Colombia

Nicolás Arrieta reveló qué busca Lina Tejeiro de una pareja: “La voy a vender”

El creador de contenido bogotano relató cómo se dio su cercanía con Lina Tejeiro y reveló, con sus propias palabras, cuáles son las prioridades de la actriz a la hora de enamorarse

Guardar
Nicolás Arrieta habla sobre Lina
Nicolás Arrieta habla sobre Lina Tejeiro: así nació su amistad y estos son los hombres que le gustan - crédito captura de pantalla Juanpis González / YouTube / cortesía RCN

Nicolás Arrieta, conocido youtuber y creador de contenido, ha vuelto a ser noticia tras hablar abiertamente sobre su amistad con la reconocida actriz Lina Tejeiro y compartir detalles inéditos sobre los gustos sentimentales de la artista.

En una reciente entrevista con Los 40 Colombia, Arrieta relató cómo nació el vínculo entre ambos y cuáles son las cualidades que, según él, Lina valora en una pareja.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Durante la conversación, Nicolás explicó que su relación con Lina Tejeiro surgió a partir de amistades en común. “Yo me hablaba con Andrés mucho tiempo. Con Andrés empezamos a hablar, a salir, no sé qué, y ya me presentó a Lina y hubo un clic. Realmente tenemos unas personalidades muy chéveres, Lina es muy parchada, me cae muy bien y también ella tiene un carácter muy fuerte. Empezamos por Andrés, también por Pipe, el hermano también; o sea, como que Bibi siempre estuvimos pendientes y ya se dio la amistad con Lina. Lina es una muy linda persona”, aseguró.

Nicolás Arrieta compartió detalles sobre
Nicolás Arrieta compartió detalles sobre su amistad con Lina Tejeiro y reveló lo que la actriz valora en una pareja - crédito Nicolás Arrieta / Instagram

El creador de contenido también fue consultado sobre qué tipo de hombre podría conquistar el corazón de Lina Tejeiro. Con humor, Arrieta anticipó que estaba a punto de “venderla”, y no dudó en compartir lo que la actriz le confesó en una conversación reciente.

“Eso lo hablamos el otro día con Lina y Lina... ¡Voy a venderla! Lo siento, Ya salió el tema, estábamos en el carro todos y dijo como: ‘No, es que a mí no me importa que tenga plata, a mí no me importa nada, yo quiero es besos’. Eso fue lo que, en palabras de Lina, aquí la vendí”, reveló Arrieta.

Arrieta añadió que para Lina, lo principal es la atención y la iniciativa de parte de su pareja: “Ella dice también que los hombres no le escriben, que no sé qué... Como yo creo que dar el primer paso, yo diría... Que ella ya tiene todo, que ella lo que busca es compañía. Es eso, y que dé el primer paso, es lo que yo percibo”, añadió.

Según Nicolás, para Lina el
Según Nicolás, para Lina el cariño y la atención son más importantes que el dinero en una relación sentimental. - crédito @linatejeiro/IG

Nicolás rompe en lágrimas tras su salida de La casa de los famosos: “Dañé mi mala imagen, gracias por quererme así”

Tras su salida de La casa de los famosos Colombia, Nicolás Arrieta sorprendió a sus seguidores con un emotivo video en el que compartió, entre lágrimas, lo que significó para él vivir el encierro y recibir el inesperado respaldo del público. Lejos de pasar desapercibido, el mensaje de Arrieta marcó un punto de inflexión en su carrera y mostró una faceta vulnerable poco vista en el creador de contenido.

Nicolás Arrieta se emocionó al
Nicolás Arrieta se emocionó al agradecer el respaldo del público tras su eliminación de La casa de los famosos - crédito @nicolasarrieta/Instagram

“Hola, ya volví a la realidad. Qué cool la realidad. De verdad que fue una experiencia muy cool, fue una experiencia muy interesante para mí”, comenzó diciendo, dejando claro que la vivencia en el reality fue transformadora. Arrieta confesó que el paso por el programa le dejó importantes aprendizajes a nivel personal: “Aprendí muchas cosas, mucho autoconocimiento, muchas vainas”, relató, antes de explicar el impacto que tuvo leer los mensajes de sus seguidores tras su eliminación.

Uno de los aspectos que más lo conmovió fue el cariño recibido, algo que no esperaba por su fama de polémico: “Estoy decepcionado de los comentarios. ¿Cómo me van a amar? Yo creí que yo estaba funado, funadísimo. Igual yo estoy acostumbrado, yo nací funado”, expresó, admitiendo que los mensajes positivos lo sorprendieron. Sobre el resultado de la votación, compartió: “Salí con un porcentaje, el último porcentaje fue del siete por ciento, pero el siete por ciento para mí es todo... El siete por ciento es la gente del baile de los que sobran, yo siempre he estado ahí”.

