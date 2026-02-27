El presidente Gustavo Petro saldrá del país un día antes de las elecciones al Congreso: asistirá al funeral de Jesse Jackson en Estados Unidos

La presencia del mandatario colombiano responde a una invitación especial para rendir homenaje al líder afroamericano, cuya trayectoria en la defensa de los derechos civiles ha sido reconocida internacionalmente, poco antes de los comicios legislativos - crédito Ovidio González/Presidencia

El presidente colombiano Gustavo Petro viajará a Estados Unidos el 7 de marzo para asistir al funeral en Chicago del reverendo Jesse Jackson, reconocido activista por los derechos civiles.

El desplazamiento ocurrirá apenas un día antes de las elecciones legislativas programadas en Colombia, destacando la relevancia simbólica e internacional del evento.

La visita de Petro responde a la invitación para participar en las exequias de Jesse Jackson, figura emblemática de la lucha por los derechos civiles en Estados Unidos y dos veces candidato a la presidencia, según sus declaraciones en X, antes Twitter

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Ambas fuentes señalan que la ceremonia central se realizará en Chicago, donde la familia Jackson y la organización Rainbow PUSH Coalition prepararon actividades públicas y homenajes en memoria del líder afroamericano.

El jefe de Estado colombiano viajará a Chicago para acompañar a la familia Jackson y representantes de la sociedad civil en un homenaje internacional, lo que genera reacciones sobre su presencia en la coyuntura electoral en Colombia - crédito captura de pantalla Gustavo Petro / X

En su cuenta de X, Petro anticipó: “Iré a Chicago este 7 de marzo al funeral del reverendo Jessie (sic) Jackson, excandidato presidencial, gran luchador por los derechos civiles de los afroamericanos”,

frase citada por ambos medios. El mandatario expresó además su pésame al congresista Jonathan Jackson, hijo del reverendo, y a la familia del fallecido.

El vínculo entre Petro y Jackson ha sido resaltado públicamente. El presidente de Colombia lo definió como “amigo de Colombia, ser humano extraordinario y símbolo de la lucha por la igualdad y la justicia”, según El Tiempo.

Por su parte, Blu Radio subraya la cercanía de Petro con Gregory Meeks, congresista demócrata de Nueva York y aliado de Jackson. Meeks conoció a Petro a través del excanciller Luis Gilberto Murillo hace más de diez años, fortaleciendo los lazos políticos entre ambos países, de acuerdo con el mandatario.

Petro también destacó la labor del embajador de Colombia en Estados Unidos, Daniel García-Peña, en el apoyo a las comunidades étnicas y en el fortalecimiento de las relaciones con integrantes del Congreso estadounidense.

El reverendo Jesse Jackson, influyente figura del movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos, es honrado por su incansable trabajo por la igualdad y la justicia social - crédito Reuters

Permiso especial y logística del viaje de Petro a Estados Unidos

La relevancia del viaje de Petro radica también en las condiciones migratorias bajo las que se llevará a cabo. El presidente cuenta con un visado temporal obtenido durante una visita oficial previa a la Casa Blanca, cuya vigencia se extiende hasta abril.

Blu Radio añade que las autoridades estadounidenses habían retirado el visado regular de Petro y solo le concedieron recientemente un permiso especial de cinco días, válido en su última estadía en febrero. Uno de los puntos de atención ahora es el tipo de autorización migratoria que le permitirá su ingreso a Estados Unidos y su presencia en el funeral, como recogen ambas fuentes.

Las honras fúnebres de Jackson comenzaron en Chicago y se extenderán a Carolina del Sur y Washington antes del acto central en Illinois. Esto refuerza el carácter multinivel y colaborativo del homenaje. La participación de Petro en el evento evidencia el papel de Colombia en los espacios internacionales vinculados con la defensa de los derechos civiles.

La coincidencia de la ausencia de Petro con las elecciones legislativas del 8 de marzo ha generado análisis en el entorno político colombiano. El viaje le impedirá participar presencialmente en las consultas interpartidistas paralelas a los comicios, punto de particular interés dada la coyuntura nacional.

El jefe de Estado colombiano comparte públicamente su intención de honrar a un activista histórico en Estados Unidos. Política internacional y gestos simbólicos adquieren nuevas dimensiones para la figura presidencial - crédito Andrea Puentes/Presidencia de la República

En X, Petro aclaró: “Yo no voy a votar por la consulta presidencial, voy a votar por la conformación del nuevo Senado y Cámara”, definiendo así su posición y las limitaciones el día de la elección.

Ambos medios precisan que la ausencia del mandatario podría afectar la percepción pública y la estrategia de los partidos políticos, en un contexto marcado por denuncias y rumores relacionados con presiones electorales a medida que se aproxima la conformación del nuevo Congreso.