Ryan Castro reveló qué hizo con la primera paga en dólares que recibió por cantar en un bus: “Me bajé inmediantamente”

Ryan Castro revela qué hizo con sus primeros dólares: la historia del extranjero que creyó en su talento - crédito @ryancastro/IG

Antes de convertirse en una de las voces más reconocidas del género urbano colombiano, Ryan Castro vivió una etapa marcada por la calle, el rebusque diario y los escenarios improvisados.

Así lo recordó el artista paisa en una entrevista con MTV Latinoamérica, donde habló sin filtros sobre sus inicios, el esfuerzo que implicó cantar todos los días y el gesto que jamás olvidará: la primera paga en dólares que recibió de un extranjero.

Durante la conversación, Ryan explicó que uno de los momentos más significativos de su carrera ocurrió fuera de Colombia: “Yo soy de Medellín, pero yo me fui a ver un tiempo a una isla que se llama Curazao y algo que recuerdo mucho de eso es que cuando vivía en Curazao fue como mis primeras veces que yo veía la música, digamos, en YouTube y eso que yo decía como que está sonando mucho porque subía mucho de reproducciones y cosas así”, relató.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Aunque escuchaba sus canciones en algunos lugares de la isla, fue el impacto en plataformas digitales lo que le hizo sentir que algo estaba empezando a cambiar en su carrera artística.

Ryan Castro revela el emotivo recuerdo de los primeros dólares que cambió su destino musical - crédito @ryancastro/IG

Más adelante, cuando regresó al país, recordó que “ya cuando bajé pues para Medellín ya escuchaba que en la radio que así, pero como que ver la reacción en las redes sociales fue como un momento muy chimba”.

Sin embargo, su verdadero fogueo artístico no ocurrió en grandes tarimas, sino en el transporte público, ya que al hablar de sus primeros escenarios, el cantante fue claro en que la calle fue su escuela.

“En los escenarios de cuatro llantas”, respondió Ryan Castro cuando le preguntaron por aquella etapa.

De inmediato explicó lo exigente que era ese ritmo de vida: “Y si quería hacer plata tenía que cantar todos los días. Era como que bien desgastador también todo el día estar montado en autobús cantando”, una rutina que lo obligaba a adaptar su voz y resistir largas jornadas sin garantías.

La calle como escuela: Ryan Castro cuenta cómo sobrevivió cantando a diario en buses de Medellín - crédito @ryancastro/IG

Pese a las dificultades, Ryan aseguró que el contacto con la gente fue clave para no rendirse, para convertirse en lo que es hoy en día y en la relación que tiene con el público.

“La verdad, a mí me quería mucho, la gente me quería mucho ahí en la calle y me apoyaban mucho y tenía que cantar todos los días, que era lo más importante”, afirmó, recordando cómo incluso empezaban a pedirle fotos gracias a su presencia en redes sociales, pues cada vez estaba siendo más notado por los fanáticos y lo reconocía en cada parte en la que se presentaba, por pequeña que fuera.

Pero entre todos esos recuerdos, hay uno que sigue siendo especial por lo inesperado y simbólico, según recordó en la entrevista luego de que le preguntaran por la anécdota de esa época que lo marcó.

De acuerdo con sus declaraciones, un día cualquiera, mientras cantaba en un bus, se subieron unos extranjeros y uno de ellos tuvo un gesto que aún recuerda vivamente.

De cantar en autobuses a conquistar escenarios internacionales: la inspiradora historia de Ryan Castro - crédito @ryancastrro/Instagram

“Tengo un recuerdo muy charro que un día como que había unas unos extranjeros en el bus y llegó un man, un extranjero y me dio como 100 dólares y me dijo: ‘que vea, le regalo esto para la buena suerte’”, relató.

Aunque el admirador esperaba que el cantante colombiano conservara el dinero como motivación, la reacción de Ryan fue inmediata y muy acorde a su realidad de ese momento.

“Yo me bajé del bus inmediatamente a cambiarlo para comprarme ropa”, confesó Ryan Castro entre risas.

Más allá del dinero —que para él significaba mucho en ese entonces—, el artista resaltó el valor del reconocimiento del extranjero y el gesto que tuvo con su trabajo.

“Le gustó mi arte. Le gustó mi arte y me apoyó”, concluyó, dejando claro que esa acción fue una señal temprana de que su música podía cruzar fronteras.