Nicolás Arrieta dejó ver en
Nicolás Arrieta dejó ver en varias oportunidades que no disfrutaba de 'La casa de los famosos Colombia' y aseguró que nunca aceptaría participar - crédito @nicolasarrieta/Instagram

Durante su mensaje, Arrieta subrayó que su actuación en el reality fue auténtica, alejada de cualquier personaje o libreto: “Yo solamente, pues fui yo todo el tiempo”. Con honestidad, reconoció que la convivencia sacó a relucir tanto aspectos positivos como negativos de su personalidad, una dualidad que, según él, todos comparten.

“Siempre no he encajado y me gusta, me parece muy chévere. No esperé encontrarme con tantos comentarios tan lindos. Yo solamente fui yo todo el tiempo. Qué lindo que me hayan visto. Pues me da un poquito de pena, porque dañé mi mala imagen, tenía mala imagen que había construido y ahora... Realmente, los seres humanos somos duales. A veces tenemos buenos días, a veces tenemos malos días, a veces nos quejamos de cosas que no entendemos, a veces nos importa algo, a veces no nos importa y nada, fue una experiencia increíble”.

Temas Relacionados

Lina TejeiroNicolás ArrietaLina y NicolásLa casa de los famososLos 40 ColombiaColombia-NoticiasColombia-Entretenimiento

Más Noticias

El descubrimiento accidental de fósiles en la sabana de Bogotá, reveló que Colombia fue el corredor perdido de mamuts y otros animales gigantescos: esta es la historia

Infobae Colombia pudo hablar con tres paleontologos y expertos del Servicio Geologico Colombiano, quienes explicaro como la diversidad de ecosistemas del altiplano permitió la interacción de especies y facilitó el intercambio faunístico entre continentes

El descubrimiento accidental de fósiles

Kika Nieto respondió a las burlas por su segundo matrimonio: “Supongo que sabes lo que es pasar por un divorcio”

La creadora de contenido aprovechó los comentarios negativos sobre su nueva boda para compartir un mensaje sincero sobre las separaciones, la empatía digital y la importancia de no juzgar los procesos ajenos en internet

Kika Nieto respondió a las

Capturaron a mujer en Medellín que agredió a una agente de Tránsito: “Si se meten con uno, se meten con todos nosotros”

El secretario de Seguridad, Manuel Villa Mejía, le dejó la advertencia a todo aquel que violente a un servidor público

Capturaron a mujer en Medellín

Alerta por una posible epidemia de sarampión en Bogotá tras confirmación del primer caso en la ciudad: “Ya justifica la activación inmediata”

Expertas consultadas por Infobae Colombia admiten que la protección de rebaño es fundamental para evitar brotes, aunque advierten que la circulación del virus podría afectar principalmente a personas sin esquema completo de inmunización

Alerta por una posible epidemia

Este fue el error en la distribución de boletas que habría originado la pelea entre hinchas del Nacional en El Campín

Los altercados en las tribunas se habrían desencadenado por fallas en la entrega de entradas, lo que provocó que algunos seguidores se desplazaran fuera de su sector y generara un conflicto interno

Este fue el error en
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

En medio de la violencia

En medio de la violencia en el parque Tayrona, Gobierno Petro crearía zona de concentración para las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra

Masacrare en Titiribí: autoridades identificaron a dos víctimas del triple homicidio que atribuyen a disputas entre bandas

Dos soldados del Ejército resultaron heridos tras un ataque con drones explosivos en Tarazá, Antioquia: así fueron evacuados

Vías de Arauca bajo amenaza: Ejército Nacional desactivó explosivos instalados por el ELN bajo nueva táctica

El ELN anunció cese al fuego unilateral en Colombia para las elecciones del 8 de marzo

ENTRETENIMIENTO

Kika Nieto respondió a las

Kika Nieto respondió a las burlas por su segundo matrimonio: “Supongo que sabes lo que es pasar por un divorcio”

Cristina Hurtado reveló cómo ha mantenido intacto el amor por José Narváez desde que lo conoció en ‘Protagonistas de novela’: “Vamos a cumplir 23″

Valentina Taguado se refirió a los feminicidios en Colombia y realizó polémica recomendación: “Anden armadas”

Shakira regresa a España tras su separación con Piqué: vivirá en Madrid por esta razón

Nicolás Arrieta y Sara Uribe desmintieron a Marilyn Patiño, que encendió rumores de amorío entre Juanda Caribe y Mariana Zapata: “Yo nunca vi nada”

Deportes

Este fue el error en

Este fue el error en la distribución de boletas que habría originado la pelea entre hinchas del Nacional en El Campín

Deportes Tolima vs. Deportivo Táchira EN VIVO, Copa Libertadores: siga el minuto a minuto desde el Manuel Murillo Toro

Francisco “Pacho” Maturana aseguró que es por él que la selección Colombia juega en Barranquilla: “Todos se burlaban de mí”

Así calificó la prensa portuguesa al colombiano Richard Ríos tras la derrota del Benfica ante el Real Madrid en la Champions League

Cristiano Ronaldo, gran figura de Portugal y rival de Colombia en el Mundial, compró porcentaje de equipo en España: estos son los detalles