Se accidentó transporte militar en el Cauca mientras intentaban retener a un hombre con explosivos: un soldado resultó muerto

Accidente de camión del Ejército en vías del Cauca - crédito @tsmnoticias/X

En el corregimiento de Itaibe, municipio de Páez, Cauca, una operación militar desarrollada en la mañana movilizó a tropas del Batallón de Infantería Liviana N.º 26 Cacique Pigoanza, bajo la estructura de la Novena Brigada y la Quinta División del Ejército Nacional.

Las fuerzas, en coordinación con el Grupo de Caballería Liviana N.º 11, lograron la captura en flagrancia de un individuo al que se le halló material explosivo. Según informó el Ejército, este sujeto sería presuntamente integrante de un grupo armado organizado residual (GAO-r).

La intervención se vio alterada por la reacción de la comunidad local. Un grupo de personas se aglomeró y avanzó hacia los uniformados, buscando obstaculizar su labor, lo que llevó a la tropa a efectuar un repliegue táctico. La evacuación del capturado, junto con el personal militar, se realizó en vehículos, uno de ellos con blindaje.

Durante la retirada, la presión de la multitud obligó a maniobrar al automotor blindado. En ese momento, un tramo de la vía cedió, provocando un siniestro vial. Producto de este incidente, el subteniente César Alberto Sierra Mercado perdió la vida, cumpliendo funciones operativas y en defensa de la población civil.

El Ejército Nacional destacó que el oficial falleció mientras honraba su “juramento constitucional de proteger a la población civil y de trabajar incansablemente por neutralizar cualquier amenaza contra la seguridad y la estabilidad del territorio nacional”.

César Alberto Sierra Mercado, murió en cumplimiento del deber - crédito Ejército Nacional

En el mismo hecho, dos soldados resultaron heridos de manera leve. La institución señaló que ambos reciben atención médica adecuada.

El Ejército Nacional anunció que ha remitido el caso a las autoridades competentes para que se adelanten las investigaciones pertinentes, de acuerdo con los procedimientos legales.

Al referirse al fallecimiento del subteniente Sierra Mercado, el Comando expresó sus condolencias y solidaridad a los familiares, compañeros y amigos, reafirmando su “compromiso indeclinable de continuar trabajando con determinación por la seguridad, la tranquilidad y el bienestar de los habitantes del departamento y del sur del país”, en estricto cumplimiento de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario.

Ejército frustró atentado con cilindros bomba y repelió el ataque a un vehículo blindado

Las autoridades informaron sobre el hallazgo y neutralización de dos cilindros bomba en una vereda de Cauca, atribuidos a disidencias armadas, durante patrullajes para preservar la integridad de la población y el personal militar - crédito @Ejercito_Div3

Una operación militar en la vereda La Natala, ubicada en el municipio de Toribío, norte del departamento de Cauca, permitió al Ejército Nacional frustrar un atentado dirigido contra sus tropas el pasado 19 de febrero. Los uniformados, desplegados en la zona para labores de control territorial, localizaron y desactivaron dos cilindros bomba, una acción que neutralizó el riesgo inminente para la fuerza pública y la población civil.

Los artefactos explosivos, que según las primeras investigaciones habrían sido instalados por la Estructura Dagoberto Ramos de las disidencias de las Farc, fueron descubiertos durante el patrullaje del Batallón de Operaciones Terrestres N.º 12. En la zona persisten enfrentamientos entre grupos armados ilegales y el Estado, lo que mantiene en alerta máxima a las autoridades.

El Ejército Nacional frustró un atentado en la vereda La Natala, Toribío, Cauca, al desactivar dos cilindros bomba instalados por disidencias de las Farc - crédito Suministrado a Infobae Colombia

El Equipo de Explosivos y Demoliciones (Exde) fue el encargado de realizar la destrucción controlada de los cilindros. El Ejército Nacional comunicó a través de su canal oficial que “fueron neutralizados sin afectaciones a la fuerza pública ni a la comunidad”. Esta intervención evitó daños materiales y víctimas, en un contexto donde la utilización de explosivos improvisados continúa representando una amenaza recurrente tanto para los militares como para los habitantes de la región.

Tras la operación, las fuerzas estatales reforzaron los dispositivos de seguridad y persistieron en las actividades ofensivas para localizar a los responsables de la instalación de los artefactos. La presencia militar, según fuentes oficiales, se mantendrá firme “ante el riesgo de nuevos intentos de ataque”.

Las autoridades señalaron a la Estructura Dagoberto Ramos como la presunta responsable del intento de atentado, en línea con otras acciones violentas atribuidas a este grupo que opera en el norte del Cauca.