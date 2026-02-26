Nicolás Arrieta reveló qué busca Lina Tejeiro de una pareja: “La voy a vender”

Nicolás Arrieta habla sobre Lina Tejeiro: así nació su amistad y estos son los hombres que le gustan - crédito captura de pantalla Juanpis González / YouTube / cortesía RCN

Nicolás Arrieta, conocido youtuber y creador de contenido, ha vuelto a ser noticia tras hablar abiertamente sobre su amistad con la reconocida actriz Lina Tejeiro y compartir detalles inéditos sobre los gustos sentimentales de la artista.

En una reciente entrevista con Los 40 Colombia, Arrieta relató cómo nació el vínculo entre ambos y cuáles son las cualidades que, según él, Lina valora en una pareja.

Durante la conversación, Nicolás explicó que su relación con Lina Tejeiro surgió a partir de amistades en común. “Yo me hablaba con Andrés mucho tiempo. Con Andrés empezamos a hablar, a salir, no sé qué, y ya me presentó a Lina y hubo un clic. Realmente tenemos unas personalidades muy chéveres, Lina es muy parchada, me cae muy bien y también ella tiene un carácter muy fuerte. Empezamos por Andrés, también por Pipe, el hermano también; o sea, como que Bibi siempre estuvimos pendientes y ya se dio la amistad con Lina. Lina es una muy linda persona”, aseguró.

El creador de contenido también fue consultado sobre qué tipo de hombre podría conquistar el corazón de Lina Tejeiro. Con humor, Arrieta anticipó que estaba a punto de “venderla”, y no dudó en compartir lo que la actriz le confesó en una conversación reciente.

“Eso lo hablamos el otro día con Lina y Lina... ¡Voy a venderla! Lo siento, Ya salió el tema, estábamos en el carro todos y dijo como: ‘No, es que a mí no me importa que tenga plata, a mí no me importa nada, yo quiero es besos’. Eso fue lo que, en palabras de Lina, aquí la vendí”, reveló Arrieta.

Arrieta añadió que para Lina, lo principal es la atención y la iniciativa de parte de su pareja: “Ella dice también que los hombres no le escriben, que no sé qué... Como yo creo que dar el primer paso, yo diría... Que ella ya tiene todo, que ella lo que busca es compañía. Es eso, y que dé el primer paso, es lo que yo percibo”, añadió.

Nicolás rompe en lágrimas tras su salida de La casa de los famosos: “Dañé mi mala imagen, gracias por quererme así”

Tras su salida de La casa de los famosos Colombia, Nicolás Arrieta sorprendió a sus seguidores con un emotivo video en el que compartió, entre lágrimas, lo que significó para él vivir el encierro y recibir el inesperado respaldo del público. Lejos de pasar desapercibido, el mensaje de Arrieta marcó un punto de inflexión en su carrera y mostró una faceta vulnerable poco vista en el creador de contenido.

“Hola, ya volví a la realidad. Qué cool la realidad. De verdad que fue una experiencia muy cool, fue una experiencia muy interesante para mí”, comenzó diciendo, dejando claro que la vivencia en el reality fue transformadora. Arrieta confesó que el paso por el programa le dejó importantes aprendizajes a nivel personal: “Aprendí muchas cosas, mucho autoconocimiento, muchas vainas”, relató, antes de explicar el impacto que tuvo leer los mensajes de sus seguidores tras su eliminación.

Uno de los aspectos que más lo conmovió fue el cariño recibido, algo que no esperaba por su fama de polémico: “Estoy decepcionado de los comentarios. ¿Cómo me van a amar? Yo creí que yo estaba funado, funadísimo. Igual yo estoy acostumbrado, yo nací funado”, expresó, admitiendo que los mensajes positivos lo sorprendieron. Sobre el resultado de la votación, compartió: “Salí con un porcentaje, el último porcentaje fue del siete por ciento, pero el siete por ciento para mí es todo... El siete por ciento es la gente del baile de los que sobran, yo siempre he estado ahí”.

Durante su mensaje, Arrieta subrayó que su actuación en el reality fue auténtica, alejada de cualquier personaje o libreto: “Yo solamente, pues fui yo todo el tiempo”. Con honestidad, reconoció que la convivencia sacó a relucir tanto aspectos positivos como negativos de su personalidad, una dualidad que, según él, todos comparten.

“Siempre no he encajado y me gusta, me parece muy chévere. No esperé encontrarme con tantos comentarios tan lindos. Yo solamente fui yo todo el tiempo. Qué lindo que me hayan visto. Pues me da un poquito de pena, porque dañé mi mala imagen, tenía mala imagen que había construido y ahora... Realmente, los seres humanos somos duales. A veces tenemos buenos días, a veces tenemos malos días, a veces nos quejamos de cosas que no entendemos, a veces nos importa algo, a veces no nos importa y nada, fue una experiencia increíble”.