Secretaría de Seguridad de Bogotá alertó por publicaciones sobre menores en redes sociales: la huella queda por años

En Bogotá, autoridades advirtieron que la información compartida en redes sociales puede exponer a menores a riesgos sin que las familias lo perciban- crédito VisualesIA

Lo que muchas familias ven como una forma natural de compartir momentos importantes a través de redes sociales, también puede abrir una ventana a la vida privada de los menores sin que exista plena conciencia de las consecuencias.

Las autoridades en Bogotá han encendido las alarmas frente a este fenómeno, que crece a medida que aumenta el uso de plataformas digitales. La preocupación no surge de un hecho aislado, sino de la constatación de que los datos dispersos en internet permiten reconstruir rutinas, identificar lugares frecuentados e incluso conocer aspectos emocionales o físicos de niños y adolescentes.

Desde la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia explicaron que la información publicada por familiares puede ser utilizada por terceros para generar cercanía de manera artificial. Al conocer nombres, intereses o actividades, una persona ajena puede aparentar familiaridad y reducir las barreras de desconfianza que normalmente existirían.

Este riesgo no siempre es evidente. Una fotografía frente a una institución educativa puede revelar el colegio al que asiste el menor. Una publicación sobre una competencia deportiva puede mostrar horarios y ubicaciones recurrentes. Incluso detalles como celebraciones familiares o viajes aportan pistas que, en conjunto, permiten establecer patrones de comportamiento.

Expertos recomiendan evitar compartir información como el colegio, la ubicación o actividades frecuentes de los menores en plataformas digitales- crédito VisualesIA

El secretario de Seguridad, César Restrepo, subrayó que la prevención comienza en el entorno familiar, pero hoy también se extiende al ámbito digital. Según explicó, cada dato difundido contribuye a construir una huella que puede permanecer disponible durante años y ser consultada por personas desconocidas. Por esa razón, insistió en que es fundamental adoptar una actitud más reflexiva antes de divulgar contenidos relacionados con menores

“Pensar antes de compartir y proteger la información personal de los menores es el primer paso para garantizar la seguridad”, señaló el secretario de Seguridad, César Restrepo.

La entidad ha identificado que muchos adultos no revisan quiénes pueden ver sus publicaciones ni dimensionan el alcance de lo que comparten. En perfiles abiertos, cualquier usuario puede acceder a imágenes y comentarios sin restricciones. Incluso en cuentas privadas, existe la posibilidad de que el contenido sea reenviado o capturado.

Como parte de las acciones preventivas, las autoridades recomiendan limitar la exposición de datos que permitan identificar directamente a los menores. Entre estos se encuentran nombres completos, ubicaciones en tiempo real, instituciones educativas o actividades regulares. También sugieren evitar mostrar elementos que faciliten reconocer lugares específicos, como fachadas o uniformes.

Fotografías, rutinas y detalles personales publicados en internet pueden ser utilizados por desconocidos para identificar y acercarse a menores de edad- crédito VisualesIA

Otro aspecto clave es fortalecer la educación digital dentro del hogar. Los expertos consideran que los menores deben aprender desde temprana edad a comprender el valor de su información personal. Esto implica enseñarles a no compartir datos sensibles y a informar a un adulto si un desconocido intenta establecer contacto a través de medios digitales o presenciales utilizando información privada.

La iniciativa institucional #EnModoPúblico busca precisamente sensibilizar a la población sobre el alcance de sus acciones en internet. La campaña propone un ejercicio sencillo: imaginar que cualquier contenido publicado puede ser visto por alguien desconocido. Este enfoque pretende ayudar a las personas a evaluar mejor qué deciden compartir.

Las autoridades enfatizan que las redes sociales no representan un peligro en sí mismas, pero sí requieren un uso responsable. Estas herramientas ofrecen beneficios importantes, desde la comunicación hasta el aprendizaje, pero su utilización sin medidas de precaución puede generar vulnerabilidades evitables.

La Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia pidió a padres y cuidadores revisar la privacidad de sus perfiles digitales para proteger los datos de niños y adolescentes- crédito VisualesIA

Finalmente, se reiteró la importancia de reportar cualquier situación sospechosa a la Línea de Emergencias 123, un canal clave para activar la respuesta institucional. La colaboración ciudadana es considerada un elemento esencial para prevenir delitos y proteger a la población infantil.

Para la Secretaría la seguridad también depende de decisiones cotidianas. Aeguran que reducir la exposición innecesaria de información es una forma concreta de disminuir riesgos y proteger la integridad de niños, niñas y adolescentes en un entorno cada vez más conectado.