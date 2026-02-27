Colombia

Hallaron muerta a mujer reportada como desaparecida en Soledad, Atlántico: estaba envuelta en sábanas y tenía los pies atados

Los organismos encargados de las investigaciones analizan el caso y revisan las cámaras de seguridad de Atlántico para esclarecer lo sucedido

Guardar
El cadáver estaba envuelto en
El cadáver estaba envuelto en sábanas y en avanzado estado de descomposición en una zona boscosa del municipio - crédito Colprensa

El hallazgo del cuerpo sin vida de una mujer, que fue identificada como Gloria Esther Araujo Varela, en una zona enmontada de Soledad, Atlántico, generó preocupación entre los residentes del municipio por la brutalidad del crimen, que fue revelado por la forma en como fue encontrada la víctima.

De acuerdo con el reporte, la mujer tenía 36 años y era conocida por la comunidad como la Yoyi. Asimismo se dio a conocer que fue encontrada envuelta en sábanas y bolsas plásticas la tarde del miércoles 25 de febrero de 2026 en el barrio 12 de Octubre.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Investigadores encontraron un letrero junto al cadáver con un mensaje que decía: “Faltan 2×1, por robar”, que está siendo analizado como parte de la indagación para esclarecer el crimen, pues daría una pista de lo que pudo haberle pasado a la mujer, debido a que se habla de una venganza. Aunque esta es solo una hipótesis que está siendo verificada por los uniformados a cargo del proceso.

La Policía y el CTI
La Policía y el CTI de la Fiscalía centran la investigación en la identificación de los agresores - crédito Policía Nacional

El avanzado estado de descomposición en el que fue encontrado el cuerpo impidió a las autoridades establecer con precisión la causa de la muerte durante la inspección inicial, por lo que lo trasladaron lo antes posible a una sede del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, con el fin de realizar la respectiva inspección.

Sobre Araujo Varela se sabe que se dedicaba a la recolección de material reciclable y que había sido reportada como desaparecida desde el lunes 23 de febrero por sus familiares, que desconocían su paradero y esperaban localizarla con vida.

Ante la gravedad del caso, el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) realiza verificación de cámaras de seguridad, entrevistas y recolección de pruebas en la escena.

Y es que la ciudadana no solo fue encontrada envuelta en sábanas, pues versiones difundidas por medios locales como Zona Cero e Impacto News indican que la víctima tenía los pies atados con una cuerda, lo que forma parte de los elementos analizados por los peritos para identificar a los responsables.

Del mismo modo, se indicó que en el barrio 12 de Octubre, vecinos describen a la Yoyi como una trabajadora incansable y afirman que su muerte deja a una familia a la espera de esclarecimiento y justicia, por lo que están a la espera de los resultados de las investigaciones.

El cuerpo estaba acompañado por
El cuerpo estaba acompañado por un inquietante letrero - crédito Colprensa

Joven estudiante fue asesinada en Atlántico

El Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) Regional Atlántico solicitó respuestas urgentes a las autoridades tras el asesinato a bala de Luzdaris Maickell Guerrero Corro, de 18 años, hecho que ha generado gran consternación en la comunidad y se encuentra bajo investigación para determinar sus responsables y causas.

En un mensaje oficial, la entidad se expresó con firmeza: “Exigimos a las autoridades competentes actuar con celeridad para esclarecer los hechos, identificar a los responsables y garantizar que este lamentable suceso no quede en la impunidad. La violencia no puede arrebatar más vidas ni truncar los sueños de quienes ven en la educación una oportunidad para construir paz”.

Las autoridades piden esclarecer el
Las autoridades piden esclarecer el caso y judicializar a los agresores - crédito Sindicato del Sena (Sindesena)

La directora Jacqueline Rojas Solano transmitió el rechazo absoluto del Sena regional al crimen de la aprendiz, que pertenecía al programa Tecnólogo en Desarrollo de Medios Gráficos Visuales del Centro Industrial y de Aviación.

