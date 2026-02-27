Alcaldía de Cali advierte intento de fraude electoral: ofrecen bajar el Sisbén a cambio de votos

- suministrado a Infobae

En medio del ambiente previo a las elecciones legislativas del próximo 8 de marzo, la Alcaldía de Santiago de Cali lanzó una alerta pública tras conocer denuncias ciudadanas sobre presuntos intentos de fraude electoral relacionados con el sistema del Sisbén, según información recopilada por la Revista Semana.

Según informó la administración distrital, algunas personas estarían ofreciendo modificar la clasificación socioeconómica de ciudadanos a cambio de respaldo político o compromisos electorales.

La advertencia se dio luego de que el Departamento Administrativo de Planeación recibiera reportes sobre supuestas ofertas para “bajar” la categoría del Sisbén, una situación que encendió las alarmas en las autoridades locales. Desde la administración se insistió en que ningún trámite del sistema está ligado a campañas políticas ni puede ser utilizado como mecanismo para obtener votos.

El Distrito explicó que la clasificación del Sisbén responde exclusivamente a criterios técnicos establecidos a nivel nacional y que no puede ser modificada por funcionarios públicos, intermediarios ni particulares. La Alcaldía recordó que cualquier ofrecimiento de este tipo es falso y constituye un intento de engaño que puede derivar en investigaciones por posibles delitos electorales.

José Valencia, coordinador de Puntos de Atención Sisbén en Cali, indicó que en los últimos días varios ciudadanos han reportado este tipo de propuestas irregulares. Según explicó, algunas personas aseguran poder cambiar la categoría del sistema a cambio de apoyo político, algo que, reiteró, no tiene ningún sustento técnico ni legal dentro del funcionamiento oficial del programa.

El funcionario subrayó que la categoría asignada a cada hogar es el resultado de un proceso técnico independiente que depende del Departamento Nacional de Planeación (DNP). Este proceso se basa en la información recolectada durante encuestas en los hogares y en el cruce de datos con registros administrativos oficiales, lo que impide que exista manipulación por intereses particulares o electorales.

Por su parte, Vanessa López, subdirectora de Desarrollo Integral del Departamento Administrativo de Planeación, fue enfática al señalar que ninguna persona tiene la facultad de reclasificar a los ciudadanos dentro del sistema. Según indicó, los ofrecimientos que circulan carecen de validez y buscan aprovechar el desconocimiento de la población en plena temporada electoral.

La administración distrital insistió en que la ciudadanía debe desconfiar de cualquier persona que prometa cambios en el Sisbén a cambio de votos o favores políticos. Además, hizo un llamado a no entregar documentos personales ni información sensible a terceros que aseguren poder gestionar modificaciones fuera de los canales oficiales establecidos.

Frente a las dudas que puedan tener los ciudadanos sobre su clasificación, las autoridades recordaron que existe un único mecanismo formal para solicitar una revisión. Las personas que no estén de acuerdo con su categoría pueden pedir una nueva encuesta siempre que hayan transcurrido al menos seis meses desde la última aplicación.

Valencia explicó que esa solicitud será evaluada nuevamente por el Departamento Nacional de Planeación bajo los mismos criterios técnicos definidos para todo el país. De esta manera, el proceso busca garantizar transparencia y evitar que factores externos influyan en la clasificación socioeconómica de los hogares.

La Alcaldía de Cali también informó que las solicitudes relacionadas con el Sisbén pueden realizarse a través de canales oficiales habilitados para la ciudadanía. Entre ellos se encuentran la sede principal ubicada en la Avenida Roosevelt y otros puntos de atención distribuidos en la ciudad, además de líneas de contacto autorizadas mediante WhatsApp para orientación y trámites.

El llamado de las autoridades ocurre a pocos días de la jornada electoral, un periodo en el que suelen aumentar los controles para prevenir prácticas fraudulentas y proteger la transparencia del proceso democrático. En ese sentido, el Distrito reiteró que cualquier intento de condicionar beneficios sociales a decisiones políticas debe ser denunciado ante las autoridades competentes.

Finalmente, la administración distrital pidió a la ciudadanía mantenerse informada a través de fuentes oficiales y no dejarse engañar por promesas que involucren cambios en el Sisbén o en otros programas sociales a cambio de votos. La Alcaldía insistió en que la clasificación socioeconómica es un proceso técnico independiente y que la mejor herramienta para evitar fraudes es la denuncia oportuna y la verificación de la información.