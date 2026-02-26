Registraduría fijó periodo para revisión del código fuente del sotfware que se usará para escrutinio en las elecciones

El 8 de marzo se elegirá al nuevo Congreso de la República y a tres candidatos presidenciales a través de consultas interpartidistas - crédito Registraduría Nacional

Las agrupaciones políticas que participarán en las elecciones legislativas del 8 de marzo de 2026 dispondrán de una semana para examinar el código fuente del sistema de consolidación de votos de la Registraduría Nacional del Estado Civil. La decisión se conoció ante la insistencia del presidente Gustavo Petro, que solicitó acceso a ese componente digital, al hacer duros señalamientos sobre la transparencia y seguridad del proceso electoral que se aproxima,.

El órgano electoral respondió a los señalamientos del primer mandatario y dispuso, en consecuencia, un protocolo especial para que los auditores designados por los partidos y movimientos políticos revisen las instrucciones informáticas que controlan la captura, procesamiento, almacenamiento y transmisión de los datos electorales. Así pues, la apertura se efectuará entre el 27 de febrero y el 6 de marzo en la sede de la entidad, según se confirmó.

Del mismo modo, el acceso será supervisado y los expertos solo podrán examinar el código en los computadores dispuestos para tal fin, sin posibilidad de copiar o transferir información. De esta manera desde la Registraduría se respondió a las reiteradas críticas de Petro, que cuestionó la suficiencia de las muestras previas del código fuente y reclamó una auditoría tecnológica exhaustiva para que se establecieran, según él, garantías en el proceso.

“No se trata de mostrar el código fuente, eso son fotos de parte del código, como hicieron la vez pasada. Se trata de que se entregue el código fuente completo a los expertos puestos por los partidos, para que lo examinen a fondo. Se llama auditoría tecnológica. Y se trata no del software final como ustedes dijeron equivocadamente, que solo hace la suma de departamentos, sino del software que cuenta de la mesa al puesto y los puestos municipales”, afirmó Petro.

Así se llevará a cabo el proceso de revisión del código fuente

El proceso de revisión técnica estará limitado a los auditores de los partidos y no se extenderá al público en general, con el fin de proteger la seguridad de los sistemas electorales. La Registraduría estableció que los delegados podrán validar la integridad, seguridad y la correspondencia entre el software auditado y la versión que operará durante las elecciones, en las que se espera garantizar resultados oportunos y fiables de la jornada que elegirán al nuevo Congreso.

“El objetivo es permitir la validación de la integridad, seguridad, funcionalidad y correspondencia entre el código auditado y la versión que será puesta en producción. Este ejercicio responde al compromiso institucional con la integridad, transparencia, trazabilidad y verificación plural, técnica e independiente de cada uno de los componentes tecnológicos que soportan el proceso electoral”, dijo Hoslander Sáenz, gerente de Informática de la Registraduría.

Estos controles hacen parte de una estrategia para fortalecer la confianza en el escrutinio. Al respecto, la entidad intensificó las jornadas de pedagogía y convocó a veedurías internacionales, a la par de contratar una auditoría independiente con el Centro de Asesoría y Promoción Electoral (Capel) para supervisar los sistemas de preconteo, escrutinio, consolidación y divulgación de resultados de los comicios legislativos y las consultas presidenciales.

Es oportuno destacar que Petro, en sus múltiples intervenciones, acusó a la Registraduría de no proporcionar garantías suficientes. El mandatario, quien fue elegido en 2022 con más de 11 millones de votos con este sistema, alegó que en esos comicios no se contaron cerca de 500.000 sufragios, hallados después en el escrutinio gracias a la labor de su equipo jurídico y a los testigos electorales, lo que sigue, según él, levantando fuertes sospechas.