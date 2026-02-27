Colombia

Desempleo en Colombia bajó con relación a enero del 2025: hay 186 mil personas menos buscando trabajo

La cifra representa una mejora frente a enero de 2025, pero todavía refleja las dificultades de miles de hogares. Sectores como salud, educación y servicios impulsaron el empleo, mientras el comercio y los restaurantes perdieron puestos de trabajo

Guardar
Para el mes de diciembre
Para el mes de diciembre de 2025, la tasa de desocupación del total nacional fue 8,0%, lo que representó una disminución de 1,1 puntos porcentuales respecto al mismo mes de 2024 (9,1%)- crédito Colprensa

El desempleo en Colombia comenzó el 2026 con una noticia que trae algo de alivio para miles de familias: la tasa de desocupación se ubicó en 10,9% durante enero, lo que significa que bajó frente al mismo mes del año pasado, cuando estaba en 11,6%. En términos simples, menos personas estuvieron buscando trabajo sin encontrarlo.

Detrás de ese porcentaje hay una realidad concreta. Según el informe del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), en el país hubo 186 mil personas menos desempleadas que hace un año. Esto refleja que, aunque el mercado laboral sigue enfrentando desafíos, sí se han abierto nuevas oportunidades para quienes estaban sin ingresos.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Esta mejora es especialmente significativa porque enero suele ser un mes difícil para el empleo. Después de la temporada de fin de año, muchas empresas reducen contrataciones temporales, lo que normalmente empuja el desempleo hacia arriba. Sin embargo, esta vez la cifra logró bajar.

En las principales ciudades también hubo una reducción. En el grupo de las 13 áreas metropolitanas más importantes, que incluye a ciudades como Bogotá, Medellín y Cali, la tasa de desempleo fue de 10,6%, menor al 11,1% registrado un año atrás. Esto muestra que la recuperación no solo se está dando en zonas pequeñas, sino también en los principales centros urbanos del país.

Sectores como la salud, la
Sectores como la salud, la educación y el sector público impulsaron la creación de nuevos puestos de trabajo en el país- crédito Colprensa/Camila Díaz

Otro dato que impacta directamente a las familias es el aumento de personas con empleo. En total, hubo 324 mil ocupados más que en enero de 2025. Es decir, más colombianos lograron conseguir trabajo y generar ingresos.

Gran parte de estos nuevos puestos se crearon en sectores como la administración pública, la educación y los servicios de salud. Solo estas actividades sumaron 172 mil empleos nuevos. También crecieron áreas como los servicios profesionales y la industria manufacturera.

Sin embargo, no todo el panorama es positivo. Algunos sectores clave para el empleo popular, como el comercio y los restaurantes, registraron caídas importantes. El comercio perdió 149 mil puestos de trabajo, mientras que el sector de alojamiento y comida perdió otros 109 mil. Esto afecta especialmente a trabajadores informales, vendedores y empleados de pequeños negocios.

La situación también es distinta según la ciudad. Durante el trimestre reciente, Quibdó tuvo la tasa de desempleo más alta, con 24,6%. Le siguieron Cartagena con 14,6% y Riohacha con 13,6%. En contraste, ciudades como Manizales y Villavicencio mostraron cifras más bajas, lo que indica mejores condiciones laborales en esos territorios.

Aunque el desempleo bajó frente
Aunque el desempleo bajó frente al año pasado, millones de personas en Colombia aún siguen buscando una oportunidad laboral- crédito Dane

Otro punto importante es el empleo juvenil. Aunque sigue siendo alto, el desempleo entre los jóvenes también mostró una leve mejoría y se ubicó en 15,3%. Esto significa que aún hay muchos jóvenes enfrentando dificultades para conseguir su primer empleo o una oportunidad estable.

Además, el informe reveló un fenómeno que refleja cambios en la realidad laboral: aumentó el número de personas que no están trabajando ni buscando empleo. Este grupo creció en 410 mil personas. En muchos casos, se trata de personas que dejaron de buscar trabajo por desánimo, responsabilidades familiares o falta de oportunidades.

La informalidad, uno de los principales retos del país, también mostró una leve mejoría. Más de la mitad de los trabajadores siguen en condiciones informales, pero la proporción bajó ligeramente. Esto es importante porque el empleo informal suele ser más inestable y con menos protección.

