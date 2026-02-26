Petro insiste en mantener su pelea con la Registraduría por supuesto fraude electoral: “No debe haber algoritmos opacos”

El mandatario denunció que los sistemas utilizados por la Registraduría pueden manipular los resultados si no se garantizan auditores externo - crédito Juan Diego Cano/Presidencia

El presidente Gustavo Petro volvió a señalar a la Registraduría Nacional del Estado Civil por lo que considera un manejo poco transparente de los sistemas utilizados en los procesos electorales, tras días en que denuncia un supuesto plan de fraude en los comicios.

En un nuevo pronunciamiento, el mandatario insistió en su denuncia de un posible fraude electoral, al alegar que no puede haber “algoritmos opacos” cuando se trata de un proceso que debe ser completamente claro y verificable.

El último episodio de este conflicto comenzó cuando el registrador Nacional, Hernán Penagos, entregó al procurador general, Gregorio Eljach, el código fuente utilizado para el funcionamiento del software electoral.

Este código es un conjunto de instrucciones de programación que permite operar los sistemas de preconteo, escrutinio y digitalización de resultados en los comicios. Según Penagos, este código será “congelado” y entregado a organizaciones políticas, auditores y observadores internacionales para garantizar la integridad de los datos.

En medio de su enfrentamiento con la Registraduría, Petro aseguró que la falta de acceso pleno al código fuente del sistema electoral pone en peligro la transparencia del proceso - crédito Colprensa

A pesar de estas medidas, Petro continuó con sus críticas, bajo el argumento de que el acceso al código fuente debería ser más amplio: “El código fuente no es secreto, debe ser entregado a auditores expertos de los partidos políticos y veedurías ciudadanas y extranjeros, examinado en tiempo suficiente y corroborado que es el mismo que actúa el día de elecciones”.

El mandatario agregó en su publicación en la red social X: “En una elección transparente y democrática no debe haber algoritmos opacos a la ciudadanía”.

Petro dejó claro que la información no debe mantenerse oculta ni ser exclusiva de unos pocos, como si fuera un ‘secreto de Estado’. En su lugar, debe ser accesible y pasar por auditorías, para garantizar que el proceso electoral sea completamente transparente.

El presidente insistió en que el software de preconteo y escrutinio debe ser completamente accesible para evitar sospechas de manipulación - crédito @petrogustavo/X

Esta fue la razón por la que el presidente lanzó una nueva crítica a la Registraduría

Las palabras de Gustavo Petro surgieron luego de que Alejandra Barrios, directora de la Misión de Observación Electoral (MOE), explicó que el código fuente es fundamental para entender cómo se procesan los resultados: “Es ‘la receta’, la solución informática o el software: es todo el conjunto de instrucciones de programación que nos permite decir qué es lo que va a salir una vez se escriban los datos”. Este detalle técnico es lo que Petro considera esencial para una revisión pública del sistema.

El registrador Penagos, por su parte, detalló que la entrega del código fuente a los observadores será acompañada de medidas de seguridad adicionales. El código será “congelado” y se entregará un código hash que garantice que el software utilizado en el día de las elecciones será el mismo que se ha revisado previamente; además, explicó que el código será custodiado por el procurador general, lo que, según él, asegura su integridad.

Penagos sostuvo que, al congelarse el código, todos los participantes podrán verificar que no se han producido modificaciones o alteraciones antes de la apertura de las urnas: “El código fuente será entregado en custodia al procurador general, y en presencia de los observadores se expedirán los códigos hash que asegurarán que el software usado en la jornada electoral es el mismo que se ha revisado y aprobado”.

El registrador Hernán Penagos entregó el código fuente al procurador general, de cara a las elecciones 2026 - crédito Colprensa

Cabe destacar que, tras una orden judicial en 2021, el proceso de elecciones pasó de manos privadas a ser gestionado directamente por el Estado. Este mecanismo fue utilizado en las elecciones de 2022, que resultaron en la elección de Petro como presidente, y es probado bajo condiciones de plena transparencia, señala y recalca la Registraduría.

A medida que se acerca el día de las elecciones, el conflicto sobre la transparencia del sistema electoral sigue siendo uno de los temas más sensibles de la política colombiana. Con las elecciones a la vuelta de la esquina, el Gobierno, los partidos políticos y la ciudadanía esperan que se tomen las medidas necesarias para garantizar que el proceso sea lo más transparente y legítimo posible.

El presidente Petro continuará presionando para que se cumpla su demanda de acceso total y sin restricciones al código fuente, mientras que la Registraduría trabaja en su plan de seguridad y control de los sistemas electorales e insiste en que el manejo de los comicios se llevará a cabo en completa protección de los votos.