Hallaron muerta a mujer reportada como desaparecida en Soledad, Atlántico: estaba envuelta en sábanas y tenía los pies atados

El cadáver estaba envuelto en sábanas y en avanzado estado de descomposición en una zona boscosa del municipio - crédito Colprensa

El hallazgo del cuerpo sin vida de una mujer, que fue identificada como Gloria Esther Araujo Varela, en una zona enmontada de Soledad, Atlántico, generó preocupación entre los residentes del municipio por la brutalidad del crimen, que fue revelado por la forma en como fue encontrada la víctima.

De acuerdo con el reporte, la mujer tenía 36 años y era conocida por la comunidad como la Yoyi. Asimismo se dio a conocer que fue encontrada envuelta en sábanas y bolsas plásticas la tarde del miércoles 25 de febrero de 2026 en el barrio 12 de Octubre.

Investigadores encontraron un letrero junto al cadáver con un mensaje que decía: “Faltan 2×1, por robar”, que está siendo analizado como parte de la indagación para esclarecer el crimen, pues daría una pista de lo que pudo haberle pasado a la mujer, debido a que se habla de una venganza. Aunque esta es solo una hipótesis que está siendo verificada por los uniformados a cargo del proceso.

La Policía y el CTI de la Fiscalía centran la investigación en la identificación de los agresores - crédito Policía Nacional

El avanzado estado de descomposición en el que fue encontrado el cuerpo impidió a las autoridades establecer con precisión la causa de la muerte durante la inspección inicial, por lo que lo trasladaron lo antes posible a una sede del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, con el fin de realizar la respectiva inspección.

Sobre Araujo Varela se sabe que se dedicaba a la recolección de material reciclable y que había sido reportada como desaparecida desde el lunes 23 de febrero por sus familiares, que desconocían su paradero y esperaban localizarla con vida.

Ante la gravedad del caso, el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) realiza verificación de cámaras de seguridad, entrevistas y recolección de pruebas en la escena.

Y es que la ciudadana no solo fue encontrada envuelta en sábanas, pues versiones difundidas por medios locales como Zona Cero e Impacto News indican que la víctima tenía los pies atados con una cuerda, lo que forma parte de los elementos analizados por los peritos para identificar a los responsables.

Del mismo modo, se indicó que en el barrio 12 de Octubre, vecinos describen a la Yoyi como una trabajadora incansable y afirman que su muerte deja a una familia a la espera de esclarecimiento y justicia, por lo que están a la espera de los resultados de las investigaciones.

El cuerpo estaba acompañado por un inquietante letrero - crédito Colprensa

Joven estudiante fue asesinada en Atlántico

El Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) Regional Atlántico solicitó respuestas urgentes a las autoridades tras el asesinato a bala de Luzdaris Maickell Guerrero Corro, de 18 años, hecho que ha generado gran consternación en la comunidad y se encuentra bajo investigación para determinar sus responsables y causas.

En un mensaje oficial, la entidad se expresó con firmeza: “Exigimos a las autoridades competentes actuar con celeridad para esclarecer los hechos, identificar a los responsables y garantizar que este lamentable suceso no quede en la impunidad. La violencia no puede arrebatar más vidas ni truncar los sueños de quienes ven en la educación una oportunidad para construir paz”.

Las autoridades piden esclarecer el caso y judicializar a los agresores - crédito Sindicato del Sena (Sindesena)

La directora Jacqueline Rojas Solano transmitió el rechazo absoluto del Sena regional al crimen de la aprendiz, que pertenecía al programa Tecnólogo en Desarrollo de Medios Gráficos Visuales del Centro Industrial y de Aviación.

A la par, la institución reiteró su apoyo psicosocial y acompañamiento a la familia de la víctima a través del equipo humano de Bienestar al Aprendiz y envió las más sentidas condolencias a allegados, compañeros e instructores.

El comunicado recalcó que Sena Atlántico “recordará a Luzdaris como una joven talentosa y dedicada”, honrando así su memoria y el legado de esfuerzo en la entidad.