Desempleo en Colombia bajó con relación a enero del 2025: hay 186 mil personas menos buscando trabajo

El desempleo en Colombia comenzó el 2026 con una noticia que trae algo de alivio para miles de familias: la tasa de desocupación se ubicó en 10,9% durante enero, lo que significa que bajó frente al mismo mes del año pasado, cuando estaba en 11,6%. En términos simples, menos personas estuvieron buscando trabajo sin encontrarlo.

Detrás de ese porcentaje hay una realidad concreta. Según el informe del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), en el país hubo 186 mil personas menos desempleadas que hace un año. Esto refleja que, aunque el mercado laboral sigue enfrentando desafíos, sí se han abierto nuevas oportunidades para quienes estaban sin ingresos.

Esta mejora es especialmente significativa porque enero suele ser un mes difícil para el empleo. Después de la temporada de fin de año, muchas empresas reducen contrataciones temporales, lo que normalmente empuja el desempleo hacia arriba. Sin embargo, esta vez la cifra logró bajar.

En las principales ciudades también hubo una reducción. En el grupo de las 13 áreas metropolitanas más importantes, que incluye a ciudades como Bogotá, Medellín y Cali, la tasa de desempleo fue de 10,6%, menor al 11,1% registrado un año atrás. Esto muestra que la recuperación no solo se está dando en zonas pequeñas, sino también en los principales centros urbanos del país.

Otro dato que impacta directamente a las familias es el aumento de personas con empleo. En total, hubo 324 mil ocupados más que en enero de 2025. Es decir, más colombianos lograron conseguir trabajo y generar ingresos.

Gran parte de estos nuevos puestos se crearon en sectores como la administración pública, la educación y los servicios de salud. Solo estas actividades sumaron 172 mil empleos nuevos. También crecieron áreas como los servicios profesionales y la industria manufacturera.

Sin embargo, no todo el panorama es positivo. Algunos sectores clave para el empleo popular, como el comercio y los restaurantes, registraron caídas importantes. El comercio perdió 149 mil puestos de trabajo, mientras que el sector de alojamiento y comida perdió otros 109 mil. Esto afecta especialmente a trabajadores informales, vendedores y empleados de pequeños negocios.

La situación también es distinta según la ciudad. Durante el trimestre reciente, Quibdó tuvo la tasa de desempleo más alta, con 24,6%. Le siguieron Cartagena con 14,6% y Riohacha con 13,6%. En contraste, ciudades como Manizales y Villavicencio mostraron cifras más bajas, lo que indica mejores condiciones laborales en esos territorios.

Otro punto importante es el empleo juvenil. Aunque sigue siendo alto, el desempleo entre los jóvenes también mostró una leve mejoría y se ubicó en 15,3%. Esto significa que aún hay muchos jóvenes enfrentando dificultades para conseguir su primer empleo o una oportunidad estable.

Además, el informe reveló un fenómeno que refleja cambios en la realidad laboral: aumentó el número de personas que no están trabajando ni buscando empleo. Este grupo creció en 410 mil personas. En muchos casos, se trata de personas que dejaron de buscar trabajo por desánimo, responsabilidades familiares o falta de oportunidades.

La informalidad, uno de los principales retos del país, también mostró una leve mejoría. Más de la mitad de los trabajadores siguen en condiciones informales, pero la proporción bajó ligeramente. Esto es importante porque el empleo informal suele ser más inestable y con menos protección.

En la vida diaria, estas cifras se traducen en algo muy concreto: más hogares con ingresos, pero también millones de personas que siguen enfrentando incertidumbre laboral. La reducción del desempleo es una señal positiva, pero aún no es suficiente para hablar de una recuperación completa.

En conjunto, las cifras muestran una mejora frente al año anterior, impulsada principalmente por el crecimiento del empleo en sectores institucionales y de servicios. Sin embargo, la pérdida de puestos en actividades como el comercio y los servicios de comida evidencia que la recuperación no es uniforme.