El comercio y los restaurantes
El comercio y los restaurantes fueron algunos de los sectores más afectados, con miles de empleos menos en enero de 2026- crédito Dane

En la vida diaria, estas cifras se traducen en algo muy concreto: más hogares con ingresos, pero también millones de personas que siguen enfrentando incertidumbre laboral. La reducción del desempleo es una señal positiva, pero aún no es suficiente para hablar de una recuperación completa.

En conjunto, las cifras muestran una mejora frente al año anterior, impulsada principalmente por el crecimiento del empleo en sectores institucionales y de servicios. Sin embargo, la pérdida de puestos en actividades como el comercio y los servicios de comida evidencia que la recuperación no es uniforme.

Temas Relacionados

DesempleoDaneTasa de desocupaciónEconomía-ColombiaColombia-Noticias

Más Noticias

Juliana Guerrero no asistió a audiencia por presunta falsificación de títulos: hay nueva fecha en el proceso

La diligencia judicial, que involucra también a un exdirectivo universitario, fue reprogramada por el juzgado de Paloquemao mientras la Fiscalía avanza en la imputación

Juliana Guerrero no asistió a

“Mi esposo tiene prohibido ir a Colombia”: creadora de contenido que desató debate en redes por su contundente confesión

Entre risas y mucha sinceridad, la mujer confesó la regla inquebrantable de su relación amorosa, generando opiniones encontradas sobre celos, límites y estereotipos en las parejas modernas

“Mi esposo tiene prohibido ir

Importante empresario colombiano fue condenado a 30 años de prisión por doble homicidio: era habitual de los círculos sociales

La orden fue dictada el 27 de febrero de 2026 y, además de la condena, el Tribunal libró orden de captura y excluyó al acusado del beneficio de detención domiciliaria

Importante empresario colombiano fue condenado

Gobierno Petro publicó resolución sobre integrantes de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano con orden de extradicción: estos serían los beneficios

La norma contempla la creación de una Zona de Ubicación Temporal para facilitar a los guerrilleros su transición hacia la vida civil

Gobierno Petro publicó resolución sobre

Decretos de emergencia del Gobierno Petro podrían dar lugar a corrupción, aseguró Transparencia por Colombia

La organización advirtió que las medidas adoptadas por el Gobierno para enfrentar la emergencia invernal, mediante los decretos 0174 y 0175, podrían facilitar sobrecostos y desvío de recursos en pleno calendario electoral

Decretos de emergencia del Gobierno
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Por cifras de homicidios en

Por cifras de homicidios en Colombia durante 2025, María Fernanda Cabal arremetió contra el “‘gobierno de la vida’” de Petro: “Masacres y secuestros todos los días”

Ofensiva militar contra el Clan del Golfo dejó un detenido, un muerto y la incautación de importante arsenal en Chocó

Periodistas en Cauca fueron amenazados y agredidos tras informar a la ciudadanía sobre el voto consciente: La FLIP denunció los hechos

Golpe al Bloque Jorge Suárez Briceño en Guaviare: operación militar logró sometimiento e incautación de arsenal

Ofrecen recompensa por la ubicación del candidato Andrés Vázquez Vargas, que desapareció tras recibir una llamada en Cesar

ENTRETENIMIENTO

Alexa Torrex acusó a Lady

Alexa Torrex acusó a Lady Noriega de agredirla físicamente en ‘La casa de los famosos’: video revelaría la verdad

Así grabó Río, el hijo de J Balvin, la introducción de la nueva canción del artista con Ryan Castro

Jhonny Rivera y Jenny López hablaron de sus planes de ser padres a pocos días de su boda: “Hay que disfrutar un poquito”

Nicolás Arrieta reveló cómo le ha ido en el período que lleva sin consumir droga: “Estaba vuelto nada”

Shakira y Beéle revelaron adelanto de su próxima colaboración: así sonará la canción

Deportes

Jorge Luis Pinto lanzó duro

Jorge Luis Pinto lanzó duro comentario contra James Rodríguez: “No es la maravilla del mundo del fútbol”

Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay tras la goleada de Millonarios al Deportivo Pereira: el azul dio un salto importante

Bayern Múnich de Luis Díaz y el Sporting Lisboa de Luis Suárez ya conocen a sus rivales en los octavos de final de la Champions League: estos son los cruces

David Alonso está listo para iniciar la nueva temporada de Moto2: este es el calendario del colombiano en 2026

Tolima sufrió, pero clasificó a tercera fase previa de la Copa Libertadores: superó a Deportivo Táchira en penales por 3-0