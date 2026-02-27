Katherine Miranda ‘estalló’ contra Petro por alardear de tener el apoyo del sector salud: “Llenar plazas no salva vidas”

Katherine Miranda se despachó contra el presidente Petro luego de que alardeara por tener la Plaza de Bolívar llena - crédito Andrea Puentes/Presidencia - Katherine Miranda/Facebook

El 26 de febrero de 2026, la plaza de Bolívar, en Bogotá, se llenó de funcionarios, trabajadores del sector salud y ciudadanos convocados por el Ministerio de Salud y Protección Social para el “Encuentro Institucional Nacional de Salud”. Este evento, que buscaba resaltar el modelo de atención primaria en salud, terminó siendo un punto de conflicto político.

Mientras el presidente Gustavo Petro y el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, destacaban los avances del Gobierno en materia de salud, la representante a la Cámara Katherine Miranda, del Partido Verde, no tardó en expresar su desacuerdo.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El presidente Petro, a través de sus redes sociales, compartió con entusiasmo lo que para él representaba un avance en el sistema de salud colombiano. En su cuenta de X, escribió: “Saben que es esto? Ocurre ahora mismo, y es la fuerza de la salud que hemos construido en toda Colombia. Son los equipos básicos de salud que recorren casa a casa todos los territorios del país, comenzando por las zonas más pobres (sic)”.

El presidente Petro defendió los avances en el sector salud y, sobre todo, aplaudió que la Plaza de Bolívar estuviera copada - crédito @petrogustavo/X

“Son los que lograron que la epidemia de la fiebre amarilla se detuviera y lograron que la tasa de mortalidad infantil fuese solo de un dígito por primera vez en la historia y los que lograron salvar 7.760 niños y niñas desde el último año de Duque. Hoy la salud del pueblo colombiano está mejor a pesar de la quiebra de las EPS y su intento de sabotaje de la reforma”, escribió el mandatario en un post, junto a una foto de la postal que dejó la jornada.

El presidente no vaciló en lanzar una crítica sobre la reforma a la salud que no logró avanzar en las discusiones del Congreso, al señalar que esta convocatoria era una muestra de lo que no pudo aprobarse en el ámbito legislativo.

Por lo que agregó a su mensaje en la red social: “Esto es lo que los congresistas de la comisión séptima bloquearon, pero que volvimos realidad. El sistema preventivo de salud pública está llevando la salud a toda Colombia”.

El 'Encuentro nacional de salud', convocado por el Ministerio de Salud, desató una nueva disputa política en Colombia - crédito @infopresidencia/X

No obstante, la publicación del presidente fue rápidamente rechazada por Katherine Miranda, que en el pasado apoyó su ascenso a la presidencia, pero que ahora se ha convertido en una de sus principales opositoras; la legisladora no tardó en acusar al mandatario de manipular el evento.

Por medio de un mensaje en la misma plataforma digital, la congresista acusó al Gobierno de utilizar prácticas de presión: “Si, se llama coacción!! Obligar y amenazar contratistas para llenar plazas públicas a punta de mentiras! Presidente, llenar plazas no salva vidas!”

Miranda hizo referencia a una circular interna del Ministerio de Salud —misma que compartió junto con su mensaje— que convocaba a todos los servidores públicos del sector a asistir al evento, y que sugería que su presencia debía ser coordinada con sus jefes inmediatos.

Katherine Miranda acusó al presidente de usar la coacción para que funcionarios del sector de la salud estuvieran en la Plaza de Bolívar - crédito @KatheMirandaP/X

Según la congresista, esto indicaba que los empleados no asistieron por voluntad propia, sino bajo presión de las autoridades gubernamentales.

De qué se trata el ‘Gran encuentro nacional de salud’ para fortalecer la atención primaria

El Ministerio de Salud señaló que tiene el objetivo de reafirmar su compromiso con la atención primaria en salud como eje central del modelo de atención en Colombia. El evento busca resaltar la importancia de una presencia institucional efectiva en los territorios, así como la articulación intersectorial para garantizar el derecho a la salud.

El Encuentro servirá como un espacio de reflexión y colaboración entre entidades nacionales y territoriales sobre la implementación de un modelo preventivo, predictivo y resolutivo, dirigido a contextos urbanos, rurales y étnicos. Además, se destacará el aporte de este modelo a la estabilidad territorial y a la garantía de los derechos fundamentales de los colombianos.

El Ministerio de Salud, que lidera Guillermo Alfonso Jaramillo, reafirmó su compromiso con la atención primaria - crédito @infopresidencia/X

A lo largo del evento, representantes del sector destacaron que el objetivo de fortalecer la atención primaria no se limita a aliviar la carga de las clínicas y urgencias, sino a transformar el enfoque del sistema.

La idea es pasar de un modelo reactivo ante las enfermedades a uno proactivo que prevenga su aparición. Además, la estrategia propone una mayor integración entre los sectores de salud, educación, vivienda y políticas sociales, con el fin de crear, según el Gobierno, “entornos de cuidado y paz”.