A la par, la institución reiteró su apoyo psicosocial y acompañamiento a la familia de la víctima a través del equipo humano de Bienestar al Aprendiz y envió las más sentidas condolencias a allegados, compañeros e instructores.

El comunicado recalcó que Sena Atlántico “recordará a Luzdaris como una joven talentosa y dedicada”, honrando así su memoria y el legado de esfuerzo en la entidad.

Temas Relacionados

Gloria Esther Araujo VarelaSoledadAtlánticoBarrio 12 de OctubreMujer asesinadaCuerpo en sábanasColombia-Noticias

Más Noticias

Video: un policía recibió violenta pedrada en medio de operativo en Soledad, Atlántico

La intervención institucional culminó con un funcionario institucional atacado por una piedra mientras atendía lo que parecía ser una riña

Video: un policía recibió violenta

Sicarios asesinaron a estudiante del Sena de 17 años en su propia casa en Barranquilla: la familia se pronunció

La joven había llegado a su domicilio desde sus clases y no había transcurrido ni media hora cuando hombres armados irrumpieron en la vivienda y abrieron fuego

Sicarios asesinaron a estudiante del

David Alonso está listo para iniciar la nueva temporada de Moto2: este es el calendario del colombiano en 2026

El piloto fue uno de los novatos más destacados de la categoría durante 2025, y espera ir por más en su segunda temporada con Aspar Team

David Alonso está listo para

Tolima sufrió, pero clasificó a tercera fase previa de la Copa Libertadores: superó a Deportivo Táchira en penales por 3-0

Pese a perder la vuelta por 1-0 en Ibagué, en el último minuto, logró el cupo porque los venezolanos no estuvieron bien en los cobros y Neto Volpi atajó un disparo

Tolima sufrió, pero clasificó a

Ofensiva militar contra el Clan del Golfo dejó un detenido, un muerto y la incautación de importante arsenal en Chocó

Los resultados incluyen la incautación de material bélico, la asistencia médica a un detenido por heridas y el retiro del cuerpo del fallecido. Las tropas mantienen vigilancia en áreas de influencia criminal

Ofensiva militar contra el Clan
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ofensiva militar contra el Clan

Ofensiva militar contra el Clan del Golfo dejó un detenido, un muerto y la incautación de importante arsenal en Chocó

Periodistas en Cauca fueron amenazados y agredidos tras informar a la ciudadanía sobre el voto consciente: La FLIP denunció los hechos

Golpe al Bloque Jorge Suárez Briceño en Guaviare: operación militar logró sometimiento e incautación de arsenal

Ofrecen recompensa por la ubicación del candidato Andrés Vázquez Vargas, que desapareció tras recibir una llamada en Cesar

En medio de la violencia en el parque Tayrona, Gobierno Petro crearía zona de concentración para las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra

ENTRETENIMIENTO

Aida Victoria Merlano se pronunció

Aida Victoria Merlano se pronunció luego de la separación de Deiby Ruiz y Katy Cardona y le extendió su apoyo a la caleña

Reykon reveló porqué se retiró de la escena musical por un tiempo: “Yo iba como un caballo desbocado”

Verónica Giraldo, hermana de Karol G, recibe atención médica tras episodios de crisis familiar, según programa de televisión

Jhonny Rivera desmintió que esperó a su esposa desde que la conoció cuando ella tenía 12 años: “Me da una rabiecita”

Se conoció ‘el último regalo’ que Yeison Jiménez le dejó a una población vulnerable en Manzanares

Deportes

David Alonso está listo para

David Alonso está listo para iniciar la nueva temporada de Moto2: este es el calendario del colombiano en 2026

Tolima sufrió, pero clasificó a tercera fase previa de la Copa Libertadores: superó a Deportivo Táchira en penales por 3-0

Falcao García está de regreso en Millonarios y podría ser novedad ante Atlético Nacional por la Copa Sudamericana

Este será el próximo rival del Deportes Tolima en la Copa Libertadores: eliminó a un equipo brasileño

Cuánto dinero ganó Deportes Tolima por avanzar de ronda en la Copa Libertadores: tiene una millonaria fortuna