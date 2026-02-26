Colombia

Un desfile planetario dejará un atardecer inolvidable en Colombia: estas son las recomendaciones para disfrutarlo

El fenómeno astronómico permitirá a los observadores en el país contemplar una concentración poco habitual de cuerpos celestes

Guardar
El evento astronómico fascinante muestra
El evento astronómico fascinante muestra cómo varios planetas se alinean en el cielo nocturno - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El 28 de febrero de 2026 se presentará una alineación planetaria poco frecuente que permitirá observar seis planetas en forma simultanea durante el atardecer en Colombia, en lo que la comunidad astronómica denomina un “desfile planetario”.

Este fenómeno será relevante porque, dadas las condiciones óptimas de observación de la tarde y la posición geográfica del país, los aficionados podrán contemplar, sin instrumentos sofisticados, la mayor concentración de cuerpos celestes de los últimos años, siempre que el clima y la contaminación lumínica lo permitan.

El evento reunirá a Mercurio, Venus, Saturno, Júpiter, Urano y Neptuno en una franja del cielo occidental. De estos, cuatro planetas podrán distinguirse a simple vista, mientras que los otros dos requerirán binoculares o telescopios.

Según los especialistas citados por la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (Nasa, por sus siglas en inglés), la observación óptima para la alineación de planetas del 28 de febrero de 2026 en Colombia será entre las 6:30 p. m. y las 7:30 p. m., es decir, una hora después de la puesta del sol.

Este intervalo será favorable porque los planetas estarán próximos entre sí en la bóveda celeste, y su visibilidad se extenderá durante algunos días, entre finales de febrero y comienzos de marzo. No obstante, el 28 de febrero destaca como la noche con mayor concentración para buena parte de América del Sur.

Aunque no es necesario el
Aunque no es necesario el uso de equipos especializados, si los tiene puede ver aún mejor el fenómeno - crédito Petar Petrov / AP Foto

Dónde y cómo ver el desfile planetario

La alineación será visible desde numerosos países del mundo, pero la ubicación ecuatorial de Colombia ofrecerá una ventana privilegiada para aquellos que deseen presenciar el fenómeno. Además, como la alineación de los planetas ocurrirá durante la caída de la tarde, así que hay una ventaja notable respecto a otros eventos similares, que suelen ocurrir en la madrugada, por lo tanto, en esta ocasión se tendrá una mayor cantidad de espectadores.

Durante la alineación, Mercurio, Venus, Júpiter y Saturno podrán verse sin ayuda de equipos especializados, mientras que Urano y Neptuno solo serán visibles con instrumentos ópticos, como binoculares o telescopios, por lo que si quiere disfrutarlos completamente estas herramientas son necesarias.

Uno de los retos señalados por los expertos es la alta luminosidad de la Luna, que esa noche tendrá un 90% de su superficie iluminada cerca de Júpiter, lo que incrementará el brillo ambiental y podría dificultar la identificación de los planetas menos brillantes.

La distribución de los planetas seguirá la eclíptica, de oeste a este. Por la orientación y corta duración del fenómeno, se espera que Mercurio y Venus sean los primeros en desaparecer del horizonte. Por este motivo, los astrónomos recomiendan comenzar la observación tan pronto como oscurezca para asegurar la identificación de los seis cuerpos antes de que se oculten.

El brillo de la Luna
El brillo de la Luna del 28 de febrero podría opacar un poco la vista de algunos planetas - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Próximas fechas para observar alineaciones de planetas

Aunque el evento del 28 de febrero de 2026 es inusual por la cantidad de planetas visibles, la comunidad astronómica identifica otras oportunidades en los próximos años y existen dos fechas relevantes:

  • Al final de octubre de 2028, será posible observar la alineación de 5 planetas antes del amanecer.
  • Más adelante, hacia finales de febrero de 2034, otros 5 planetas estarán visibles tras el atardecer. En ese caso, Venus y Mercurio serán difíciles de distinguir debido a su cercanía al sol y bajo brillo en esas fechas.
Una impresionante vista de seis
Una impresionante vista de seis planetas alineados en el cielo nocturno se verá en Colombia - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La Nasa recalca que, aunque las alineaciones de varios planetas no son exclusivas, la oportunidad de apreciarlas sin equipos profesionales y bajo un cielo adecuado convierte estos eventos en un atractivo para el público general.

Cabe mencionar que la observación directa depende de un cielo despejado. Cuando hay nubosidad o alta contaminación lumínica, el fenómeno es imperceptible. Así que los expertos recomiendan buscar lugares alejados de luces urbanas y asegurar una visión libre hacia el occidente para maximizar la experiencia.

