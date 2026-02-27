Petro planea convocar a una “gran marcha nacional” para respaldar su reforma a la salud: “Será la última de mi gobierno”

Petro solicitó que los equipos básicos de salud y la ciudadanía en todo el país se convirtieran en organizadores de la marcha hacia Bogotá y el Congreso´- crédito Presidencia de la República

El presidente Gustavo Petro participó el jueves 26 de febrero en el evento denominado “Gran Encuentro Nacional de Salud”, convocado por el Gobierno nacional bajo el lema “Defender la salud es defender a Colombia”. Según el Ministerio de Salud, el objetivo fue “resaltar la salud como un derecho fundamental y eje central del modelo de atención en el país”.

Durante su intervención, Petro solicitó al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, organizar una movilización nacional, prevista para marzo, en respaldo a la reforma al sistema de salud. El encuentro reunió a funcionarios del sector, equipos básicos de salud y representantes de comunidades, en medio del debate legislativo sobre la iniciativa gubernamental que se encuentra archivada.

El mandatario pidió que la convocatoria no se limitara a los asistentes al evento, sino que se extendiera a equipos básicos de salud de todo el país y a la ciudadanía que quisiera respaldar la propuesta. “Ministro, prepare usted una manifestación, ya no de los delegados que nos ac, noventa mil en total”, dijo Petro.

“Que cada persona integrante de los equipos básicos de salud se convierta en organizadora de la gran marcha nacional hacia Bogotá, hacia el Congreso, hacia el Estado de Colombia”, añadió.

“El pueblo colombiano tiene que cobrar y pedir cuentas de manera pacífica, decente, pero contundente”, enfatizó, en referencia a la discusión sobre la aprobación de la ley en el Legislativo.

Además, Petro se refirió a denuncias de presuntas irregularidades en la gestión de EPS intervenidas, anunciando un canal directo para recibir información de proveedores de servicios de salud.

“Se están robando la plata de las medicinas y por eso acaparan. Si los funcionarios públicos de las EPS cobran a los proveedores veinte o treinta por ciento sobre su precio, abra usted un correo en mi oficina para que lleguen las denuncias (...) Yo mismo anotaré las denuncias; si son mil, si son diez mil, pero aquí no se van a robar el dinero del pueblo”, precisó.

En paralelo, el ministro Jaramillo, que también asistió al evento, se refirió a la situación financiera de la Nueva EPS, entidad que actualmente cuenta con mayor cantidad de afiliados en Colombia, superando los 11.5 millones de usuarios, y que enfrenta deudas acumuladas por más de $21 billones, según reportes de la Contraloría General de la República a marzo de 2025.

Frente a este esceneario, el jefe de cartera aseguró que el Gobierno asumirá su saneamiento. “La nueva EPS ya es mayoritaria del Estado y vamos a sacar nuevos recursos, así sean nuevos préstamos, para pagar las deudas con los hospitales públicos. Asume el Gobierno esa responsabilidad para sanearlos y ayudarlos”, aseguró.

Aunque para Jaramillo, el modelo con enfoque preventivo del gobierno es “uno de los hechos más significativos” que aseguró se debe “sacar adelante”, el contexto actual de seguimiento permanente por parte de la Superintendencia Nacional de Salud a la Nueva EPS, intervenida desde abril de 2024, es el resultado de una crisis que, durante meses, ha sido insostenible.

Dicha situación ha generado controversia pública debido, no solo a las deudas con hospitales públicos, también a los reportes sobre las barreras de acceso a tratamientos para pacientes con enfermedades raras. Prueba de ello son los recientes casos de Kevin Arley Acosta, un niño de 7 años con hemofilia A severa que falleció en Bogotá luego de que la Nueva EPS no le suministrara oportunamente los medicamentos necesarios para prevenir hemorragias graves, y de Cecilia Quintero, una mujer de 70 años que murió en Cúcuta mientras esperaba la entrega de fármacos esenciales para su tratamiento y el de su hijo con discapacidad.