Vásquez fue liberado.

Después de su aparición, Vásquez fue escoltado hasta Aguachica. Allí, las autoridades judiciales del Cesar buscan ampliar su denuncia para clarificar las circunstancias del hecho.

Los responsables de la retención no se identificaron como miembros de ninguna organización criminal de la zona. “Es importante indicar que los captores no se identificaron como miembros de alguna organización criminal con incidencia en la zona”, afirma el parte policial.

El caso de Andrés Vásquez se inserta en un entorno nacional marcado por amenazas y ataques, mientras la Misión de Observación Electoral señala el aumento de municipios en condición de peligro extremo durante la campaña - crédito Partido Conservador

Vásquez expresó a los uniformados su intención de trasladarse posteriormente a Bucaramanga, mientras la investigación continúa.

Versiones sobre el móvil de la retención

Existen dos versiones principales sobre el motivo de la retención de Vásquez. Una hipótesis, surgida de fuentes judiciales citadas por Semana, señala la existencia de un proceso judicial por temas de derechos de autor con una empresa reconocida en Colombia.

Sin embargo, no se descarta que el hecho esté vinculado a sus labores de política en el Cesar. Dado que los captores no afirmaron pertenecer a ninguna organización criminal, persiste la duda entre allegados y autoridades.

Hasta el momento, las investigaciones no han encontrado pruebas concluyentes para atribuir el caso a grupos armados organizados, aunque la línea de investigación sobre presiones políticas sigue abierta.

El secretario de Gobierno del Cesar, Eduardo Esquivel, anunció una recompensa de 50 millones de pesos por información que permita dar con el paradero del candidato conservador Andrés Vásquez - crédito @GobdelCesar/X

La Policía Nacional y las autoridades de investigación procederán a entrevistar formalmente a Vásquez en Aguachica, para determinar si hubo un móvil político o si intervienen intereses personales o económicos.

Contexto de seguridad y presencia de grupos armados en Cesar

Pelaya y su entorno registran una presencia de grupos armados ilegales mantenida desde hace años.

En la zona actúan el Ejército de Liberación Nacional (ELN), disidencias de las Farc y bandas criminales dedicadas al narcotráfico, que imponen sus propias reglas y sancionan los incumplimientos de manera extralegal.

La convivencia entre la población civil y estas estructuras ha implicado varios riesgos para figuras públicas y derechos políticos. El caso de Vásquez sucede en medio de una coyuntura de altos índices de intimidación y violencia en territorios bajo influencia de estos grupos. Esta dinámica figura como un elemento de fondo en la labor política dentro del Cesar.

Hasta la fecha, no se han encontrado vínculos directos entre la retención de Vásquez y alguna organización criminal, aunque el contexto regional ilustra la complejidad del escenario para quienes participan en la política local.